У Львові на шкільному подвір’ї сталася стрілянина між батьками однокласників
Київ • УНН
На території школи №13 у Львові батьки учнів початкових класів влаштували стрілянину. Один із чоловіків чотири рази вистрілив з пневматичного пістолета в іншого, поранивши його в живіт та ногу.
У Львові на території середньої школи №13 на Сихові стався інцидент за участю батьків учнів початкових класів: один із чоловіків дістав пневматичний пістолет і здійснив чотири постріли по іншому, повідомив директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Михайло Закалюк на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
Деталі
За його словами, конфлікт виник через суперечку між дітьми в класі.
Сьогодні на подвір'ї середньої загальноосвітньої школи №13, що на Сихові, відбулась стрілянина: батьки після зустрічі в кабінеті директора продовжили вирішувати конфлікт за допомогою пістолета. Після словесного конфлікту один із чоловіків дістав пневматичний пістолет та попередньо здійснив чотири постріли. У чоловіка поранення в живіт та ногу. На місці викликали швидку, вже працюють правоохоронці. Ніхто зі школярів та вчителів не постраждав
Закалюк наголосив, що будь‑які прояви агресії, застосування сили, погрози чи використання зброї з боку батьків на території навчальних закладів є грубим порушенням закону і тягнуть за собою кримінальну відповідальність.
Такі дії ставлять під загрозу життя та психологічну безпеку дітей і є абсолютно неприйнятними
Правоохоронці вже працюють на місці події, деталі інциденту згодом буде оприлюднено.
