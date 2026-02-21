"Для кремля вони гарматне м’ясо" - Сибіга відреагував на вербування африканців росією

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на повідомлення про вербування кенійців росією. Він заявив, що такі дії мають ознаки колоніальних практик та закликав громадян африканських країн не підписувати жодних контрактів із російськими структурами. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.

Деталі

Незаконний рекрутинг росії в Африці викликає найгірші асоціації з колоніальними практиками минулого. росія експлуатує вразливість людей і ставиться до африканських найманців як до "розхідних солдатів" - без жодної відповідальності, розглядаючи їх як дешеве гарматне м’ясо. Ми вітаємо підвищення обізнаності щодо незаконних схем вербування росії та зусилля, спрямовані на їх припинення - підкреслив Андрій Сибіга.

Крім того, він застеріг громадян країн Африки та інших регіонів, які перебувають у зоні ризику, особливо молодь, від підписання будь-яких контрактів із російськими посадовцями або вербувальниками.

Не дайте себе обдурити та втягнути у війну, до якої ви не маєте жодного стосунку - наголосив міністр.

Нагадаємо

Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що росія нарощує вплив в Африці, поєднуючи гуманітарні ініціативи з прихованим військовим рекрутингом. До кінця 2025 року понад 1,4 тисячі громадян з 36 африканських держав воюють на боці рф.