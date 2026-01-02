Большинство поляков не верят в завершение войны в Украине до 2026 года - опрос
Киев • УНН
Опросы показывают, что 59,6% поляков не ожидают окончания войны в Украине до 2026 года. Эта тенденция растет с 2024 года, отражая усталость от войны и ожидания мира среди избирателей.
Большинство поляков не верят, что война в Украине закончится в 2026 году. Об этом свидетельствуют результаты опросов – «как общедоступных, так и внутренних», сообщает УНН со ссылкой на Rzeczpospolita.
Подробности
Отмечается, что опросы показывают рост усталости от войны и ожидание мира среди избирателей, независимо от их политических взглядов.
Эта тенденция растет как минимум с 2024 года. Возникает вопрос: что произойдет, если такой мир будет заключен или достигнуто прекращение огня?
Авторы указывают, что большинство опрошенных жителей Польши (59,6) процента не верят, что война в Украине закончится в 2026 году. Среди них есть сторонники как власти, так и оппозиции. Иного мнения придерживаются 21,6 процента. Еще 18,9 процента не определились.
"С одной стороны, мир может сделать антиукраинскую поляризацию менее привлекательным политическим инструментом для правых. С другой стороны, наоборот, он может привести к большей общественной восприимчивости аргументов и правовых положений, которые в определенной степени повлияют на Украину и украинцев, проживающих в Польше. Общественные ожидания относительно настойчивой политики в отношении Украины по историческим, экономическим вопросам и вопросам вступления в ЕС также могут значительно возрасти, особенно в таких чувствительных секторах, как сельское хозяйство", - пишет издание.
Напомним
В Польше ухудшается атмосфера для украинцев после пика поддержки, которую демонстрировали поляки в начале полномасштабного вторжения РФ. Как пишет The Guardian, негативное восприятие украинцев усиливается политическими дебатами, которые сместились к повторному возникновению исторических обид.
