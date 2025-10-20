Двоє поліцейських отримали підозру за побиття чоловіка біля ТЦК у Києві

Двом працівникам поліції повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень за побиття чоловіка біля Голосіївського районного ТЦК у Києві, повідомили у понеділок у Київській міській прокуратурі, пише УНН.

Повідомлено про підозру двом працівникам поліції, які на мікроавтобусі доставили військовозобов’язаного чоловіка до будівлі районного ТЦК та СП та завдали йому численні удари руками та ногами - ідеться у повідомленні.

Деталі

За даними прокуратури, встановлено, що 17 жовтня "працівники поліції завдали чоловіку, який лежав на порозі мікроавтобуса і не чинив жодного опору, не менше 10-15 ударів руками та ногами по голові та тілу, внаслідок яких потерпілий отримав тілесні ушкодження". Як зазначається, ступінь ушкоджень визначить експертиза.

Мобілізованого попри інвалідність батька без догляду звільнили зі служби, на керівника ТЦК склали протокол - прокуратура

Дії правоохоронців кваліфікували за ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівниками правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих їм прав чи повноважень, що супроводжувалися насильством та ображають особисту гідність потерпілого, за відсутності ознак катування).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Київської міської прокуратури проводять слідчі ДБР, де показали відео.