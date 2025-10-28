Прикладом зброї розбив скло службового авто: в Одесі стався конфлікт між поліцейським і військовими ТЦК
Київ • УНН
ДБР розслідує інцидент в Одесі, де 27 жовтня поліцейський, за даними бюро, у стані алкогольного сп'яніння погрожував працівникам ТЦК та розбив скло їхнього службового автомобіля. Відкрито кримінальне провадження за фактом погрози правоохоронцям.
Конфлікт стався між поліцейським та співробітниками ТЦК в Одесі, зловмисник прикладом зброї розбив скло службового автомобіля, Державне бюро розслідувань з'ясовує обставини, відкрито кримінальне провадження, повідомили у ДБР у вівторок, пише УНН.
Деталі
Як повідомили у ДБР, інцидент стався 27 жовтня в Одесі між правоохоронцем і працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
За попередньою інформацією, о 21:35 27 жовтня співробітники ТЦК та СП на вулиці міста зупинили автомобіль для перевірки документів. У цей момент до них під’їхав інший автомобіль, з якого вийшов чоловік зі зброєю. Погрожуючи військовослужбовцям, він розбив прикладом зброї скло на службовому автомобілі, після чого поїхав з місця події
Зловмисника, як вказано, невдовзі зупинили інші правоохоронці.
Порушник виявився співробітником одного з підрозділів поліції, який перебував у стані алкогольного сп’яніння
Зброю, як зазначається, вилучено, на правопорушника складено адміністративний протокол за керування транспортним засобом у нетверезому стані.
ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом погрози працівникам правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України)
Досудове розслідування триває. "Встановлюються всі обставини події", - поінформували у ДБР.
