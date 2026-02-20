Генштаб підтвердив ураження пунктів управління та складів ворога на окупованих територіях

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження низки пунктів управління, складів та районів зосередження ворога на тимчасово окупованих територіях, пише УНН.

Деталі

"У рамках системних та планомірних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора, Сили оборони України продовжують завдавати точкових ударів по критично важливих об’єктах ворога", - ідеться у повідомленні.

"Одразу кілька цілей було уражено на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Зокрема, під удари потрапили пункт управління БпЛА в районі Златополя, склад матеріально-технічних засобів (р-н н.п. Богданівка) та ремонтна база окупантів у районі Розівки", - повідомили у Генштабі.

Як зазначається, "також наші воїни били по району зосередження живої сили противника поблизу Степногірська".

"У районі Любимівки та на Тендрівській косі, що на території тимчасово окупованої Херсонщини, уражено командно-спостережний пункт та зосередження живої сили агресора", - вказали у Генштабі.

Також Сили оборони уразили два склади матеріально-технічних засобів: один - у районі Лобанового (ТОТ АР Крим), інший - у районі Можняківки на тимчасово окупованій Луганщині - повідомили у Генштабі.

"Втрати ворога та масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України продовжують методично виснажувати бойові спроможності агресора та руйнувати його воєнний потенціал. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Сили оборони уразили російський вертоліт Ка-27 в Криму - Генштаб