Стрельба и разбитие авто в Деснянском районе Киева: в ТЦК отреагировали на инцидент

Киевский городской территориальный центр комплектования отреагировал на сообщения об инциденте с участием военнослужащих, который сопровождался выстрелами из оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевский городской ТЦК.

В сети появилось видео инцидента с представителями ТЦК - сообщается, что это произошло в Деснянском районе Киева. СМИ сообщают, что один сотрудник избил автомобиль гражданского, а другой открыл огонь по 22-летнему парню.

В Киевском городском ТЦК заявили, что во время мероприятий мобилизации возле здания Деснянского районного ТЦК и СП "неустановленное лицо совершило нападение на военнослужащего". Там добавили, что "последний не сдержал эмоций и нанес удары по автомобилю нападавшего".

Для прекращения противоправных действий и дальнейшего нападения на группу оповещения, один из военнослужащих произвел несколько выстрелов из травматического оружия в землю. Военнослужащие ТЦК и СП вызвали наряд национальной полиции и следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств данного происшествия и предоставления ему правовой оценки