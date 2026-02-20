Генштаб підтвердив ураження пунктів управління та складів ворога на окупованих територіях

$43.270.03
50.920.34
ukenru
Ексклюзив
10:00 • 1382 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
07:56 • 9488 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 39470 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 71794 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 44415 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 75512 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 38671 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 60292 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 32045 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 27923 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
1м/с
57%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Крим зазнав нічної атаки: аеродроми під ударом, є жертви20 лютого, 01:28 • 25676 перегляди
Новий механізм призову: росія створює пожежний підрозділ для "захисту" ЗАЕС20 лютого, 02:03 • 22717 перегляди
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО06:27 • 16809 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС06:37 • 18624 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo08:31 • 11321 перегляди
Публікації
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
10:00 • 1368 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 44053 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 75503 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 60286 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 54335 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Музикант
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Запорізька область
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo08:31 • 11340 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС06:37 • 18642 перегляди
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО06:27 • 16826 перегляди
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 21:12 • 21613 перегляди
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру19 лютого, 12:42 • 32471 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Іскандер (ОТРК)

Генштаб підтвердив ураження пунктів управління та складів ворога на окупованих територіях

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження пунктів управління, складів та районів зосередження ворога на тимчасово окупованих територіях. Удари припали на Запорізьку, Херсонську області та Крим.

Генштаб підтвердив ураження пунктів управління та складів ворога на окупованих територіях

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження низки пунктів управління, складів та районів зосередження ворога на тимчасово окупованих територіях, пише УНН.

Деталі

"У рамках системних та планомірних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора, Сили оборони України продовжують завдавати точкових ударів по критично важливих об’єктах ворога", - ідеться у повідомленні.

"Одразу кілька цілей було уражено на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Зокрема, під удари потрапили пункт управління БпЛА в районі Златополя, склад матеріально-технічних засобів (р-н н.п. Богданівка) та ремонтна база окупантів у районі Розівки", - повідомили у Генштабі.

Як зазначається, "також наші воїни били по району зосередження живої сили противника поблизу Степногірська".

"У районі Любимівки та на Тендрівській косі, що на території тимчасово окупованої Херсонщини, уражено командно-спостережний пункт та зосередження живої сили агресора", - вказали у Генштабі.

Також Сили оборони уразили два склади матеріально-технічних засобів: один - у районі Лобанового (ТОТ АР Крим), інший - у районі Можняківки на тимчасово окупованій Луганщині

- повідомили у Генштабі.

"Втрати ворога та масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України продовжують методично виснажувати бойові спроможності агресора та руйнувати його воєнний потенціал. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Сили оборони уразили російський вертоліт Ка-27 в Криму - Генштаб17.02.26, 13:03 • 17035 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Луганська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України
Херсонська область
Крим