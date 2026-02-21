$43.270.00
Публікації
Ексклюзиви
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих

Київ • УНН

 • 54 перегляди

У Дніпропетровській області група невідомих напала на військових батальйону "Айдар", один з нападників застосував вогнепальну зброю. Один військовослужбовець отримав поранення, двох підозрюваних затримано.

На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих

В одному з міст Дніпропетровської області група невідомих напала на військових батальйону "Айдар", і під час інциденту один із нападників застосував вогнепальну зброю, повідомив 24-й окремий штурмовий полк "Айдар". У відділі комунікації поліції Дніпропетровської області у коментарі УНН повідомили, що один з військовослужбовців отримав поранення, а двох підозрюваних затримано.

Деталі

"В одному з міст Дніпропетровської області сталася надзвичайна подія. Група з шести невідомих осіб здійснила напад на військовослужбовців "Айдара". Під час нападу одним із нападників було застосовано вогнепальну зброю", - йдеться у дописі "Айдару".

За попередніми даними, наведеними "Айдаром", на момент інциденту військовослужбовці перебували поза виконанням службових завдань і займалися особистими справами, нікого не провокували та не вчиняли жодних дій до інших осіб.

"Напад був скоєний без будь-яких підстав! Маємо сказати прямо: нападати на військових - небезпечно і безвідповідально. Йдеться про підготовлених, досвідчених штурмовиків, які мають повне законне право захищати себе у разі загрози. Під час цієї події військовослужбовці свідомо не застосували зброю, хоча закон дозволяє її використання для відбиття нападу. Вони проявили стриманість, щоб не наражати на небезпеку цивільних", - підкреслюється у дописі.

У відділі комунікації поліції Дніпропетровської області у коментарі УНН повідомили, що внаслідок інциденту було затримано двох чоловіків. Також відомо, що під час конфлікту підозрювані зчинили стрілянину, внаслідок чого військовослужбовець отримав ушкодження.

За скоєння хуліганських дій відносно військового у місті Кам'янське поліція затримала двох чоловіків. Підозрювані спровокували конфлікт із військовослужбовцями ЗСУ. Під час сутички один із фігурантів здійснив кілька пострілів із предмета, схожого на пістолет, у бік військових. Крім того, в ході конфлікту один із військовослужбовців отримав тілесні ушкодження

- повідомили у поліції області.

За попередніми даними, подія відбулася 20 лютого близько 16:00 в центрі міста і на місці події працювала слідчо-оперативна група й інші підрозділи поліції. Правоохоронці провели огляд місця події, опитали свідків та очевидців.

"Також у ході першочергових оперативних та слідчих дій поліцейські встановили учасників конфлікту та затримали їх в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманими виявилися місцеві жителі 37 та 42-х років. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу", - наголошують відділі комунікації поліції Дніпропетровської області

Нагадаємо

В Одесі на Фонтанській дорозі сталася стрілянина, внаслідок якої загинув чоловік. Поліція встановлює обставини інциденту та причетну особу.

Алла Кіосак

