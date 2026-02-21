Силы обороны восстановили контроль над более чем 300 кв. км на юге Украины

Силы обороны Украины продолжают операцию на Гуляйпольском и соседних направлениях. С конца января 2026 года украинские подразделения восстановили контроль над территорией более 300 квадратных километров. Об этом в комментарии УНН сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

Подробности

Продолжается операция Сил обороны Украины на Гуляйпольском и соседних направлениях. Наши подразделения осуществляют контратакующие и штурмовые действия, сократив часть так называемой "серой зоны", и сдерживают попытки врага проводить атаки наших позиций - отмечает Владислав Волошин.

По предварительной информации, с начала операции, начавшейся в конце января 2026 года, восстановлен контроль над территорией более 300 кв. км. Так, восстановлен контроль (в т.ч. зачищено от ДРГ противника) над рядом населенных пунктов на административной границе Запорожской и Днепропетровской областей.

Пока продолжается активная фаза операции, говорить об окончательных ее результатах несколько преждевременно. Ежедневно на Гуляйпольском и Александровском направлениях происходит до полусотни боестолкновений. Также к северу от Гуляйполя к востоку от Святопетровки и Староукраинки активно уничтожают врага наши штурмовые группы, не давая ему продвинуться к реке Гайчур. Активнее всего сейчас враг штурмует наши позиции южнее Гуляйполя в направлении Зализничного. Продвижений нет. Мы активно контратакуем - отмечает представитель Сил обороны.

Напомним

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 175 боевых столкновений, что на четверть меньше, чем днем ранее. Наиболее интенсивные бои продолжались на Покровском и Константиновском направлениях.