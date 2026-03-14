"Нам потрібен план": Мерц застеріг від затягування війни в Ірані

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц застеріг від безстрокового конфлікту на Близькому Сході, наголосивши, що Німеччина та її партнери виступають проти розширення війни по всьому регіону або спалаху громадянської війни в Ірані. Про це повідомляє A-news, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що заява Мерца пролунала після навчань військ країн-членів НАТО "Холодна відповідь" на півночі Норвегії та Фінляндії.

Якщо територіальна цілісність або державність Ірану руйнуватимуться, або якщо Іран більше не буде економічно життєздатним, це матиме серйозні наслідки і для нас. Тому нам потрібна хороша перспектива для мирного врегулювання - сказав канцлер ФРН.

Він підкреслив, що Німеччина поділяє "важливі цілі США та Ізраїлю".

"Ми робимо все можливе дипломатичним шляхом. Ми використовуємо всі дипломатичні канали і сподіваємося, що знайдемо способи якомога швидше припинити цю війну, бо вона нікому не служить і багатьом шкодить економічно. Вона також шкодить нам. Іран не повинен становити загрозу для Ізраїлю та інших сусідів. Але з кожним днем, коли ця війна триває, виникає все більше питань. І одне стає все більш очевидним: нам потрібен переконливий план того, як ця війна може завершитися", - резюмував Мерц.

Нагадаємо

На початку березня Фрідріх Мерц підтримав дії США та Ізраїлю проти керівництва Ірану. Він заявив, що нинішній іранський режим є терористичним.

