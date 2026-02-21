Боев на фронте за сутки стало на четверть меньше - карта от Генштаба

$43.270.00
20 февраля, 19:44 • 13962 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 25629 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 21341 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 26900 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 26089 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 22652 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 25785 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 47251 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 15628 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 21685 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

РФ распространяет фейки об украинцах во время Олимпийских игр в Италии – ЦПД20 февраля, 21:59 • 5236 просмотра
Элина Свитолина вышла в финал турнира WTA 1000 в ДубаеPhoto20 февраля, 22:15 • 3964 просмотра
Авианосец США Gerald Ford вошел в Средиземное море для подготовки удара по Ирану20 февраля, 22:58 • 4924 просмотра
Трамп ввел глобальные 10-процентные пошлины в ответ на решение Верховного судаPhoto21 февраля, 00:13 • 13429 просмотра
Южная Корея рассматривает возможность присоединения к программе PURL для поддержки Украины вооружением04:48 • 4422 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 27494 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 36787 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 47246 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 65942 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 102930 просмотра
УНН Lite
Эрик Дэйн из «Анатомии страсти» дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью07:37 • 230 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 9612 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 12530 просмотра
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны20 февраля, 13:28 • 18310 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo20 февраля, 08:31 • 41151 просмотра
Боев на фронте за сутки стало на четверть меньше - карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 24 просмотра

За минувшие сутки на фронте зафиксировано 175 боевых столкновений, что на четверть меньше, чем днем ранее. Наиболее интенсивные бои продолжались на Покровском и Константиновском направлениях.

Боев на фронте за сутки стало на четверть меньше - карта от Генштаба

На фронте за прошедшие сутки произошло 175 боев, что на четверть меньше, чем днем ранее, при этом наиболее горячо было на Покровском и Константиновском направлениях, сообщили в утренней сводке в Генштабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 175 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных удара, применил две ракеты, совершил 89 авиационных ударов, сбросив 229 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, задействовал для поражения 7846 дронов-камикадзе и совершил 2967 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 69 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Великомихайловка, Писанцы Днепропетровской области; Верхняя Терса, Зализничное, Горькое, Гуляйпольское, Чаривное, Любицкое, Лесное, Воздвижевка, Копани, Камышеваха, Юльевка Запорожской области; Казацкое Херсонской области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, артиллерийскую систему, три пункта управления и склад боеприпасов российских захватчиков.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Противник нанес 5 авиационных ударов, сбросив шесть управляемых бомб, совершил 72 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман, Волчанские Хутора, Круглое.

На Купянском направлении вчера произошло восемь атак захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Песчаного и в сторону Новоосинового и Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь продвинуться вперед в районе Заречного и в сторону Дробышево, Лимана и Ставков.

На Славянском направлении наши защитники отбили десять попыток оккупантов продвинуться вперед, в районах Ямполя, Закитного, Платоновки и в сторону Рай-Александровки и Озерного.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 26 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Софиевка и в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Бересток, Новопавловка, Ильиновка, Степановка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка, Новониколаевка и в сторону Новоалександровки, Кучерова Яра, Сергеевки, Новопавловки.

На Александровском направлении враг трижды атаковал наши позиции, в районе Степного.

На Гуляйпольском направлении противник 18 раз пытался идти вперед на позиции наших защитников, в районах Гуляйполя, Загорного и в сторону Варваровки, Еленоконстантиновки, Зализничного и Святопетровки.

На Ореховском направлении, противник трижды атаковал в районах Степного, Малых Щербаков и Степногорска.

За прошедшие сутки враг совершил три неудачные попытки наступления на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Россияне потеряли за сутки более 1000 оккупантов - Генштаб21.02.26, 07:01 • 2618 просмотров

