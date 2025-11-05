В сеть попало видео с задержанием учителя в Киеве: ТЦК разъяснил ситуацию

Киевский городской ТЦК и СП прокомментировал видео с задержанием учителя, заявив, что мужчина вел себя агрессивно и пытался сбежать. После обновления данных и прохождения ВВК ему разъяснили порядок оформления отсрочки и направили "для сбора необходимых документов для ее оформления", сообщили в ТЦК, пишет УНН.

В сети распространяется видео и информация, где говорится о якобы мобилизации учителя в городе Киеве. Для предотвращения распространения искаженной информации, сообщаем, что во время проверки документов гражданин вел себя агрессивно и пытался сбежать, в результате чего был задержан национальной полицией - сообщили в ТЦК.

После обновления данных в территориальном центре комплектации и социальной поддержки и прохождения военно-врачебной комиссии данному гражданину была разъяснена необходимость обновления данных и порядок оформления отсрочки, после чего гражданин был направлен для сбора необходимых документов для ее оформления - отметили в ТЦК.

В терцентре комплектования призвали "быть беспристрастными, проверять информацию на достоверность и воздерживаться от распространения непроверенных, искаженных и манипулятивных сообщений".

Это заявление появилось после появления в сети видео, как утверждалось, из Киева, где якобы сотрудники ТЦК задержали учителя физкультуры.

