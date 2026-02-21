Россияне потеряли за сутки более 1000 оккупантов - Генштаб
Киев • УНН
По состоянию на 21 февраля общие боевые потери российских войск превысили 1 258 890 человек. За сутки ликвидировано 1010 оккупантов и более 1500 беспилотников.
По состоянию на утро 21 февраля общие боевые потери российских войск с момента вторжения превысили отметку в 1 258 890 человек. Только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1010 оккупантов и уничтожили более полутора тысяч беспилотников оперативно-тактического уровня. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Подробности
За минувшие сутки подразделения ВСУ вывели из строя 42 артиллерийские системы, 183 единицы автомобильной техники и 1527 беспилотников. Также подтверждено уничтожение одного вертолета, двух единиц РСЗО, одного танка и трех боевых бронированных машин.
Данные в графе средств ПВО, самолетов и крылатых ракет за последние сутки остались без изменений, однако общая цифра ликвидированной авиации врага составляет 435 самолетов и 348 вертолетов.
С начала полномасштабного вторжения агрессор потерял более 11,6 тысяч танков и 24 тысячи бронемашин. Морской потенциал оккупантов остается сокращенным на 29 кораблей и катеров, а также 2 подводные лодки.
