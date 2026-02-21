$43.270.00
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
11:17 • 10117 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
11:02 • 12350 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
09:59 • 11863 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
21 лютого, 08:00 • 13494 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організму
20 лютого, 19:44 • 22390 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 32884 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 26550 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 30493 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 28125 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Для кремля вони гарматне м’ясо" - Сибіга відреагував на вербування африканців росією

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав громадян Африки не підписувати контракти з російськими структурами. Він назвав дії росії колоніальними практиками та експлуатацією вразливості людей.

"Для кремля вони гарматне м’ясо" - Сибіга відреагував на вербування африканців росією

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на повідомлення про вербування кенійців росією. Він заявив, що такі дії мають ознаки колоніальних практик та закликав громадян африканських країн не підписувати жодних контрактів із російськими структурами. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.

Деталі

Незаконний рекрутинг росії в Африці викликає найгірші асоціації з колоніальними практиками минулого. росія експлуатує вразливість людей і ставиться до африканських найманців як до "розхідних солдатів" - без жодної відповідальності, розглядаючи їх як дешеве гарматне м’ясо. Ми вітаємо підвищення обізнаності щодо незаконних схем вербування росії та зусилля, спрямовані на їх припинення

- підкреслив Андрій Сибіга.

Крім того, він застеріг громадян країн Африки та інших регіонів, які перебувають у зоні ризику, особливо молодь, від підписання будь-яких контрактів із російськими посадовцями або вербувальниками.

Не дайте себе обдурити та втягнути у війну, до якої ви не маєте жодного стосунку

- наголосив міністр.

Нагадаємо

Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що росія нарощує вплив в Африці, поєднуючи гуманітарні ініціативи з прихованим військовим рекрутингом. До кінця 2025 року понад 1,4 тисячі громадян з 36 африканських держав воюють на боці рф.

Алла Кіосак

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
російська пропаганда
Мобілізація
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Служба зовнішньої розвідки України
Кенія
Україна