Стрілянина та розбиття авто у Деснянському районі Києва: у ТЦК відреагували на інцидент
Київ • УНН
Київський міський ТЦК прокоментував інцидент у Деснянському районі, де військовослужбовець завдав удари по автівці після нападу. Один з військових здійснив постріли з травматичної зброї в землю для припинення протиправних дій.
Київський міський територіальний центр комплектування відреагував на повідомлення про інцидент за участі військовослужбовців, який супроводжувався пострілами зі зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київський міський ТЦК.
Деталі
У мережі з’явилось відео інциденту з представниками ТЦК - повідомляється, що це сталось в Деснянському районі Києва. ЗМІ повідомляють що один працівник побив авто цивільного, а інший відкрив вогонь по 22-річному хлопцю.
Увага, відео 18+!!!
У Київському міському ТЦК заявили, що під час заходів мобілізації біля будівлі Деснянського районного ТЦК та СП "невстановлена особа здійснила напад на військовослужбовця". Там додали, що "останній не стримав емоцій і завдав ударів по автівці нападника".
Для припинення протиправних дій та подальшого нападу на групу оповіщення, один з військовослужбовців здійснив декілька пострілів з травматичної зброї в землю. Військовослужбовці ТЦК та СП викликали наряд національної поліції та слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин даної події і надання їй правової оцінки
Там додали, що наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо
Верховна Рада України ухвалив законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність для військовослужбовців ТЦК та ВЛК за порушення мобілізації та медогляду. Законопроект передбачає позбавлення волі до 8 років за порушення в умовах воєнного стану.