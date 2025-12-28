Туск: конкретные и надежные гарантии безопасности для Украины также означают большую безопасность для Польши
Киев • УНН
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что во время телефонного разговора Зеленского с европейскими лидерами, премьером Канады и представителями НАТО стороны согласились, что ключевым вопросом являются гарантии безопасности для Украины. Он отметил, что эти гарантии также означают более безопасную Польшу.
Подробности
По его словам, все собеседники согласились, что гарантии безопасности для Украины чрезвычайно важны.
Конкретными и надежными. Такие гарантии также означают более безопасную Польшу. Завтра, после встречи президентов Соединенных Штатов и Украины, мы продолжим разговор
Контекст
Накануне Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом 28 декабря. Будут обсуждаться вопросы безопасности Украины, получение 100 миллиардов долларов на восстановление страны.
Напомним
Президент Владимир Зеленский после общения с западными партнерами заявил, что Украине нужны сильные позиции как на фронте, так и в дипломатии, чтобы российский диктатор владимир путин не смог манипулировать и избегать реального и справедливого окончания войны.
