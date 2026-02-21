$43.270.03
20 февраля, 19:44 • 12581 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 22347 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 19119 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 24672 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 24602 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 22015 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 25015 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 45506 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 15478 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 21557 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 10:00 • 45506 просмотра
Россияне потеряли за сутки более 1000 оккупантов - Генштаб

Киев • УНН

 • 1432 просмотра

По состоянию на 21 февраля общие боевые потери российских войск превысили 1 258 890 человек. За сутки ликвидировано 1010 оккупантов и более 1500 беспилотников.

Россияне потеряли за сутки более 1000 оккупантов - Генштаб

По состоянию на утро 21 февраля общие боевые потери российских войск с момента вторжения превысили отметку в 1 258 890 человек. Только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1010 оккупантов и уничтожили более полутора тысяч беспилотников оперативно-тактического уровня. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Подробности

За минувшие сутки подразделения ВСУ вывели из строя 42 артиллерийские системы, 183 единицы автомобильной техники и 1527 беспилотников. Также подтверждено уничтожение одного вертолета, двух единиц РСЗО, одного танка и трех боевых бронированных машин.

Данные в графе средств ПВО, самолетов и крылатых ракет за последние сутки остались без изменений, однако общая цифра ликвидированной авиации врага составляет 435 самолетов и 348 вертолетов.

С начала полномасштабного вторжения агрессор потерял более 11,6 тысяч танков и 24 тысячи бронемашин. Морской потенциал оккупантов остается сокращенным на 29 кораблей и катеров, а также 2 подводные лодки.

Генштаб подтвердил поражение пунктов управления и складов врага на оккупированных территориях20.02.26, 12:19 • 2772 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Столкновения
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины