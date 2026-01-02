Большинство поляков не верят в завершение войны в Украине до 2026 года - опрос

$42.170.18
49.550.24
ukenru
16:10 • 11137 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 17207 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 24473 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 37881 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 25713 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 61381 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 88368 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 64306 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 58237 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 195376 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
российское мвд повторно объявило в розыск командира РДК Капустина2 января, 14:10 • 5096 просмотра
Из-за ракетного удара рф по Харькову есть разрушения торгового центра: ГСЧС показала новые кадры последствийPhoto2 января, 14:54 • 8576 просмотра
Зеленский анонсировал смену руководителя ГПСУ: Дейнеко останется в системе МВД2 января, 15:32 • 3874 просмотра
Премьер Японии провела переговоры с Трампом и планирует визит в США весной2 января, 15:48 • 4166 просмотра
Большинство регионов Украины столкнутся с отключениями света 3 января16:02 • 7404 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 27540 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 47014 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 63418 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 195385 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 115040 просмотра
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Кирилл Буданов
Игорь Терехов
Михаил Федоров
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Франция
Государственная граница Украины
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 37390 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 47185 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 47020 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 115040 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 44734 просмотра
Социальная сеть
9К720 Искандер
Техника
Фильм
Отопление

Большинство поляков не верят в завершение войны в Украине до 2026 года - опрос

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Опросы показывают, что 59,6% поляков не ожидают окончания войны в Украине до 2026 года. Эта тенденция растет с 2024 года, отражая усталость от войны и ожидания мира среди избирателей.

Большинство поляков не верят в завершение войны в Украине до 2026 года - опрос

Большинство поляков не верят, что война в Украине закончится в 2026 году. Об этом свидетельствуют результаты опросов – «как общедоступных, так и внутренних», сообщает УНН со ссылкой на Rzeczpospolita.

Подробности

Отмечается, что опросы показывают рост усталости от войны и ожидание мира среди избирателей, независимо от их политических взглядов.

Эта тенденция растет как минимум с 2024 года. Возникает вопрос: что произойдет, если такой мир будет заключен или достигнуто прекращение огня?

- говорится в статье.

Авторы указывают, что большинство опрошенных жителей Польши (59,6) процента не верят, что война в Украине закончится в 2026 году. Среди них есть сторонники как власти, так и оппозиции. Иного мнения придерживаются 21,6 процента. Еще 18,9 процента не определились.

"С одной стороны, мир может сделать антиукраинскую поляризацию менее привлекательным политическим инструментом для правых. С другой стороны, наоборот, он может привести к большей общественной восприимчивости аргументов и правовых положений, которые в определенной степени повлияют на Украину и украинцев, проживающих в Польше. Общественные ожидания относительно настойчивой политики в отношении Украины по историческим, экономическим вопросам и вопросам вступления в ЕС также могут значительно возрасти, особенно в таких чувствительных секторах, как сельское хозяйство", - пишет издание.

Напомним

В Польше ухудшается атмосфера для украинцев после пика поддержки, которую демонстрировали поляки в начале полномасштабного вторжения РФ. Как пишет The Guardian, негативное восприятие украинцев усиливается политическими дебатами, которые сместились к повторному возникновению исторических обид.

Будьте как Польша – энергичными, смелыми и безопасными: Туск дал совет Евросоюзу02.01.26, 02:14 • 4318 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в УкраинеПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Хранитель
Украина
Польша