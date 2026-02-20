Генштаб подтвердил поражение пунктов управления и складов врага на оккупированных территориях
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил поражение пунктов управления, складов и районов сосредоточения врага на временно оккупированных территориях. Удары пришлись на Запорожскую, Херсонскую области и Крым.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ряда пунктов управления, складов и районов сосредоточения врага на временно оккупированных территориях, пишет УНН.
Подробности
"В рамках системных и планомерных мероприятий по снижению наступательного потенциала российского агрессора, Силы обороны Украины продолжают наносить точечные удары по критически важным объектам врага", - говорится в сообщении.
"Сразу несколько целей были поражены на временно оккупированных территориях Запорожской области. В частности, под удары попали пункт управления БпЛА в районе Златополя, склад материально-технических средств (р-н н.п. Богдановка) и ремонтная база оккупантов в районе Розовки", - сообщили в Генштабе.
Как отмечается, "также наши воины били по району сосредоточения живой силы противника вблизи Степногорска".
"В районе Любимовки и на Тендровской косе, что на территории временно оккупированной Херсонщины, поражен командно-наблюдательный пункт и сосредоточение живой силы агрессора", - указали в Генштабе.
Также Силы обороны поразили два склада материально-технических средств: один - в районе Лобаново (ВОТ АР Крым), другой - в районе Можняковки на временно оккупированной Луганщине
"Потери врага и масштабы нанесенного ущерба уточняются. Силы обороны Украины продолжают методично истощать боевые возможности агрессора и разрушать его военный потенциал. Продолжение следует! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
