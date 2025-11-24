Інспектор СОБ забрав зброю та зупинив конфлікт: на місці стрілянини у львівській школі працюють правоохоронці
Київ • УНН
У Сихівському районі Львова батьки учнів влаштували конфлікт зі стріляниною на території школи. Інспектор СОБ втрутився, вилучив зброю, а постраждалих госпіталізували.
Сьогодні вранці у Сихівському районі Львова на території школи стався інцидент між двома батьками учнів. Конфлікт у приміщенні закладу переріс у бійку на подвір’ї, під час якої один із чоловіків здійснив постріли із травматичної зброї. Про це повідомляють правоохоронці Львівщини, пише УНН.
Деталі
Як заявляють у поліції, інспектор СОБ втрутився, відібрав зброю та викликав швидку. Потерпілого госпіталізовано, обидва чоловіки отримали медичну допомогу.
Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України та встановлюють усі обставини події.
