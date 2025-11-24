Стрілянина між батьками у львівській школі: поранений один чоловік, діти не постраждали – Садовий

Сьогодні вранці на подвір’ї однієї зі шкіл Львова стався інцидент за участю батьків учнів, у результаті якого одна людина отримала поранення. Постраждалого госпіталізували – його стан стабільний. Дітей та педагогів інцидент не зачепив. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Як повідомили раніше правоохоронці та Садовий, конфлікт розпочався через сварку між школярами третього класу. Батьки прийшли до школи з’ясувати обставини, але вже на подвір’ї посварилися між собою.

Через конфлікт між батьками у львівській школі ніхто з дітей та педагогів не постраждав. Інцидент стався після сварки між школярами у 3-му класі. Один із чоловіків отримав поранення. Стан – стабільний, задовільний. Йому надають допомогу в міській лікарні. Правоохоронці працюють на місці та з’ясовують усі обставини

Також мер Львова зазначив, що будь-яка зброя на території школи – це за межею допустимого. Він заявив, що подібним людям потрібно заборонити видавати зброю назавжди.

Такі дії – загроза для дітей, для вчителів, для всіх. Так наче нам мало війни. Гидко навіть чути, що хтось приходить у школу з пістолетом – незалежно від того, хто ця людина