Россияне потеряли за сутки более 1000 оккупантов - Генштаб

По состоянию на утро 21 февраля общие боевые потери российских войск с момента вторжения превысили отметку в 1 258 890 человек. Только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1010 оккупантов и уничтожили более полутора тысяч беспилотников оперативно-тактического уровня. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Подробности

За минувшие сутки подразделения ВСУ вывели из строя 42 артиллерийские системы, 183 единицы автомобильной техники и 1527 беспилотников. Также подтверждено уничтожение одного вертолета, двух единиц РСЗО, одного танка и трех боевых бронированных машин.

Данные в графе средств ПВО, самолетов и крылатых ракет за последние сутки остались без изменений, однако общая цифра ликвидированной авиации врага составляет 435 самолетов и 348 вертолетов.

С начала полномасштабного вторжения агрессор потерял более 11,6 тысяч танков и 24 тысячи бронемашин. Морской потенциал оккупантов остается сокращенным на 29 кораблей и катеров, а также 2 подводные лодки.

Генштаб подтвердил поражение пунктов управления и складов врага на оккупированных территориях