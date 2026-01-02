Будьте как Польша – энергичными, смелыми и безопасными: Туск дал совет Евросоюзу

Премьер-министр Польши Дональд Туск в новогоднем обращении посоветовал Европе и европейцам брать пример с его страны. Об этом сообщает УНН.

Детали

По его словам, он очень гордится Польшей и ее достижениями. Так, среди "десяти из тысячи" причин для этого он назвал "безопасную и герметичную восточную границу" и "ответственную и жесткую политику по предоставлению убежища".

Пример для подражания для всей Европы, который привел к более чем 90-процентному снижению количества мигрантов, пересекающих наши границы - уточнил Туск.

Он назвал польскую армию "крупнейшей современной армией в Европейском Союзе", благодаря которой Польша и Европа защищены "от Востока". Политик также упомянул об "эффективной политике борьбы с преступностью", благодаря которой Польша преследует, в частности, диверсантов, направленных россиянами.

"У меня есть все основания гордиться Польшей. И мои лучшие новогодние пожелания для Европы и европейцев звучат так: будьте как Польша – энергичными, смелыми и безопасными. Удачи", – сказал Туск.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что "мир на горизонте" после переговоров лидеров по Украине.

Туск: конкретные и надежные гарантии безопасности для Украины также означают большую безопасность для Польши