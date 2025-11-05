У мережу потрапило відео із затриманням вчителя у Києві: ТЦК роз'яснив ситуацію
Київ • УНН
Київський ТЦК та СП прокоментував відео про затримання вчителя. Громадянин поводився агресивно, був затриманий поліцією та направлений для оформлення відстрочки.
Київський міський ТЦК та СП прокоментував відео із затриманням вчителя, заявивши, що чоловік поводився агресивно та намагався втекти. Після оновлення даних та проходження ВЛК йому роз’яснили порядок оформлення відстрочки і направили "для збору необхідних документів для її оформлення", повідомили у ТЦК, пише УНН.
У мережі поширюється відео та інформація, де йдеться, про нібито мобілізацію вчителя у місті Києві. Для запобігання розповсюдженню викривленої інформації, повідомляємо, що під час перевірки документів громадянин поводився агресивно та намагався втекти, внаслідок чого був затриманий національною поліцією
Після оновлення даних у територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки та проходження військово-лікарської комісії даному громадянину було роз’яснено необхідність оновлення даних та порядок оформлення відстрочки, після чого громадянин був направлений для збору необхідних документів для її оформлення
У терцентрі комплектування закликали "бути неупередженими, перевіряти інформацію на достовірність та утримуватися від поширення неперевірених, спотворених і маніпулятивних повідомлень".
Ця заява з'явилася після появи у мережі відео, як стверджувалося, з Києва, де нібито працівники ТЦК затримали вчителя фізкультури.
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ31.10.25, 11:39 • 21280 переглядiв