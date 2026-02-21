$43.270.00
13:53
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
11:17
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
11:02
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
09:59
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
Публікації
Ексклюзиви
У білорусі доходи зростуть на 17%, видатки на 15,8% - розвідка

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Міністерство фінансів білорусі оприлюднило параметри консолідованого бюджету на 2026 рік, де доходи зростуть на 17%, а видатки на 15,8%, з вже закладеним дефіцитом. Частка безоплатних надходжень від іноземних держав зросла до 7,2%, що свідчить про залежність від субсидій з москви.

У білорусі доходи зростуть на 17%, видатки на 15,8% - розвідка
Фото: Служба зовнішньої розвідки України

Мінфін білорусі оприлюднив параметри консолідованого бюджету на 2026 рік. Доходи зростуть на 17%, а видатки на 15,8%. Дефіцит закладено наперед. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, частка податкових надходжень у структурі доходів скоротилася з 85,7% до 83%. Натомість частка безоплатних надходжень від іноземних держав зросла з 5,6% до 7,2%. Для порівняння, у 2020 році цей показник становив 1,4%. Фактично йдеться про субсидії з москви - така залежність від "дарителя" несе системні ризики для суверенітету білорусі.

Видатки на силові структури та суди зростуть до 6,8 млрд рублів – їхня частка збільшилася з 6,7% до 7%. Оборонні витрати – 4,6 млрд, або 4,7% бюджету. На цьому фоні реальний сектор економіки руйнується. У січні промислове виробництво скоротилося на 3,4%, обробна промисловість обвалилася на 7,5%. Складські запаси за місяць зросли на 800 млн рублів і встановили черговий історичний рекорд - майже 90% від місячного обсягу виробництва. Навіть у ковідний рік ситуація була кращою. ВВП за місяць просів на 1,2%

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

російська економіка входить у фазу, коли офіційна статистика не приховує масштаби проблем, втрачаючи здатність генерувати прибуток у традиційно сильних секторах. Сальдований прибуток підприємств за вісім місяців 2025 року скоротився на 8,3%, а частка проблемних позичальників серед юридичних осіб досягла 23%.

Алла Кіосак

ЕкономікаПолітикаСвіт
Державний бюджет
Білорусь
Служба зовнішньої розвідки України