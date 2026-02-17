Сили оборони уразили російський вертоліт Ка-27 в Криму - Генштаб
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російського вертольота Ка-27 в окупованому Криму. Також уражено три пункти управління БпЛА ворога в Запорізькій та Курській областях.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження російського вертольота Ка-27 у тимчасово окупованому Криму та трьох пунктів управління дронами ворога, пише УНН.
Деталі
"У рамках системних заходів зі зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ підрозділи Сил оборони України продовжують уражати важливі військові цілі противника", - ідеться у повідомленні.
У ніч на 17 лютого в районі н.п. Камишли (ТОТ Автономної Республіки Крим) українськими воїнами уражено ворожий корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27. Зафіксовано влучання в ціль
Окрім того, як зазначили у Генштабі, 16 лютого 2026 року уражено три пункти управління БпЛА ворога:
- у районі Гуляйполя (ТОТ Запорізької області);
- у районі Анатоліївки (Курська область, рф);
- у районі н.п. Затишшя (ТОТ Запорізької області).
Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.
"Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ударів по об’єктах, що забезпечують управління військами, авіацію та безпілотні підрозділи російського агресора. Далі буде. Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
Генштаб підтвердив ураження Ільського НПЗ у краснодарському краї рф17.02.26, 12:38 • 940 переглядiв