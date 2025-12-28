$41.930.00
20:03
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
19:34
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
17:54
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
Туск: конкренті та надійні гарантії безпеки для України також означають більшу безпеку для Польщі

Київ • УНН

 6 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що під час телефонної розмови Зеленського з європейськими лідерами, прем'єром Канади та представниками НАТО сторони погодилися, що ключовим питанням є гарантії безпеки для України. Він зазначив, що ці гарантії також означають безпечнішу Польщу.

Туск: конкренті та надійні гарантії безпеки для України також означають більшу безпеку для Польщі

Під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з європейськими лідерами, прем'єром Канади та представниками НАТО сторони погодилися, що ключовим питанням є гарантії безпеки для України. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, усі співрозмовники погодилися, що гарантії безпеки для України є надзвичайно важливими.

Конкретними та надійними. Такі гарантії також означають безпечнішу Польщу. Завтра, після зустрічі президентів Сполучених Штатів та України, ми продовжимо розмову

- зазначив Туск.

Контекст

Напередодні Президент України Володимир Зеленський повідомив про майбутню зустріч із президентом США Дональдом Трампом 28 грудня. Обговорюватимуться питання безпеки України, отримання 100 мільярдів доларів на відновлення країни.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський після спілкування з західними партнерами заявив, що Україні потрібні сильні позиції як на фронті, так і в дипломатії, щоб російський диктатор володимир путін не зміг маніпулювати та уникати реального і справедливого закінчення війни.

Вадим Хлюдзинський

