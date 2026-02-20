Генштаб подтвердил поражение пунктов управления и складов врага на оккупированных территориях

$43.270.03
50.920.34
ukenru
Эксклюзив
10:00 • 1370 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
07:56 • 9476 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 39461 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 71785 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 44407 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 75504 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 38668 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 60286 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 32045 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 27923 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
1м/с
57%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Крым подвергся ночной атаке: аэродромы под ударом, есть жертвы20 февраля, 01:28 • 25677 просмотра
Новый механизм призыва: Россия создает пожарное подразделение для "защиты" ЗАЭС20 февраля, 02:03 • 22718 просмотра
Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО06:27 • 16809 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС06:37 • 18624 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo08:31 • 11321 просмотра
публикации
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
10:00 • 1370 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 44055 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 75504 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 60287 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли19 февраля, 11:15 • 54336 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Музыкант
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Запорожская область
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo08:31 • 11333 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС06:37 • 18637 просмотра
Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО06:27 • 16822 просмотра
MELOVIN прокомментировал слухи об измене своего бывшего возлюбленного19 февраля, 21:12 • 21611 просмотра
Китайская стримерша потеряла 140 тыс. фолловеров из-за сбоя бьюти-фильтра19 февраля, 12:42 • 32469 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
9К720 Искандер

Генштаб подтвердил поражение пунктов управления и складов врага на оккупированных территориях

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Генштаб ВСУ подтвердил поражение пунктов управления, складов и районов сосредоточения врага на временно оккупированных территориях. Удары пришлись на Запорожскую, Херсонскую области и Крым.

Генштаб подтвердил поражение пунктов управления и складов врага на оккупированных территориях

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ряда пунктов управления, складов и районов сосредоточения врага на временно оккупированных территориях, пишет УНН.

Подробности

"В рамках системных и планомерных мероприятий по снижению наступательного потенциала российского агрессора, Силы обороны Украины продолжают наносить точечные удары по критически важным объектам врага", - говорится в сообщении.

"Сразу несколько целей были поражены на временно оккупированных территориях Запорожской области. В частности, под удары попали пункт управления БпЛА в районе Златополя, склад материально-технических средств (р-н н.п. Богдановка) и ремонтная база оккупантов в районе Розовки", - сообщили в Генштабе.

Как отмечается, "также наши воины били по району сосредоточения живой силы противника вблизи Степногорска".

"В районе Любимовки и на Тендровской косе, что на территории временно оккупированной Херсонщины, поражен командно-наблюдательный пункт и сосредоточение живой силы агрессора", - указали в Генштабе.

Также Силы обороны поразили два склада материально-технических средств: один - в районе Лобаново (ВОТ АР Крым), другой - в районе Можняковки на временно оккупированной Луганщине

- сообщили в Генштабе.

"Потери врага и масштабы нанесенного ущерба уточняются. Силы обороны Украины продолжают методично истощать боевые возможности агрессора и разрушать его военный потенциал. Продолжение следует! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

Силы обороны поразили российский вертолет Ка-27 в Крыму - Генштаб17.02.26, 13:03 • 17035 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Луганская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
Херсонская область
Крым