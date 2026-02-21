Боев на фронте за сутки стало на четверть меньше - карта от Генштаба

На фронте за прошедшие сутки произошло 175 боев, что на четверть меньше, чем днем ранее, при этом наиболее горячо было на Покровском и Константиновском направлениях, сообщили в утренней сводке в Генштабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 175 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных удара, применил две ракеты, совершил 89 авиационных ударов, сбросив 229 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, задействовал для поражения 7846 дронов-камикадзе и совершил 2967 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 69 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Великомихайловка, Писанцы Днепропетровской области; Верхняя Терса, Зализничное, Горькое, Гуляйпольское, Чаривное, Любицкое, Лесное, Воздвижевка, Копани, Камышеваха, Юльевка Запорожской области; Казацкое Херсонской области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, артиллерийскую систему, три пункта управления и склад боеприпасов российских захватчиков.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Противник нанес 5 авиационных ударов, сбросив шесть управляемых бомб, совершил 72 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман, Волчанские Хутора, Круглое.

На Купянском направлении вчера произошло восемь атак захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Песчаного и в сторону Новоосинового и Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь продвинуться вперед в районе Заречного и в сторону Дробышево, Лимана и Ставков.

На Славянском направлении наши защитники отбили десять попыток оккупантов продвинуться вперед, в районах Ямполя, Закитного, Платоновки и в сторону Рай-Александровки и Озерного.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 26 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Софиевка и в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Бересток, Новопавловка, Ильиновка, Степановка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка, Новониколаевка и в сторону Новоалександровки, Кучерова Яра, Сергеевки, Новопавловки.

На Александровском направлении враг трижды атаковал наши позиции, в районе Степного.

На Гуляйпольском направлении противник 18 раз пытался идти вперед на позиции наших защитников, в районах Гуляйполя, Загорного и в сторону Варваровки, Еленоконстантиновки, Зализничного и Святопетровки.

На Ореховском направлении, противник трижды атаковал в районах Степного, Малых Щербаков и Степногорска.

За прошедшие сутки враг совершил три неудачные попытки наступления на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

