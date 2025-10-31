Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ

Во время мобилизационных мероприятий в Одессе возле промрынка "7 км" группа гражданских лиц напала на военнослужащих ТЦК, применив слезоточивый газ и перевернув транспортное средство. СБУ открыла уголовное производство по статье о препятствовании деятельности ТЦК, нападавшим грозит от 5 до 15 лет за решеткой, сообщили журналисту УНН в пресс-службе Службы безопасности.

Детали

По результатам проверки пришли к выводу, что она квалифицируется по статье 114-1 УК Украины – препятствование деятельности ТЦК. В зависимости от части статьи, обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет или от 8 до 15 лет.

Дело возбуждено "по факту" и будет рассматриваться как групповое против группы лиц. Не все эти лица пока установлены, продолжается поиск и установление причастных. Ответчиков будет много, конечно, наказание каждого отдельного лица будет зависеть от объема его правонарушения: кто-то переворачивал автобус, условно, а кто-то рядом стоял - сообщила пресс-секретарь Службы безопасности.

Напомним

В Одесском областном ТЦК сообщили о групповом нападении на военнослужащих и повреждении их автомобиля. Параллельно сообщается, что гражданские "применили физическую силу, слезоточивый газ и дубинки". В сети распространили видео инцидента.

В ТЦК расценили этот инцидент как прямое нападение и попытку силового препятствования законным мобилизационным мероприятиям. Там добавили, что эти действия подпадают под ряд статей Уголовного кодекса Украины, "ответственность за которые крайне сурова".