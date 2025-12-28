Туск: конкретные и надежные гарантии безопасности для Украины также означают большую безопасность для Польши

$41.930.00
49.430.00
ukenru
20:03 • 5082 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
19:34 • 11027 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
17:54 • 13569 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 13707 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 14941 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 15990 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 37409 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 37437 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 96299 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 49187 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
7.4м/с
92%
734мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Правоохранители не проводят обыски у нардепа Корявченкова - НАБУ27 декабря, 12:58 • 9992 просмотра
Атака рф на Киев 27 декабря: число пострадавших возросло до 30 человек, один человек погиб27 декабря, 13:13 • 15844 просмотра
Украина синхронизировала санкции с Великобританией: в списке граждане рф, Азербайджана, Сингапура и Новой Зеландии27 декабря, 13:30 • 5052 просмотра
Мужчина умер в Белгород-Днестровском ТЦК в Одесской области: детали27 декабря, 13:39 • 11604 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"20:41 • 16689 просмотра
публикации
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"20:41 • 16691 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 48723 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 96299 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 41405 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 71000 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Карни
Виталий Кличко
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Канада
Одесса
Реклама
УНН Lite
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 17442 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 48723 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 20360 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 19780 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 21315 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"
9К720 Искандер

Туск: конкретные и надежные гарантии безопасности для Украины также означают большую безопасность для Польши

Киев • УНН

 • 356 просмотра

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что во время телефонного разговора Зеленского с европейскими лидерами, премьером Канады и представителями НАТО стороны согласились, что ключевым вопросом являются гарантии безопасности для Украины. Он отметил, что эти гарантии также означают более безопасную Польшу.

Туск: конкретные и надежные гарантии безопасности для Украины также означают большую безопасность для Польши

Во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами, премьером Канады и представителями НАТО стороны согласились, что ключевым вопросом являются гарантии безопасности для Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, все собеседники согласились, что гарантии безопасности для Украины чрезвычайно важны.

Конкретными и надежными. Такие гарантии также означают более безопасную Польшу. Завтра, после встречи президентов Соединенных Штатов и Украины, мы продолжим разговор

- отметил Туск.

Контекст

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом 28 декабря. Будут обсуждаться вопросы безопасности Украины, получение 100 миллиардов долларов на восстановление страны.

Напомним

Президент Владимир Зеленский после общения с западными партнерами заявил, что Украине нужны сильные позиции как на фронте, так и в дипломатии, чтобы российский диктатор владимир путин не смог манипулировать и избегать реального и справедливого окончания войны.

Зеленский встретился с Туском: обсудили дипломатические контакты, экономическое сотрудничество и оборонные проекты19.12.25, 20:30 • 3906 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
НАТО
Дональд Трамп
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Польша