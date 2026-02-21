$43.270.00
На Днепропетровщине компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
11:02 • 2564 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
09:59 • 4334 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
08:00 • 9002 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 19480 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 30894 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 25497 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 29936 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 27668 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 23649 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
МОК начнет расследование в отношении главы ФИФА Инфантино из-за его участия в политическом мероприятии Трампа21 февраля, 03:41 • 6250 просмотра
российский танкер направляется на Кубу в обход санкций США на фоне энергетического коллапса на острове21 февраля, 04:14 • 6428 просмотра
Колумбия достигла прогресса в переговорах с Венесуэлой по возобновлению торговли природным газом21 февраля, 04:31 • 8036 просмотра
Южная Корея рассматривает возможность присоединения к программе PURL для поддержки Украины вооружением21 февраля, 04:48 • 10620 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью07:37 • 5722 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 30881 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 40114 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 51151 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 68563 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 105924 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto08:33 • 3644 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью07:37 • 5854 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 11429 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 14209 просмотра
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны20 февраля, 13:28 • 19871 просмотра
На Днепропетровщине компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных

Киев • УНН

 • 1228 просмотра

В Днепропетровской области группа неизвестных напала на военных батальона "Айдар", один из нападавших применил огнестрельное оружие. Один военнослужащий получил ранения, двое подозреваемых задержаны.

На Днепропетровщине компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных

В одном из городов Днепропетровской области группа неизвестных напала на военных батальона "Айдар", и во время инцидента один из нападавших применил огнестрельное оружие, сообщил 24-й отдельный штурмовой полк "Айдар". В отделе коммуникации полиции Днепропетровской области в комментарии УНН сообщили, что один военнослужащий получил ранения, а двое подозреваемых задержаны.

Детали

"В одном из городов Днепропетровской области произошло чрезвычайное происшествие. Группа из шести неизвестных лиц совершила нападение на военнослужащих "Айдара". Во время нападения одним из нападавших было применено огнестрельное оружие", - говорится в сообщении "Айдара".

По предварительным данным, приведенным "Айдаром", на момент инцидента военнослужащие находились вне выполнения служебных задач и занимались личными делами, никого не провоцировали и не совершали никаких действий в отношении других лиц.

"Нападение было совершено без каких-либо оснований! Должны сказать прямо: нападать на военных - опасно и безответственно. Речь идет о подготовленных, опытных штурмовиках, которые имеют полное законное право защищать себя в случае угрозы. Во время этого происшествия военнослужащие сознательно не применили оружие, хотя закон разрешает его использование для отражения нападения. Они проявили сдержанность, чтобы не подвергать опасности гражданских", - подчеркивается в сообщении.

В отделе коммуникации полиции Днепропетровской области в комментарии УНН сообщили, что в результате инцидента были задержаны двое мужчин. Также известно, что во время конфликта подозреваемые устроили стрельбу, в результате чего военнослужащий получил повреждения.

За совершение хулиганских действий в отношении военного в городе Каменское полиция задержала двух мужчин. Подозреваемые спровоцировали конфликт с военнослужащими ВСУ. Во время стычки один из фигурантов произвел несколько выстрелов из предмета, похожего на пистолет, в сторону военных. Кроме того, в ходе конфликта один из военнослужащих получил телесные повреждения

- сообщили в полиции области.

По предварительным данным, событие произошло 20 февраля около 16:00 в центре города и на месте происшествия работала следственно-оперативная группа и другие подразделения полиции. Правоохранители провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и очевидцев.

"Также в ходе первоочередных оперативных и следственных действий полицейские установили участников конфликта и задержали их в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Задержанными оказались местные жители 37 и 42 лет. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения", - отмечают в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области

Напомним

В Одессе на Фонтанской дороге произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента и причастное лицо.

