росіяни втратили протягом доби понад 1000 окупантів - Генштаб

Станом на ранок 21 лютого загальні бойові втрати російських військ з моменту вторгнення перевищили позначку в 1 258 890 осіб. Лише за минулу добу українські захисники ліквідували ще 1010 окупантів та знищили понад півтори тисячі безпілотників оперативно-тактичного рівня. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За минулу добу підрозділи ЗСУ вивели з ладу 42 артилерійські системи, 183 одиниці автомобільної техніки та 1527 безпілотників. Також підтверджено знищення одного гелікоптера, двох одиниць РСЗВ, одного танка та трьох бойових броньованих машин.

Дані у графі засобів ППО, літаків та крилатих ракет за останню добу залишилися без змін, проте загальна цифра ліквідованої авіації ворога становить 435 літаків та 348 гелікоптерів.

З початку повномасштабного вторгнення агресор втратив понад 11,6 тисяч танків та 24 тисячі бронемашин. Морський потенціал окупантів залишається скороченим на 29 кораблів та катерів, а також 2 підводні човни.

Генштаб підтвердив ураження пунктів управління та складів ворога на окупованих територіях