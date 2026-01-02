$42.170.18
49.550.24
ukenru
16:10 • 11154 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 17251 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОП
2 січня, 11:39 • 24515 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОП
2 січня, 09:17 • 37953 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 25744 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 61407 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 88391 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 64315 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 58244 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатися
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 195414 перегляди
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
Більшість поляків не вірять у завершення війни в Україні до 2026 року - опитування

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Опитування свідчать, що 59,6% поляків не очікують закінчення війни в Україні до 2026 року. Ця тенденція зростає з 2024 року, відображаючи втому від війни та очікування миру серед виборців.

Більшість поляків не вірять у завершення війни в Україні до 2026 року - опитування

Більшість поляків не вірять, що війна в Україні закінчиться у 2026 році. Про це свідчать результати опитувань - "як загальнодоступних, так і внутрішніх", повідомляє УНН із посиланням на Rzeczpospolita.

Деталі

Зазначається, що опитування показують зростання втоми від війни та очікування миру серед виборців, незалежно від їхніх політичних поглядів.

Ця тенденція зростає щонайменше з 2024 року. Виникає питання: що станеться, якщо такий мир буде укладено або досягнуто припинення вогню?

- йдеться у статті.

Автори вказують, що більшість опитаних жителів Польщі (59,6) відсотка, не вірять, що війна в Україні закінчиться у 2026 році. Серед них є прихильники як влади, так і опозиції. Іншої думки дотримуються 21,6 відсотка. Ще 18,9 відсотка не визначилися.

"З одного боку, мир може зробити антиукраїнську поляризацію менш привабливим політичним інструментом для правих. З іншого боку, навпаки, він може призвести до більшої суспільної сприйнятливості аргументів та правових положень, які певною мірою вплинуть на Україну та українців, що проживають у Польщі. Громадські очікування щодо наполегливої ​​політики щодо України з історичних, економічних питань та питань вступу до ЄС також можуть значно зрости, особливо в таких чутливих секторах, як сільське господарство", - пише видання.

Нагадаємо

У Польщі погіршується атмосфера для українців після піку підтримки, яку демонстрували поляки на почаку повномасштабного вторгнення рф. Як пише The Guardian, негативне сприйняття українців посилюється політичними дебатами, які змістилися до повторного виникнення історичних образ.

Будьте як Польща – енергійними, сміливими та безпечними: Туск дав пораду Євросоюзу02.01.26, 02:14 • 4318 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

