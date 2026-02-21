$43.270.00
50.920.00
ukenru
13:53 • 5632 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
11:17 • 11793 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
11:02 • 13770 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 13211 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 14561 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 22901 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 33372 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 26673 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 30610 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 28227 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
В беларуси доходы вырастут на 17%, расходы на 15,8% - разведка

Киев • УНН

 • 740 просмотра

Министерство финансов беларуси обнародовало параметры консолидированного бюджета на 2026 год, где доходы вырастут на 17%, а расходы на 15,8%, с уже заложенным дефицитом. Доля безвозмездных поступлений от иностранных государств выросла до 7,2%, что свидетельствует о зависимости от субсидий из москвы.

В беларуси доходы вырастут на 17%, расходы на 15,8% - разведка
Фото: Служба внешней разведки Украины

Минфин беларуси обнародовал параметры консолидированного бюджета на 2026 год. Доходы вырастут на 17%, а расходы на 15,8%. Дефицит заложен заранее. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, доля налоговых поступлений в структуре доходов сократилась с 85,7% до 83%. Зато доля безвозмездных поступлений от иностранных государств выросла с 5,6% до 7,2%. Для сравнения, в 2020 году этот показатель составлял 1,4%. Фактически речь идет о субсидиях из москвы - такая зависимость от "дарителя" несет системные риски для суверенитета беларуси.

Расходы на силовые структуры и суды вырастут до 6,8 млрд рублей – их доля увеличилась с 6,7% до 7%. Оборонные расходы - 4,6 млрд, или 4,7% бюджета. На этом фоне реальный сектор экономики разрушается. В январе промышленное производство сократилось на 3,4%, обрабатывающая промышленность обвалилась на 7,5%. Складские запасы за месяц выросли на 800 млн рублей и установили очередной исторический рекорд - почти 90% от месячного объема производства. Даже в ковидный год ситуация была лучше. ВВП за месяц просел на 1,2%

- говорится в сообщении.

Напомним

российская экономика входит в фазу, когда официальная статистика не скрывает масштабы проблем, теряя способность генерировать прибыль в традиционно сильных секторах. Сальдированная прибыль предприятий за восемь месяцев 2025 года сократилась на 8,3%, а доля проблемных заемщиков среди юридических лиц достигла 23%.

Алла Киосак

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Беларусь
Служба внешней разведки Украины