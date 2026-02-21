Более 1,4 тыс. африканцев воюют на стороне москвы - разведка
Киев • УНН
Служба внешней разведки Украины сообщает, что россия наращивает влияние в Африке, сочетая гуманитарные инициативы со скрытым военным рекрутингом. К концу 2025 года более 1,4 тысячи граждан из 36 африканских государств воюют на стороне москвы.
рф наращивает влияние в странах Африки, сочетая гуманитарные инициативы со скрытым военным рекрутингом. Через образовательные, культурные и религиозные инструменты россия формирует лояльные сети и параллельно привлекает иностранцев к войне против Украины и к работам на предприятиях оборонной промышленности. По состоянию на конец 2025 года более 1,4 тыс. граждан из 36 африканских государств воюют на стороне москвы
Детали
Как сообщили во внешней разведке, основная ставка делается на социально уязвимую молодежь, людей с ограниченным доступом к образованию и работе, а также женщин с низким доходом и лиц с военным опытом. "Вербовка часто маскируется под гражданское трудоустройство: африканцам предлагают работу охранников, водителей или строителей, но впоследствии их привлекают к деятельности в интересах рф. В рамках программы "Алабуга Старт" молодых женщин в возрасте 18–22 лет отправляют в россию якобы на гражданскую работу, фактически – на производство военной продукции, включая БпЛА, в ОЭЗ Алабуга", - говорится в сообщении СВРУ.
Еще одним каналом влияния, по данным разведки, являются образовательно-культурные проекты. Стипендии, языковые курсы и короткие программы в российских университетах сочетаются с расширением сети центров "русский дом" и деятельностью государственных медиа - Sputnik и RT. Это создает информационную среду для отбора потенциальных рекрутов, указывают в СВРУ.
"Дополнительную роль играют частные военные компании, местные посредники и военно-техническое сотрудничество, что формирует долгие зависимости через обучение и поставки оружия", - отметили в разведке.
"Отдельным инструментом влияния стала экспансия русской православной церкви. За 2022-2026 годы ее присутствие расширилось с четырех до более чем тридцати стран Африки. Строительство храмов, высокие зарплаты духовенству и дистанционное обучение в семинариях работают как канал формирования лояльных сетей и распространения пророссийских нарративов о "традиционных ценностях"", - отмечается в сообщении разведки.
Однако, в Службе внешней разведки отмечают, что реакция африканских правительств становится жестче.
"Кения, ЮАР, Нигерия, Ботсвана и Лесото обвиняют москву в масштабной вербовке. В ближайшее время часть африканских государств планирует усилить контроль над агентствами по трудоустройству, пересмотреть миграционные соглашения и ограничить контакты с российскими образовательными и культурными структурами", – говорится в сообщении.
Напомним
Как сообщалось, российская армия все больше полагается на иностранных боевиков из Азии и Африки из-за неспособности замещать потери. Тысячи наемников из разных стран воюют за рф, часто под давлением и обманом.