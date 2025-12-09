49.020.03
ukenru
15:34 • 11998 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
15:14 • 15570 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 16643 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 24291 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 31114 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 44990 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
9 грудня, 07:00 • 28219 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 30690 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 40726 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 34395 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
В Одесі сталась стрілянина, є загиблий - поліція

Київ • УНН

 • 28 перегляди

В Одесі на Фонтанській дорозі сталася стрілянина, внаслідок якої загинув чоловік. Поліція встановлює обставини інциденту та причетну особу.

В Одесі сталась стрілянина, є загиблий - поліція

В Одесі на Фонтанській дорозі сталась стрілянина, загинув чоловік, передає УНН із посиланням на поліцію Одеської області.

Деталі

Про звуки стрільби та виявлення чоловіка із вогнепальними пораненнями поліцейським сьогодні близько 18:00 години повідомили очевидці.

За даними поліції, потерпілий загинув на місці події. 

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Поліцейські встановлюють всі обставини інциденту та причетну до скоєння злочину особу. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Стрілянина між батьками у львівській школі: поранений один чоловік, діти не постраждали – Садовий24.11.25, 12:55 • 32878 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Сутички
Національна поліція України
Одеса