Ексклюзив
11:17 • 5188 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
11:02 • 9252 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
09:59 • 9310 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
08:00 • 11589 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організму
20 лютого, 19:44 • 21174 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 32013 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 26211 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 30255 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 27916 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 23812 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
Понад 1,4 тис. африканців воюють на боці москви - розвідка

Київ • УНН

 • 872 перегляди

Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що росія нарощує вплив в Африці, поєднуючи гуманітарні ініціативи з прихованим військовим рекрутингом. До кінця 2025 року понад 1,4 тисячі громадян з 36 африканських держав воюють на боці москви.

Понад 1,4 тис. африканців воюють на боці москви - розвідка

москва використовує освіту й роботу для залучення африканців у війну проти України - на кінець 2025 року понад 1,4 тисячі громадян із 36 африканських держав воювали на боці москви. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

рф нарощує вплив у країнах Африки, поєднуючи гуманітарні ініціативи з прихованим військовим рекрутингом. Через освітні, культурні та релігійні інструменти росія формує лояльні мережі і паралельно залучає іноземців до війни проти України та до робіт на підприємствах оборонної промисловості. Станом на кінець 2025 року понад 1,4 тис. громадян із 36 африканських держав воюють на боці москви

- повідомили у СЗР.

Деталі

Як повідомили у зовнішній розвідці, основна ставка робиться на соціально вразливу молодь, людей з обмеженим доступом до освіти та роботи, а також жінок із низьким доходом та осіб із військовим досвідом. "Вербування часто маскується під цивільне працевлаштування: африканцям пропонують роботу охоронців, водіїв чи будівельників, але згодом їх залучають до діяльності в інтересах рф. У межах програми "Alabuga Start" молодих жінок віком 18–22 роки відправляють до росії нібито на цивільну роботу, фактично – на виробництво військової продукції, включно з БпЛА, в ОЕЗ алабуга", - йдеться у дописі СЗРУ.

Ще одним каналом впливу, за даними розвідки, є освітньо-культурні проєкти. Стипендії, мовні курси та короткі програми в російських університетах поєднуються з розширенням мережі центрів "русский дом" та діяльністю державних медіа - Sputnik і RT. Це створює інформаційне середовище для відбору потенційних рекрутів, вказують у СЗРУ.

"Додаткову роль відіграють приватні військові компанії, місцеві посередники та військово-технічна співпраця, що формує довгі залежності через навчання і постачання зброї", - зазначили у розвідці.

"Окремим інструментом впливу стала експансія російської православної церкви. За 2022-2026 роки її присутність розширилася з чотирьох до понад тридцяти країн Африки. Будівництво храмів, високі зарплати духовенству та дистанційне навчання в семінаріях працюють як канал формування лояльних мереж і поширення проросійських наративів про "традиційні цінності"", - наголошується у дописі розвідки.

Однак, у Службі зовнішньої розвідки зазначають, що реакція африканських урядів стає жорсткішою.

"Кенія, ПАР, Нігерія, Ботсвана та Лесото звинувачують москву у масштабному вербуванні. Найближчим часом частина африканських держав планує посилити контроль над агентствами з працевлаштування, переглянути міграційні угоди та обмежити контакти з російськими освітніми й культурними структурами", – йдеться у дописі.

Нагадаємо

Як повідомлялося, російська армія все більше покладається на іноземних бойовиків з Азії та Африки через неспроможність заміщувати втрати. Тисячі найманців з різних країн воюють за рф, часто під тиском та обманом.

Алла Кіосак

