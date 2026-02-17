Силы обороны поразили российский вертолет Ка-27 в Крыму - Генштаб

$43.170.07
51.160.03
ukenru
Эксклюзив
09:48 • 4038 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
08:25 • 11340 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 23792 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 35175 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 44615 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 35324 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 55238 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 33510 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 62199 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 27738 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
2.5м/с
70%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Земля и территории станут основной темой Женевских переговоров между РФ, Украиной и США сегодня – Reuters17 февраля, 04:45 • 14484 просмотра
Силы обороны за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов и уничтожили более 600 беспилотниковPhoto17 февраля, 04:57 • 11231 просмотра
Мировые цены на золото снизились из-за укрепления доллара и низкой активности на азиатских рынках17 февраля, 05:21 • 11465 просмотра
Трамп перед встречей в Женеве призвал Украину действовать "быстро"06:12 • 9180 просмотра
Польша подняла в небо боевую авиацию и привела ПВО в готовность из-за ракетного удара РФ по Украине06:14 • 11516 просмотра
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto10:46 • 2722 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 26094 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 36517 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 55238 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 62199 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Джеффри Эпштейн
Илон Маск
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Женева
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto11:12 • 166 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 19432 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 17228 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 19886 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта16 февраля, 13:26 • 28494 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Facebook
Instagram

Силы обороны поразили российский вертолет Ка-27 в Крыму - Генштаб

Киев • УНН

 • 854 просмотра

Генштаб ВСУ подтвердил поражение российского вертолета Ка-27 в оккупированном Крыму. Также поражены три пункта управления БпЛА врага в Запорожской и Курской областях.

Силы обороны поразили российский вертолет Ка-27 в Крыму - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение российского вертолета Ка-27 во временно оккупированном Крыму и трех пунктов управления дронами врага, пишет УНН.

Детали

"В рамках системных мер по снижению боевого потенциала российских оккупационных войск подразделения Сил обороны Украины продолжают поражать важные военные цели противника", - говорится в сообщении.

В ночь на 17 февраля в районе н.п. Камышлы (ВОТ Автономной Республики Крым) украинскими воинами поражен вражеский корабельный многофункциональный вертолет Ка-27. Зафиксировано попадание в цель

- сообщили в Генштабе.

Кроме того, как отметили в Генштабе, 16 февраля 2026 года поражены три пункта управления БпЛА врага:

  • в районе Гуляйполя (ВОТ Запорожской области);
    • в районе Анатольевки (Курская область, рф);
      • в районе н.п. Затишье (ВОТ Запорожской области).

        Потери противника и окончательные масштабы повреждений уточняются.

        "Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно наносить удары по объектам, обеспечивающим управление войсками, авиацию и беспилотные подразделения российского агрессора. Продолжение следует. Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

        Генштаб подтвердил поражение Ильского НПЗ в краснодарском крае рф17.02.26, 12:38 • 1326 просмотров

        Юлия Шрамко

        Война в Украине
        Техника
        Война в Украине
        Курская область
        Запорожская область
        Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
        Крым