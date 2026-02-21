$43.270.00
На Днепропетровщине компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
11:02 • 9226 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
09:59 • 9290 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
08:00 • 11579 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 21165 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 32004 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 26204 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 30249 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 27911 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 23808 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 52691 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 69654 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 107196 просмотра
Более 1,4 тыс. африканцев воюют на стороне москвы - разведка

Киев • УНН

 • 866 просмотра

Служба внешней разведки Украины сообщает, что россия наращивает влияние в Африке, сочетая гуманитарные инициативы со скрытым военным рекрутингом. К концу 2025 года более 1,4 тысячи граждан из 36 африканских государств воюют на стороне москвы.

Более 1,4 тыс. африканцев воюют на стороне москвы - разведка

москва использует образование и работу для привлечения африканцев в войну против Украины - к концу 2025 года более 1,4 тысячи граждан из 36 африканских государств воевали на стороне москвы. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

рф наращивает влияние в странах Африки, сочетая гуманитарные инициативы со скрытым военным рекрутингом. Через образовательные, культурные и религиозные инструменты россия формирует лояльные сети и параллельно привлекает иностранцев к войне против Украины и к работам на предприятиях оборонной промышленности. По состоянию на конец 2025 года более 1,4 тыс. граждан из 36 африканских государств воюют на стороне москвы

- сообщили в СВР.

Детали

Как сообщили во внешней разведке, основная ставка делается на социально уязвимую молодежь, людей с ограниченным доступом к образованию и работе, а также женщин с низким доходом и лиц с военным опытом. "Вербовка часто маскируется под гражданское трудоустройство: африканцам предлагают работу охранников, водителей или строителей, но впоследствии их привлекают к деятельности в интересах рф. В рамках программы "Алабуга Старт" молодых женщин в возрасте 18–22 лет отправляют в россию якобы на гражданскую работу, фактически – на производство военной продукции, включая БпЛА, в ОЭЗ Алабуга", - говорится в сообщении СВРУ.

Еще одним каналом влияния, по данным разведки, являются образовательно-культурные проекты. Стипендии, языковые курсы и короткие программы в российских университетах сочетаются с расширением сети центров "русский дом" и деятельностью государственных медиа - Sputnik и RT. Это создает информационную среду для отбора потенциальных рекрутов, указывают в СВРУ.

"Дополнительную роль играют частные военные компании, местные посредники и военно-техническое сотрудничество, что формирует долгие зависимости через обучение и поставки оружия", - отметили в разведке.

"Отдельным инструментом влияния стала экспансия русской православной церкви. За 2022-2026 годы ее присутствие расширилось с четырех до более чем тридцати стран Африки. Строительство храмов, высокие зарплаты духовенству и дистанционное обучение в семинариях работают как канал формирования лояльных сетей и распространения пророссийских нарративов о "традиционных ценностях"", - отмечается в сообщении разведки.

Однако, в Службе внешней разведки отмечают, что реакция африканских правительств становится жестче.

"Кения, ЮАР, Нигерия, Ботсвана и Лесото обвиняют москву в масштабной вербовке. В ближайшее время часть африканских государств планирует усилить контроль над агентствами по трудоустройству, пересмотреть миграционные соглашения и ограничить контакты с российскими образовательными и культурными структурами", – говорится в сообщении.

Напомним

Как сообщалось, российская армия все больше полагается на иностранных боевиков из Азии и Африки из-за неспособности замещать потери. Тысячи наемников из разных стран воюют за рф, часто под давлением и обманом.

Алла Киосак

