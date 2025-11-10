$41.960.02
До 8 років вʼязниці для ТЦК за мобілізацію заброньованих і тих, хто не підлягає призову: коли Рада може ухвалити закон, та чи достатнє покарання

Київ • УНН

 • 126499 перегляди

Парламент ухвалив законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність для військовослужбовців ТЦК та ВЛК за порушення мобілізації та медогляду. Законопроєкт ще не стоїть у порядку денному комітету, але передбачає позбавлення волі до 8 років за порушення в умовах воєнного стану.

До 8 років вʼязниці для ТЦК за мобілізацію заброньованих і тих, хто не підлягає призову: коли Рада може ухвалити закон, та чи достатнє покарання

У березні парламент ухвалив за основу законопроєкт, який пропонує ввести відповідальність для військовослужбовців ТЦК за мобілізацію заброньованих і тих, хто не підлягає призову, а для ВЛК - за умисне порушення проведення медичного огляду для визначення придатності військовозобов’язаних. У коментарі УНН нардеп, член комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Юлія Яцик повідомила, що поки цей законопроект не стоїть в порядку денному комітету, а також те, що засідання по розгляду поправок до другого читання ще не було. 

Деталі 

У березні цього року, Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №12442 про кримінальну відповідальність за порушення правил мобілізації та медогляду для керівників ТЦК, очільників та членів ВЛК.

Відповідно до законопроєкту, планується доповнити Кримінальний кодекс статтею №337-1 "Порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби".

Згідно зі статтею, умисне порушення проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби, вчиненого працівником ВЛК, що призвело до призову громадянина на військову службу, який має відстрочку за станом здоров’я каратиметься позбавленням волі на строк від 2 до 5 років.

За вищезазначені дії, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, або в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, каратиметься позбавленням волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

За вказані дії в умовах воєнного стану, покарання буде у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

Рада підтримала кримінальну відповідальність за порушення при мобілізації для керівників ТЦК та ВЛК12.03.25, 11:56 • 113771 перегляд

Також депутати пропонують доповнити Кримінальний кодекс статтею 462-2 "Порушення військовою службовою особою порядку призову (прийняття) громадян на військову службу".

Відповідно, за призов на військову службу осіб, що мають відстрочку, або бронювання, буде каратися службовим обмеженням на строк до 2 років або триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк, або позбавленням волі на строк до 5 років

За вказані дії в особливий період, окрім воєнного стану, каратиметься позбавленням волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

За вищевказані дії в умовах воєнного стану - позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

Окрім того, голів, їх заступників, членів, секретарів позаштатних постійно діючих військово-лікарських комісій або лікарсько-льотних комісій планується прирівняти до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що дозволить їх карати за незаконне збагачення.

Скандал навколо центру на ДВРЗ у Києві: військових перевели за межі столиці - нардеп04.11.25, 12:24 • 20084 перегляди

Набуття вищевказаними особами активів, вартість яких більше ніж на 6,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (понад 9 млн гривень), перевищує її законні доходи є кримінальним правопорушенням.

Покарання за нього – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У коментарі УНН нардеп, член комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Юлія Яцик повідомила, що "поки цей законопроект не стоїть у порядку денному на комітет".  

"Засідання по розгляду поправок ще не було. Буду ініціювати пришвидшення його розгляду", - сказала Яцик. 

Народний депутат, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський вважає, що "головне не стільки посилювати відповідальність, скільки щоб кожен факт порушень мав адекватну реакцію". 

"Декілька місяців тому була постанова Кабінету міністрів і Міністерство (оборони - ред.) вже зобов'язало всіх працівників ТЦК СП мати бодікамери. Це якраз мало на меті, щоби ми мінімізували або унеможливили якісь зложивання з боку працівників ТЦК СП", - сказав Веніславський в коментарі УНН

Всі працівники ТЦК, що вручають повістки, мають носити боді-камери: як це працюватиме03.09.25, 10:48 • 3326 переглядiв

Він підкреслив, що "будь-які протиправні дії посадових осіб, особливо в умовах воєнного стану, які пов'язані з мобілізацією, мають мати адекватну правову оцінку з боку відповідних правоохоронних органів, які розслідують ці справи, зокрема з боку ДБР".

"Чи потрібно підвищувати відповідальність? Ну, знаєте, головне ж не наскільки жорстка відповідальність, а наскільки неможливо уникнути відповідальності. Це саме головне. Головне не стільки, ще раз підкреслюю, посилювати відповідальність, скільки щоб кожен факт порушень мав адекватну реакцію. На сьогодні є достатньо багато кримінальних статей Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за такі протиправні дії", - підсумував він свою позицію та додав, що нинішніх статтей цілком достатньо, аби притягнути за всі види правопорушень та зловживань.

У мережу потрапило відео із затриманням вчителя у Києві: ТЦК роз'яснив ситуацію05.11.25, 12:55 • 4139 переглядiв

Павло Башинський

