"Застосували фізичну силу, сльозогінний газ та кийки": у ТЦК Одещини повідомили про груповий напад та пошкодження авто
Київ • УНН
В Одеському обласному ТЦК повідомили про груповий напад на військовослужбовців та пошкодження їхнього автомобіля. Цивільні особи застосували фізичну силу, сльозогінний газ та кийки, заявили в ТЦК.
У Одеському обласному ТЦК повідомили про напад на військовослужбовців "під час виконання службових обов'язків". Про це повідомляє УНН з посиланням на Одеський обласний ТЦК.
Деталі
Як повідомили в територіальному центрі комплектування, військовослужбовці одного з районних ТЦК та СП зазнали групового нападу. На них напала група з цивільних осіб і пошкодила автомобіль, йдеться в повідомленні.
Паралельно повідомляється, що цивільні "застосували фізичну силу, сльозогінний газ та кийки". У ТЦК розцінили цей інцидент як прямий напад та спробу силового перешкоджання законним мобілізаційним заходам.
Там додали, що ці дії підпадають під низку статей Кримінального кодексу України, "відповідальність за які є вкрай суворою".
Нагадаємо
Нещодавно в Одесі стався аналогічний інцидент за участі ТЦК. За даними ДБР, конфлікт стався між військовими і працівником поліції – останній, перебуваючи у нетверезому стані, прикладом зброї розбив скло службового автомобіля ТЦК.