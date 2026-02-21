У білорусі доходи зростуть на 17%, видатки на 15,8% - розвідка
Київ • УНН
Міністерство фінансів білорусі оприлюднило параметри консолідованого бюджету на 2026 рік, де доходи зростуть на 17%, а видатки на 15,8%, з вже закладеним дефіцитом. Частка безоплатних надходжень від іноземних держав зросла до 7,2%, що свідчить про залежність від субсидій з москви.
Мінфін білорусі оприлюднив параметри консолідованого бюджету на 2026 рік. Доходи зростуть на 17%, а видатки на 15,8%. Дефіцит закладено наперед. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.
Деталі
За попередньою інформацією, частка податкових надходжень у структурі доходів скоротилася з 85,7% до 83%. Натомість частка безоплатних надходжень від іноземних держав зросла з 5,6% до 7,2%. Для порівняння, у 2020 році цей показник становив 1,4%. Фактично йдеться про субсидії з москви - така залежність від "дарителя" несе системні ризики для суверенітету білорусі.
Видатки на силові структури та суди зростуть до 6,8 млрд рублів – їхня частка збільшилася з 6,7% до 7%. Оборонні витрати – 4,6 млрд, або 4,7% бюджету. На цьому фоні реальний сектор економіки руйнується. У січні промислове виробництво скоротилося на 3,4%, обробна промисловість обвалилася на 7,5%. Складські запаси за місяць зросли на 800 млн рублів і встановили черговий історичний рекорд - майже 90% від місячного обсягу виробництва. Навіть у ковідний рік ситуація була кращою. ВВП за місяць просів на 1,2%
Нагадаємо
російська економіка входить у фазу, коли офіційна статистика не приховує масштаби проблем, втрачаючи здатність генерувати прибуток у традиційно сильних секторах. Сальдований прибуток підприємств за вісім місяців 2025 року скоротився на 8,3%, а частка проблемних позичальників серед юридичних осіб досягла 23%.