Сили оборони відновили контроль над понад 300 кв. км на півдні України
Київ • УНН
Сили оборони України з кінця січня 2026 року відновили контроль над понад 300 квадратними кілометрами території на Гуляйпільському та сусідніх напрямках. Українські підрозділи здійснюють контратакувальні та штурмові дії, стримуючи ворога.
Сили оборони України продовжують операцію на Гуляйпільському та сусідніх напрямках. З кінця січня 2026 року українські підрозділи відновили контроль над територією понад 300 квадратних кілометрів. Про це у коментарі УНН повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.
Деталі
Триває операція Сил оборони України на Гуляйпільському та сусідніх напрямках. Наші підрозділи здійснюють контратакувальні і штурмові дії, скоротивши частину так званої "сірої зони", та стримують спроби ворога проводити атаки наших позицій
За попередньою інформацією, з початку операції, що розпочалася наприкінці січня 2026 року, відновлено контроль над територією понад 300 кв. км. Так, відновлено контроль (в т.ч. зачищено від ДРГ противника) над низкою населених пунктів на адміністративній межі Запорізької і Дніпропетровської областей.
Поки триває активна фаза операції, говорити про остаточні її результати дещо передчасно. Щодня на Гуляйпільському і Олександрівському напрямках відбувається до півсотні боєзіткнень. Також на північ від Гуляйполя на схід від Святопетрівки і Староукраїнки активно знищують ворога наші штурмові групи, не даючи йому просунутись до річки Гайчур. Найактивніше зараз ворог штурмує наші позиції південніше Гуляйполя в напрямку Залізничного. Просувань не має. Ми активно контратакуємо
Нагадаємо
За минулу добу на фронті зафіксовано 175 бойових зіткнень, що на чверть менше, ніж днем раніше. Найбільш інтенсивні бої тривали на Покровському та Костянтинівському напрямках.