Боїв на фронті за добу поменшало на чверть - карта від Генштабу

На фронті минулої доби сталося 175 боїв, що на чверть менше, ніж днем раніше, при цьому найгарячіше було на Покровському та Костянтинівському напрямках, повідомили у ранковому зведенні у Генштабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 175 бойових зіткнень - повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 89 авіаційних ударів, скинувши 229 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучив для ураження 7846 дронів-камікадзе та здійснив 2967 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 69 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Великомихайлівка, Писанці Дніпропетровської області; Верхня Терса, Залізничне, Гірке, Гуляйпільське, Чарівне, Любицьке, Лісне, Воздвижівка, Копані, Комишуваха, Юліївка Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, артилерійську систему, три пункти управління та склад боєприпасів російських загарбників.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення. Противник завдав 5 авіаційних ударів, скинувши шість керованих бомб, здійснив 72 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, два з яких - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Лиман, Вовчанські Хутори, Кругле.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Піщаного та у бік Новоосинового й Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів, намагаючись просунутися вперед в районі Зарічного та у бік Дробишевого, Лимана й Ставків.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили десять спроб окупантів просунутися вперед, у районах Ямполя, Закітного, Платонівки та у бік Рай-Олександрівки й Озерного.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 26 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та у бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Бересток, Новопавлівка, Іллінівка, Степанівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новомиколаївка та у бік Новоолександрівки, Кучерового Яру, Сергіївки, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку ворог тричі атакував наші позиції, у районі Степового.

На Гуляйпільському напрямку противник 18 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах Гуляйполя, Загірного та у бік Варварівки, Оленокостянтинівки, Залізничного й Святопетрівки.

На Оріхівському напрямку, противник тричі атакував у районах Степового, Малих Щербаків і Степногірська.

Минулої доби ворог здійснив три невдалі спроби наступу на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

