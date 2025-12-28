Туск: конкренті та надійні гарантії безпеки для України також означають більшу безпеку для Польщі
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що під час телефонної розмови Зеленського з європейськими лідерами, прем'єром Канади та представниками НАТО сторони погодилися, що ключовим питанням є гарантії безпеки для України. Він зазначив, що ці гарантії також означають безпечнішу Польщу.
Під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з європейськими лідерами, прем'єром Канади та представниками НАТО сторони погодилися, що ключовим питанням є гарантії безпеки для України. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, усі співрозмовники погодилися, що гарантії безпеки для України є надзвичайно важливими.
Конкретними та надійними. Такі гарантії також означають безпечнішу Польщу. Завтра, після зустрічі президентів Сполучених Штатів та України, ми продовжимо розмову
Контекст
Напередодні Президент України Володимир Зеленський повідомив про майбутню зустріч із президентом США Дональдом Трампом 28 грудня. Обговорюватимуться питання безпеки України, отримання 100 мільярдів доларів на відновлення країни.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський після спілкування з західними партнерами заявив, що Україні потрібні сильні позиції як на фронті, так і в дипломатії, щоб російський диктатор володимир путін не зміг маніпулювати та уникати реального і справедливого закінчення війни.
Зеленський зустрівся з Туском: обговорили дипломатичні контакти, економічну співпрацю та оборонні проєкти19.12.25, 20:30 • 3906 переглядiв