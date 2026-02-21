Сили оборони відновили контроль над понад 300 кв. км на півдні України

Сили оборони України продовжують операцію на Гуляйпільському та сусідніх напрямках. З кінця січня 2026 року українські підрозділи відновили контроль над територією понад 300 квадратних кілометрів. Про це у коментарі УНН повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За попередньою інформацією, з початку операції, що розпочалася наприкінці січня 2026 року, відновлено контроль над територією понад 300 кв. км. Так, відновлено контроль (в т.ч. зачищено від ДРГ противника) над низкою населених пунктів на адміністративній межі Запорізької і Дніпропетровської областей.

Поки триває активна фаза операції, говорити про остаточні її результати дещо передчасно. Щодня на Гуляйпільському і Олександрівському напрямках відбувається до півсотні боєзіткнень. Також на північ від Гуляйполя на схід від Святопетрівки і Староукраїнки активно знищують ворога наші штурмові групи, не даючи йому просунутись до річки Гайчур. Найактивніше зараз ворог штурмує наші позиції південніше Гуляйполя в напрямку Залізничного. Просувань не має. Ми активно контратакуємо