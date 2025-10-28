Прикладом зброї розбив скло службового авто: в Одесі стався конфлікт між поліцейським і військовими ТЦК

$42.070.07
48.970.21
ukenru
10:50 • 194 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
09:42 • 4626 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:30 • 10557 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
09:24 • 10561 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
09:16 • 11021 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
08:00 • 12350 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 24641 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
07:00 • 21868 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
06:38 • 12752 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 47491 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
4.9м/с
59%
741мм
Популярнi новини
Лише 30% жителів окупованого Донбасу мають роботу - ЦНС28 жовтня, 01:06 • 8912 перегляди
Орбан: мирний договір щодо війни в Україні підпишуть у Будапешті28 жовтня, 01:38 • 23606 перегляди
Українські прикордонники показали знищення логістики, авто та БпЛА ворога на Північно-Слобожанському напрямкуVideo28 жовтня, 02:10 • 13552 перегляди
Трамп назвав можливих наступників на посаді президента США28 жовтня, 03:15 • 20393 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo08:22 • 14709 перегляди
Публікації
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф09:50 • 7256 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати07:39 • 24647 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto07:00 • 21872 перегляди
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу святаPhoto27 жовтня, 16:54 • 62036 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo27 жовтня, 13:30 • 63544 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Володимир Кудрицький
Сі Цзіньпін
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Велика Британія
Полтавська область
Реклама
УНН Lite
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo08:22 • 15068 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати07:39 • 24647 перегляди
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27 жовтня, 19:31 • 33366 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo27 жовтня, 12:28 • 67200 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 80535 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Золото

Прикладом зброї розбив скло службового авто: в Одесі стався конфлікт між поліцейським і військовими ТЦК

Київ • УНН

 • 1126 перегляди

ДБР розслідує інцидент в Одесі, де 27 жовтня поліцейський, за даними бюро, у стані алкогольного сп'яніння погрожував працівникам ТЦК та розбив скло їхнього службового автомобіля. Відкрито кримінальне провадження за фактом погрози правоохоронцям.

Прикладом зброї розбив скло службового авто: в Одесі стався конфлікт між поліцейським і військовими ТЦК

Конфлікт стався між поліцейським та співробітниками ТЦК в Одесі, зловмисник прикладом зброї розбив скло службового автомобіля, Державне бюро розслідувань з'ясовує обставини, відкрито кримінальне провадження, повідомили у ДБР у вівторок, пише УНН.

Деталі

Як повідомили у ДБР, інцидент стався 27 жовтня в Одесі між правоохоронцем і працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За попередньою інформацією, о 21:35 27 жовтня співробітники ТЦК та СП на вулиці міста зупинили автомобіль для перевірки документів. У цей момент до них під’їхав інший автомобіль, з якого вийшов чоловік зі зброєю. Погрожуючи військовослужбовцям, він розбив прикладом зброї скло на службовому автомобілі, після чого поїхав з місця події

- повідомили у ДБР.

Зловмисника, як вказано, невдовзі зупинили інші правоохоронці.

Порушник виявився співробітником одного з підрозділів поліції, який перебував у стані алкогольного сп’яніння

- вказали у ДБР.

Зброю, як зазначається, вилучено, на правопорушника складено адміністративний протокол за керування транспортним засобом у нетверезому стані.

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом погрози працівникам правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України)

- зазначили у ДБР.

Досудове розслідування триває. "Встановлюються всі обставини події", - поінформували у ДБР.

Двоє поліцейських отримали підозру за побиття чоловіка біля ТЦК у Києві20.10.25, 09:19 • 4327 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Сутички
ТЦК та СП
Україна
Одеса