"Для кремля они пушечное мясо" - Сибига отреагировал на вербовку африканцев россией
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на сообщения о вербовке кенийцев россией. Он заявил, что такие действия имеют признаки колониальных практик и призвал граждан африканских стран не подписывать никаких контрактов с российскими структурами. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.
Детали
Незаконный рекрутинг россии в Африке вызывает худшие ассоциации с колониальными практиками прошлого. россия эксплуатирует уязвимость людей и относится к африканским наемникам как к "расходным солдатам" - без всякой ответственности, рассматривая их как дешевое пушечное мясо. Мы приветствуем повышение осведомленности о незаконных схемах вербовки россии и усилия, направленные на их прекращение
Кроме того, он предостерег граждан стран Африки и других регионов, находящихся в зоне риска, особенно молодежь, от подписания каких-либо контрактов с российскими должностными лицами или вербовщиками.
Не дайте себя обмануть и втянуть в войну, к которой вы не имеете никакого отношения
Напомним
Служба внешней разведки Украины сообщает, что россия наращивает влияние в Африке, сочетая гуманитарные инициативы со скрытым военным рекрутингом. К концу 2025 года более 1,4 тысячи граждан из 36 африканских государств воюют на стороне рф.