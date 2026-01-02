Більшість поляків не вірять у завершення війни в Україні до 2026 року - опитування

Більшість поляків не вірять, що війна в Україні закінчиться у 2026 році. Про це свідчать результати опитувань - "як загальнодоступних, так і внутрішніх", повідомляє УНН із посиланням на Rzeczpospolita.

Зазначається, що опитування показують зростання втоми від війни та очікування миру серед виборців, незалежно від їхніх політичних поглядів.

Ця тенденція зростає щонайменше з 2024 року. Виникає питання: що станеться, якщо такий мир буде укладено або досягнуто припинення вогню? - йдеться у статті.

Автори вказують, що більшість опитаних жителів Польщі (59,6) відсотка, не вірять, що війна в Україні закінчиться у 2026 році. Серед них є прихильники як влади, так і опозиції. Іншої думки дотримуються 21,6 відсотка. Ще 18,9 відсотка не визначилися.

"З одного боку, мир може зробити антиукраїнську поляризацію менш привабливим політичним інструментом для правих. З іншого боку, навпаки, він може призвести до більшої суспільної сприйнятливості аргументів та правових положень, які певною мірою вплинуть на Україну та українців, що проживають у Польщі. Громадські очікування щодо наполегливої ​​політики щодо України з історичних, економічних питань та питань вступу до ЄС також можуть значно зрости, особливо в таких чутливих секторах, як сільське господарство", - пише видання.

У Польщі погіршується атмосфера для українців після піку підтримки, яку демонстрували поляки на почаку повномасштабного вторгнення рф. Як пише The Guardian, негативне сприйняття українців посилюється політичними дебатами, які змістилися до повторного виникнення історичних образ.

