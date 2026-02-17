$43.170.07
Ексклюзив
09:48 • 3290 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
08:25 • 10483 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 23049 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 34389 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 43846 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 34956 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 54455 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 33414 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 61675 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 27719 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
Сили оборони уразили російський вертоліт Ка-27 в Криму - Генштаб

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російського вертольота Ка-27 в окупованому Криму. Також уражено три пункти управління БпЛА ворога в Запорізькій та Курській областях.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження російського вертольота Ка-27 у тимчасово окупованому Криму та трьох пунктів управління дронами ворога, пише УНН.

Деталі

"У рамках системних заходів зі зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ підрозділи Сил оборони України продовжують уражати важливі військові цілі противника", - ідеться у повідомленні.

У ніч на 17 лютого в районі н.п. Камишли (ТОТ Автономної Республіки Крим) українськими воїнами уражено ворожий корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27. Зафіксовано влучання в ціль

- повідомили у Генштабі.

Окрім того, як зазначили у Генштабі, 16 лютого 2026 року уражено три пункти управління БпЛА ворога:

  • у районі Гуляйполя (ТОТ Запорізької області);
    • у районі Анатоліївки (Курська область, рф);
      • у районі н.п. Затишшя (ТОТ Запорізької області).

        Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.

        "Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ударів по об’єктах, що забезпечують управління військами, авіацію та безпілотні підрозділи російського агресора. Далі буде. Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

        Генштаб підтвердив ураження Ільського НПЗ у краснодарському краї рф17.02.26, 12:38 • 940 переглядiв

        Юлія Шрамко

        Війна в Україні
        Техніка
        Війна в Україні
        Курська область
        Запорізька область
        Генеральний штаб Збройних сил України
        Крим