Ексклюзив
08:00
Чорний кмин: властивості та користь для організму
20 лютого, 19:44
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
Боїв на фронті за добу поменшало на чверть - карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 186 перегляди

За минулу добу на фронті зафіксовано 175 бойових зіткнень, що на чверть менше, ніж днем раніше. Найбільш інтенсивні бої тривали на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Боїв на фронті за добу поменшало на чверть - карта від Генштабу

На фронті минулої доби сталося 175 боїв, що на чверть менше, ніж днем раніше, при цьому найгарячіше було на Покровському та Костянтинівському напрямках, повідомили у ранковому зведенні у Генштабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 175 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 89 авіаційних ударів, скинувши 229 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучив для ураження 7846 дронів-камікадзе та здійснив 2967 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 69 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Великомихайлівка, Писанці Дніпропетровської області; Верхня Терса, Залізничне, Гірке, Гуляйпільське, Чарівне, Любицьке, Лісне, Воздвижівка, Копані, Комишуваха, Юліївка Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, артилерійську систему, три пункти управління та склад боєприпасів російських загарбників.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення. Противник завдав 5 авіаційних ударів, скинувши шість керованих бомб, здійснив 72 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, два з яких - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Лиман, Вовчанські Хутори, Кругле.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Піщаного та у бік Новоосинового й Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів, намагаючись просунутися вперед в районі Зарічного та у бік Дробишевого, Лимана й Ставків.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили десять спроб окупантів просунутися вперед, у районах Ямполя, Закітного, Платонівки та у бік Рай-Олександрівки й Озерного.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та у бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Бересток, Новопавлівка, Іллінівка, Степанівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новомиколаївка та у бік Новоолександрівки, Кучерового Яру, Сергіївки, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку ворог тричі атакував наші позиції, у районі Степового.

На Гуляйпільському напрямку противник 18 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах Гуляйполя, Загірного та у бік Варварівки, Оленокостянтинівки, Залізничного й Святопетрівки.

На Оріхівському напрямку, противник тричі атакував у районах Степового, Малих Щербаків і Степногірська.

Минулої доби ворог здійснив три невдалі спроби наступу на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Юлія Шрамко

