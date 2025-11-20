Стрілянина та розбиття авто у Деснянському районі Києва: у ТЦК відреагували на інцидент

Київський міський територіальний центр комплектування відреагував на повідомлення про інцидент за участі військовослужбовців, який супроводжувався пострілами зі зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київський міський ТЦК.

У мережі з’явилось відео інциденту з представниками ТЦК - повідомляється, що це сталось в Деснянському районі Києва. ЗМІ повідомляють що один працівник побив авто цивільного, а інший відкрив вогонь по 22-річному хлопцю.

У Київському міському ТЦК заявили, що під час заходів мобілізації біля будівлі Деснянського районного ТЦК та СП "невстановлена особа здійснила напад на військовослужбовця". Там додали, що "останній не стримав емоцій і завдав ударів по автівці нападника".

Для припинення протиправних дій та подальшого нападу на групу оповіщення, один з військовослужбовців здійснив декілька пострілів з травматичної зброї в землю. Військовослужбовці ТЦК та СП викликали наряд національної поліції та слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин даної події і надання їй правової оцінки