Генштаб подтвердил поражение пунктов управления и складов врага на оккупированных территориях

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ряда пунктов управления, складов и районов сосредоточения врага на временно оккупированных территориях, пишет УНН.

"В рамках системных и планомерных мероприятий по снижению наступательного потенциала российского агрессора, Силы обороны Украины продолжают наносить точечные удары по критически важным объектам врага", - говорится в сообщении.

"Сразу несколько целей были поражены на временно оккупированных территориях Запорожской области. В частности, под удары попали пункт управления БпЛА в районе Златополя, склад материально-технических средств (р-н н.п. Богдановка) и ремонтная база оккупантов в районе Розовки", - сообщили в Генштабе.

Как отмечается, "также наши воины били по району сосредоточения живой силы противника вблизи Степногорска".

"В районе Любимовки и на Тендровской косе, что на территории временно оккупированной Херсонщины, поражен командно-наблюдательный пункт и сосредоточение живой силы агрессора", - указали в Генштабе.

Также Силы обороны поразили два склада материально-технических средств: один - в районе Лобаново (ВОТ АР Крым), другой - в районе Можняковки на временно оккупированной Луганщине