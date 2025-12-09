В Одесі сталась стрілянина, є загиблий - поліція

В Одесі на Фонтанській дорозі сталась стрілянина, загинув чоловік, передає УНН із посиланням на поліцію Одеської області.

Деталі

Про звуки стрільби та виявлення чоловіка із вогнепальними пораненнями поліцейським сьогодні близько 18:00 години повідомили очевидці.

За даними поліції, потерпілий загинув на місці події.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Поліцейські встановлюють всі обставини інциденту та причетну до скоєння злочину особу. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

