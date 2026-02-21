росіяни втратили протягом доби понад 1000 окупантів - Генштаб

$43.270.03
20 лютого, 19:44 • 11422 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 19646 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 17395 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 22993 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 23445 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 21556 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 24437 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 44304 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 15345 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 21429 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Трамп анонсував нові глобальні мита в розмірі 10%: як вони діятимуть20 лютого, 19:10
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21
У російському краснодарі чутно вибухи, аеропорт призупинив роботу20 лютого, 19:30
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02
Трамп запровадив глобальні 10-відсоткові мита у відповідь на рішення Верховного суду00:13
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робити20 лютого, 11:49
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 44301 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 100948 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Ніколас Мадуро
Гітанас Науседа
Сполучені Штати Америки
Україна
Білий дім
Вашингтон
Європа
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни20 лютого, 13:28
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІ20 лютого, 08:31
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Опалення
Starlink

росіяни втратили протягом доби понад 1000 окупантів - Генштаб

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Станом на 21 лютого загальні бойові втрати російських військ перевищили 1 258 890 осіб. За добу ліквідовано 1010 окупантів та понад 1500 безпілотників.

росіяни втратили протягом доби понад 1000 окупантів - Генштаб

Станом на ранок 21 лютого загальні бойові втрати російських військ з моменту вторгнення перевищили позначку в 1 258 890 осіб. Лише за минулу добу українські захисники ліквідували ще 1010 окупантів та знищили понад півтори тисячі безпілотників оперативно-тактичного рівня. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За минулу добу підрозділи ЗСУ вивели з ладу 42 артилерійські системи, 183 одиниці автомобільної техніки та 1527 безпілотників. Також підтверджено знищення одного гелікоптера, двох одиниць РСЗВ, одного танка та трьох бойових броньованих машин.

Дані у графі засобів ППО, літаків та крилатих ракет за останню добу залишилися без змін, проте загальна цифра ліквідованої авіації ворога становить 435 літаків та 348 гелікоптерів.

З початку повномасштабного вторгнення агресор втратив понад 11,6 тисяч танків та 24 тисячі бронемашин. Морський потенціал окупантів залишається скороченим на 29 кораблів та катерів, а також 2 підводні човни.

Генштаб підтвердив ураження пунктів управління та складів ворога на окупованих територіях20.02.26, 12:19

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Сутички
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України