"Нам нужен план": Мерц предостерег от затягивания войны в Иране

Канцлер Германии Фридрих Мерц предостерег от бессрочного конфликта на Ближнем Востоке, подчеркнув, что Германия и ее партнеры выступают против расширения войны по всему региону или вспышки гражданской войны в Иране. Об этом сообщает A-news, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что заявление Мерца прозвучало после учений войск стран-членов НАТО "Холодный ответ" на севере Норвегии и Финляндии.

Если территориальная целостность или государственность Ирана будут разрушаться, или если Иран больше не будет экономически жизнеспособным, это будет иметь серьезные последствия и для нас. Поэтому нам нужна хорошая перспектива для мирного урегулирования - сказал канцлер ФРГ.

Он подчеркнул, что Германия разделяет "важные цели США и Израиля".

"Мы делаем все возможное дипломатическим путем. Мы используем все дипломатические каналы и надеемся, что найдем способы как можно скорее прекратить эту войну, потому что она никому не служит и многим вредит экономически. Она также вредит нам. Иран не должен представлять угрозу для Израиля и других соседей. Но с каждым днем, когда эта война продолжается, возникает все больше вопросов. И одно становится все более очевидным: нам нужен убедительный план того, как эта война может завершиться", - резюмировал Мерц.

Напомним

В начале марта Фридрих Мерц поддержал действия США и Израиля против руководства Ирана. Он заявил, что нынешний иранский режим является террористическим.

Мерц надеется на скорое окончание войны с Ираном