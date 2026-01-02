Будьте как Польша – энергичными, смелыми и безопасными: Туск дал совет Евросоюзу
Киев • УНН
Премьер-министр Польши Дональд Туск в новогоднем обращении призвал Европу последовать примеру его страны. Он отметил безопасную восточную границу, жесткую политику в отношении убежища и крупнейшую современную армию в ЕС.
Детали
По его словам, он очень гордится Польшей и ее достижениями. Так, среди "десяти из тысячи" причин для этого он назвал "безопасную и герметичную восточную границу" и "ответственную и жесткую политику по предоставлению убежища".
Пример для подражания для всей Европы, который привел к более чем 90-процентному снижению количества мигрантов, пересекающих наши границы
Он назвал польскую армию "крупнейшей современной армией в Европейском Союзе", благодаря которой Польша и Европа защищены "от Востока". Политик также упомянул об "эффективной политике борьбы с преступностью", благодаря которой Польша преследует, в частности, диверсантов, направленных россиянами.
"У меня есть все основания гордиться Польшей. И мои лучшие новогодние пожелания для Европы и европейцев звучат так: будьте как Польша – энергичными, смелыми и безопасными. Удачи", – сказал Туск.
Напомним
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что "мир на горизонте" после переговоров лидеров по Украине.
