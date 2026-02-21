На Днепропетровщине компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных

В одном из городов Днепропетровской области группа неизвестных напала на военных батальона "Айдар", и во время инцидента один из нападавших применил огнестрельное оружие, сообщил 24-й отдельный штурмовой полк "Айдар". В отделе коммуникации полиции Днепропетровской области в комментарии УНН сообщили, что один военнослужащий получил ранения, а двое подозреваемых задержаны.

Детали

"В одном из городов Днепропетровской области произошло чрезвычайное происшествие. Группа из шести неизвестных лиц совершила нападение на военнослужащих "Айдара". Во время нападения одним из нападавших было применено огнестрельное оружие", - говорится в сообщении "Айдара".

По предварительным данным, приведенным "Айдаром", на момент инцидента военнослужащие находились вне выполнения служебных задач и занимались личными делами, никого не провоцировали и не совершали никаких действий в отношении других лиц.

"Нападение было совершено без каких-либо оснований! Должны сказать прямо: нападать на военных - опасно и безответственно. Речь идет о подготовленных, опытных штурмовиках, которые имеют полное законное право защищать себя в случае угрозы. Во время этого происшествия военнослужащие сознательно не применили оружие, хотя закон разрешает его использование для отражения нападения. Они проявили сдержанность, чтобы не подвергать опасности гражданских", - подчеркивается в сообщении.

В отделе коммуникации полиции Днепропетровской области в комментарии УНН сообщили, что в результате инцидента были задержаны двое мужчин. Также известно, что во время конфликта подозреваемые устроили стрельбу, в результате чего военнослужащий получил повреждения.

За совершение хулиганских действий в отношении военного в городе Каменское полиция задержала двух мужчин. Подозреваемые спровоцировали конфликт с военнослужащими ВСУ. Во время стычки один из фигурантов произвел несколько выстрелов из предмета, похожего на пистолет, в сторону военных. Кроме того, в ходе конфликта один из военнослужащих получил телесные повреждения - сообщили в полиции области.

По предварительным данным, событие произошло 20 февраля около 16:00 в центре города и на месте происшествия работала следственно-оперативная группа и другие подразделения полиции. Правоохранители провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и очевидцев.

"Также в ходе первоочередных оперативных и следственных действий полицейские установили участников конфликта и задержали их в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Задержанными оказались местные жители 37 и 42 лет. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения", - отмечают в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области

Напомним

