Силы обороны поразили российский вертолет Ка-27 в Крыму - Генштаб
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил поражение российского вертолета Ка-27 в оккупированном Крыму. Также поражены три пункта управления БпЛА врага в Запорожской и Курской областях.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение российского вертолета Ка-27 во временно оккупированном Крыму и трех пунктов управления дронами врага, пишет УНН.
Детали
"В рамках системных мер по снижению боевого потенциала российских оккупационных войск подразделения Сил обороны Украины продолжают поражать важные военные цели противника", - говорится в сообщении.
В ночь на 17 февраля в районе н.п. Камышлы (ВОТ Автономной Республики Крым) украинскими воинами поражен вражеский корабельный многофункциональный вертолет Ка-27. Зафиксировано попадание в цель
Кроме того, как отметили в Генштабе, 16 февраля 2026 года поражены три пункта управления БпЛА врага:
- в районе Гуляйполя (ВОТ Запорожской области);
- в районе Анатольевки (Курская область, рф);
- в районе н.п. Затишье (ВОТ Запорожской области).
Потери противника и окончательные масштабы повреждений уточняются.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно наносить удары по объектам, обеспечивающим управление войсками, авиацию и беспилотные подразделения российского агрессора. Продолжение следует. Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
