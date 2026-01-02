Будьте как Польша – энергичными, смелыми и безопасными: Туск дал совет Евросоюзу

$42.350.03
1 января, 13:04 • 30319 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 41730 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 37285 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 35873 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 136484 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 136614 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 48711 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 42602 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 36611 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 29577 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Популярные новости
В Украине начал действовать новый порядок подготовки офицеров запаса1 января, 15:09
Получали взятки за голосование в Раде: суд применил к подозреваемым меры пресечения1 января, 15:10
Без шампанского и коньяка: для украинского вина и другого алкоголя заработали новые правила1 января, 15:37
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58
«6-7» признан самым раздражающим сленгом 2025 года по версии американского университета1 января, 18:47
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 20:23 • 136484 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Хакан Фидан
Дональд Туск
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Запорожье
Донецкая область
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46
Будьте как Польша – энергичными, смелыми и безопасными: Туск дал совет Евросоюзу

Киев • УНН

 • 226 просмотра

Премьер-министр Польши Дональд Туск в новогоднем обращении призвал Европу последовать примеру его страны. Он отметил безопасную восточную границу, жесткую политику в отношении убежища и крупнейшую современную армию в ЕС.

Будьте как Польша – энергичными, смелыми и безопасными: Туск дал совет Евросоюзу

Премьер-министр Польши Дональд Туск в новогоднем обращении посоветовал Европе и европейцам брать пример с его страны. Об этом сообщает УНН.

Детали

По его словам, он очень гордится Польшей и ее достижениями. Так, среди "десяти из тысячи" причин для этого он назвал "безопасную и герметичную восточную границу" и "ответственную и жесткую политику по предоставлению убежища".

Пример для подражания для всей Европы, который привел к более чем 90-процентному снижению количества мигрантов, пересекающих наши границы

- уточнил Туск.

Он назвал польскую армию "крупнейшей современной армией в Европейском Союзе", благодаря которой Польша и Европа защищены "от Востока". Политик также упомянул об "эффективной политике борьбы с преступностью", благодаря которой Польша преследует, в частности, диверсантов, направленных россиянами.

"У меня есть все основания гордиться Польшей. И мои лучшие новогодние пожелания для Европы и европейцев звучат так: будьте как Польша – энергичными, смелыми и безопасными. Удачи", – сказал Туск.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что "мир на горизонте" после переговоров лидеров по Украине.

Туск: конкретные и надежные гарантии безопасности для Украины также означают большую безопасность для Польши28.12.25, 00:22 • 6927 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Новый год
Европейский Союз
Европа
Дональд Туск
Польша