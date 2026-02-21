Боев на фронте за сутки стало на четверть меньше - карта от Генштаба
Киев • УНН
За минувшие сутки на фронте зафиксировано 175 боевых столкновений, что на четверть меньше, чем днем ранее. Наиболее интенсивные бои продолжались на Покровском и Константиновском направлениях.
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 175 боевых столкновений
По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных удара, применил две ракеты, совершил 89 авиационных ударов, сбросив 229 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, задействовал для поражения 7846 дронов-камикадзе и совершил 2967 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 69 – из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Великомихайловка, Писанцы Днепропетровской области; Верхняя Терса, Зализничное, Горькое, Гуляйпольское, Чаривное, Любицкое, Лесное, Воздвижевка, Копани, Камышеваха, Юльевка Запорожской области; Казацкое Херсонской области.
За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, артиллерийскую систему, три пункта управления и склад боеприпасов российских захватчиков.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Противник нанес 5 авиационных ударов, сбросив шесть управляемых бомб, совершил 72 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман, Волчанские Хутора, Круглое.
На Купянском направлении вчера произошло восемь атак захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Песчаного и в сторону Новоосинового и Куриловки.
На Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь продвинуться вперед в районе Заречного и в сторону Дробышево, Лимана и Ставков.
На Славянском направлении наши защитники отбили десять попыток оккупантов продвинуться вперед, в районах Ямполя, Закитного, Платоновки и в сторону Рай-Александровки и Озерного.
На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении враг совершил 26 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Софиевка и в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Бересток, Новопавловка, Ильиновка, Степановка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка, Новониколаевка и в сторону Новоалександровки, Кучерова Яра, Сергеевки, Новопавловки.
На Александровском направлении враг трижды атаковал наши позиции, в районе Степного.
На Гуляйпольском направлении противник 18 раз пытался идти вперед на позиции наших защитников, в районах Гуляйполя, Загорного и в сторону Варваровки, Еленоконстантиновки, Зализничного и Святопетровки.
На Ореховском направлении, противник трижды атаковал в районах Степного, Малых Щербаков и Степногорска.
За прошедшие сутки враг совершил три неудачные попытки наступления на Приднепровском направлении.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
