Большинство поляков не верят в завершение войны в Украине до 2026 года - опрос

Большинство поляков не верят, что война в Украине закончится в 2026 году. Об этом свидетельствуют результаты опросов – «как общедоступных, так и внутренних», сообщает УНН со ссылкой на Rzeczpospolita.

Подробности

Отмечается, что опросы показывают рост усталости от войны и ожидание мира среди избирателей, независимо от их политических взглядов.

Эта тенденция растет как минимум с 2024 года. Возникает вопрос: что произойдет, если такой мир будет заключен или достигнуто прекращение огня? - говорится в статье.

Авторы указывают, что большинство опрошенных жителей Польши (59,6) процента не верят, что война в Украине закончится в 2026 году. Среди них есть сторонники как власти, так и оппозиции. Иного мнения придерживаются 21,6 процента. Еще 18,9 процента не определились.

"С одной стороны, мир может сделать антиукраинскую поляризацию менее привлекательным политическим инструментом для правых. С другой стороны, наоборот, он может привести к большей общественной восприимчивости аргументов и правовых положений, которые в определенной степени повлияют на Украину и украинцев, проживающих в Польше. Общественные ожидания относительно настойчивой политики в отношении Украины по историческим, экономическим вопросам и вопросам вступления в ЕС также могут значительно возрасти, особенно в таких чувствительных секторах, как сельское хозяйство", - пишет издание.

Напомним

В Польше ухудшается атмосфера для украинцев после пика поддержки, которую демонстрировали поляки в начале полномасштабного вторжения РФ. Как пишет The Guardian, негативное восприятие украинцев усиливается политическими дебатами, которые сместились к повторному возникновению исторических обид.

