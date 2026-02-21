Сили оборони відновили контроль над понад 300 кв. км на півдні України

$43.270.00
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
У Трампа розглядають сценарії від компромісної ядерної угоди з Іраном до ліквідації аятолли Хаменеї21 лютого, 05:21 • 4956 перегляди
Масштабні лісові пожежі в Австралії змушують владу оголосити термінову евакуацію в одному із штатів21 лютого, 05:37 • 4390 перегляди
Погрози Трампа завдати ударів, щоб змусити Іран укласти угоду, ризикують мати зворотний ефект - Bloomberg21 лютого, 07:00 • 5578 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 11931 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 8008 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 33804 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 43083 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 70934 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Олена Івановська
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Словаччина
Село
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 8026 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 11942 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 12724 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 15523 перегляди
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни20 лютого, 13:28 • 21101 перегляди
Сили оборони відновили контроль над понад 300 кв. км на півдні України

Київ • УНН

Сили оборони України з кінця січня 2026 року відновили контроль над понад 300 квадратними кілометрами території на Гуляйпільському та сусідніх напрямках. Українські підрозділи здійснюють контратакувальні та штурмові дії, стримуючи ворога.

Сили оборони відновили контроль над понад 300 кв. км на півдні України

Сили оборони України продовжують операцію на Гуляйпільському та сусідніх напрямках. З кінця січня 2026 року українські підрозділи відновили контроль над територією понад 300 квадратних кілометрів. Про це у коментарі УНН повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Деталі

Триває операція Сил оборони України на Гуляйпільському та сусідніх напрямках. Наші підрозділи здійснюють контратакувальні і штурмові дії, скоротивши частину так званої "сірої зони", та стримують спроби ворога проводити атаки наших позицій

- наголошує Владислав Волошин.

За попередньою інформацією, з початку операції, що розпочалася наприкінці січня 2026 року, відновлено контроль над територією понад 300 кв. км. Так, відновлено контроль (в т.ч. зачищено від ДРГ противника) над низкою населених пунктів на адміністративній межі Запорізької і Дніпропетровської областей.

Поки триває активна фаза операції, говорити про остаточні її результати дещо передчасно. Щодня на Гуляйпільському і Олександрівському напрямках відбувається до півсотні боєзіткнень. Також на північ від Гуляйполя на схід від Святопетрівки і Староукраїнки активно знищують ворога наші штурмові групи, не даючи йому просунутись до річки Гайчур. Найактивніше зараз ворог штурмує наші позиції південніше Гуляйполя в напрямку Залізничного. Просувань не має. Ми активно контратакуємо

- наголошує речник Сил оборони.

Нагадаємо

За минулу добу на фронті зафіксовано 175 бойових зіткнень, що на чверть менше, ніж днем раніше. Найбільш інтенсивні бої тривали на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Алла Кіосак

