"Нам потрібен план": Мерц застеріг від затягування війни в Ірані
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив за дипломатичне вирішення конфлікту в Ірані. Він наголосив на важливості збереження цілісності іранської держави.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц застеріг від безстрокового конфлікту на Близькому Сході, наголосивши, що Німеччина та її партнери виступають проти розширення війни по всьому регіону або спалаху громадянської війни в Ірані. Про це повідомляє A-news, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що заява Мерца пролунала після навчань військ країн-членів НАТО "Холодна відповідь" на півночі Норвегії та Фінляндії.
Якщо територіальна цілісність або державність Ірану руйнуватимуться, або якщо Іран більше не буде економічно життєздатним, це матиме серйозні наслідки і для нас. Тому нам потрібна хороша перспектива для мирного врегулювання
Він підкреслив, що Німеччина поділяє "важливі цілі США та Ізраїлю".
"Ми робимо все можливе дипломатичним шляхом. Ми використовуємо всі дипломатичні канали і сподіваємося, що знайдемо способи якомога швидше припинити цю війну, бо вона нікому не служить і багатьом шкодить економічно. Вона також шкодить нам. Іран не повинен становити загрозу для Ізраїлю та інших сусідів. Але з кожним днем, коли ця війна триває, виникає все більше питань. І одне стає все більш очевидним: нам потрібен переконливий план того, як ця війна може завершитися", - резюмував Мерц.
Нагадаємо
На початку березня Фрідріх Мерц підтримав дії США та Ізраїлю проти керівництва Ірану. Він заявив, що нинішній іранський режим є терористичним.
