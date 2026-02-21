В беларуси доходы вырастут на 17%, расходы на 15,8% - разведка
Министерство финансов беларуси обнародовало параметры консолидированного бюджета на 2026 год, где доходы вырастут на 17%, а расходы на 15,8%, с уже заложенным дефицитом. Доля безвозмездных поступлений от иностранных государств выросла до 7,2%, что свидетельствует о зависимости от субсидий из москвы.
Минфин беларуси обнародовал параметры консолидированного бюджета на 2026 год. Доходы вырастут на 17%, а расходы на 15,8%. Дефицит заложен заранее. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.
По предварительной информации, доля налоговых поступлений в структуре доходов сократилась с 85,7% до 83%. Зато доля безвозмездных поступлений от иностранных государств выросла с 5,6% до 7,2%. Для сравнения, в 2020 году этот показатель составлял 1,4%. Фактически речь идет о субсидиях из москвы - такая зависимость от "дарителя" несет системные риски для суверенитета беларуси.
Расходы на силовые структуры и суды вырастут до 6,8 млрд рублей – их доля увеличилась с 6,7% до 7%. Оборонные расходы - 4,6 млрд, или 4,7% бюджета. На этом фоне реальный сектор экономики разрушается. В январе промышленное производство сократилось на 3,4%, обрабатывающая промышленность обвалилась на 7,5%. Складские запасы за месяц выросли на 800 млн рублей и установили очередной исторический рекорд - почти 90% от месячного объема производства. Даже в ковидный год ситуация была лучше. ВВП за месяц просел на 1,2%
российская экономика входит в фазу, когда официальная статистика не скрывает масштабы проблем, теряя способность генерировать прибыль в традиционно сильных секторах. Сальдированная прибыль предприятий за восемь месяцев 2025 года сократилась на 8,3%, а доля проблемных заемщиков среди юридических лиц достигла 23%.