Стрельба и разбитие авто в Деснянском районе Киева: в ТЦК отреагировали на инцидент

Киев • УНН

 • 4138 просмотра

Киевский городской ТЦК прокомментировал инцидент в Деснянском районе, где военнослужащий нанес удары по автомобилю после нападения. Один из военных произвел выстрелы из травматического оружия в землю для прекращения противоправных действий.

Стрельба и разбитие авто в Деснянском районе Киева: в ТЦК отреагировали на инцидент

Киевский городской территориальный центр комплектования отреагировал на сообщения об инциденте с участием военнослужащих, который сопровождался выстрелами из оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевский городской ТЦК.

Подробности

В сети появилось видео инцидента с представителями ТЦК - сообщается, что это произошло в Деснянском районе Киева. СМИ сообщают, что один сотрудник избил автомобиль гражданского, а другой открыл огонь по 22-летнему парню.

Внимание, видео 18+!!!

В Киевском городском ТЦК заявили, что во время мероприятий мобилизации возле здания Деснянского районного ТЦК и СП "неустановленное лицо совершило нападение на военнослужащего". Там добавили, что "последний не сдержал эмоций и нанес удары по автомобилю нападавшего".

Для прекращения противоправных действий и дальнейшего нападения на группу оповещения, один из военнослужащих произвел несколько выстрелов из травматического оружия в землю. Военнослужащие ТЦК и СП вызвали наряд национальной полиции и следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств данного происшествия и предоставления ему правовой оценки

- заявили в ТЦК.

Там добавили, что сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним

Верховная Рада Украины приняла законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для военнослужащих ТЦК и ВВК за нарушения мобилизации и медосмотра. Законопроект предусматривает лишение свободы до 8 лет за нарушения в условиях военного положения.

Евгений Устименко

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
ТЦК и СП
Национальная полиция Украины
Верховная Рада
Украина
Киев