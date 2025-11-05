У мережу потрапило відео із затриманням вчителя у Києві: ТЦК роз'яснив ситуацію

ukenru
10:32 • 1112 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: в Укрзалізниці уточнили, чого це стосується
Ексклюзив
08:57 • 8294 перегляди
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
08:12 • 12074 перегляди
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
07:17 • 12002 перегляди
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
4 листопада, 23:11 • 29551 перегляди
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
4 листопада, 18:53 • 30343 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
4 листопада, 18:07 • 53427 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
4 листопада, 17:53 • 41016 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
4 листопада, 17:22 • 38753 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
4 листопада, 15:06 • 35897 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Італія закликає скасувати виступ російського співака, який є довіреною особою путіна5 листопада, 01:11 • 25852 перегляди
У США розбився вантажний літак UPS, спричинивши масштабну пожежу: є загиблі та поранені (відео)PhotoVideo5 листопада, 01:32 • 4516 перегляди
Дрони атакували ТЕЦ у російському місті Орел Video5 листопада, 02:29 • 20109 перегляди
У ЄС розглядають можливість запровадження "випробувального терміну" для нових країн-членів 5 листопада, 03:38 • 11758 перегляди
Демократи здобули перемогу на перших масштабних виборах після повернення Трампа до влади5 листопада, 04:50 • 11476 перегляди
Публікації
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 55604 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto4 листопада, 13:50 • 51424 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 50010 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 68723 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 67356 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Сергій Лещенко
Петер Сіярто
Роберт Паттінсон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Канада
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі08:51 • 3706 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 28259 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 42120 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 44900 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 40056 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Financial Times
Іскандер (ОТРК)

У мережу потрапило відео із затриманням вчителя у Києві: ТЦК роз'яснив ситуацію

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Київський ТЦК та СП прокоментував відео про затримання вчителя. Громадянин поводився агресивно, був затриманий поліцією та направлений для оформлення відстрочки.

У мережу потрапило відео із затриманням вчителя у Києві: ТЦК роз'яснив ситуацію

Київський міський ТЦК та СП прокоментував відео із затриманням вчителя, заявивши, що чоловік поводився агресивно та намагався втекти. Після оновлення даних та проходження ВЛК йому роз’яснили порядок оформлення відстрочки і направили "для збору необхідних документів для її оформлення", повідомили у ТЦК, пише УНН.

У мережі поширюється відео та інформація, де йдеться, про нібито мобілізацію вчителя у місті Києві. Для запобігання розповсюдженню викривленої інформації, повідомляємо, що під час перевірки документів громадянин поводився агресивно та намагався втекти, внаслідок чого був затриманий національною поліцією

- повідомили в ТЦК.

Після оновлення даних у територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки та проходження військово-лікарської комісії даному громадянину було роз’яснено необхідність оновлення даних та порядок оформлення відстрочки, після чого громадянин був направлений для збору необхідних документів для її оформлення

- зазначили у ТЦК.

У терцентрі комплектування закликали "бути неупередженими, перевіряти інформацію на достовірність та утримуватися від поширення неперевірених, спотворених і маніпулятивних повідомлень".

Ця заява з'явилася після появи у мережі відео, як стверджувалося, з Києва, де нібито працівники ТЦК затримали вчителя фізкультури.

Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ31.10.25, 11:39 • 21280 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКиїв
Соціальна мережа
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
ТЦК та СП
Національна поліція України
Київ