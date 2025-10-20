Двоє поліцейських отримали підозру за побиття чоловіка біля ТЦК у Києві

$41.640.00
04:24 • 2186 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
02:26 • 11500 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
19 жовтня, 18:24 • 52071 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 80629 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
19 жовтня, 14:19 • 48579 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 44821 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Ексклюзив
19 жовтня, 08:44 • 41922 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 47130 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 54885 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 48177 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Ексклюзиви
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 80629 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 134749 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 178879 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Піт Гегсет
Густаво Петро
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Херсонська область
Єгипет
Соціальна мережа
Financial Times
Brent
Truth Social
Boeing 747

Двоє поліцейських отримали підозру за побиття чоловіка біля ТЦК у Києві

Київ • УНН

 • 216 перегляди

Двом поліцейським повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень за побиття чоловіка біля Голосіївського РТЦК. Вони завдали потерпілому численні удари руками та ногами, коли той лежав на порозі мікроавтобуса.

Двоє поліцейських отримали підозру за побиття чоловіка біля ТЦК у Києві

Двом працівникам поліції повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень за побиття чоловіка біля Голосіївського районного ТЦК у Києві, повідомили у понеділок у Київській міській прокуратурі, пише УНН.

Повідомлено про підозру двом працівникам поліції, які на мікроавтобусі доставили військовозобов’язаного чоловіка до будівлі районного ТЦК та СП та завдали йому численні удари руками та ногами

- ідеться у повідомленні.

Деталі

За даними прокуратури, встановлено, що 17 жовтня "працівники поліції завдали чоловіку, який лежав на порозі мікроавтобуса і не чинив жодного опору, не менше 10-15 ударів руками та ногами по голові та тілу, внаслідок яких потерпілий отримав тілесні ушкодження". Як зазначається, ступінь ушкоджень визначить експертиза.

Мобілізованого попри інвалідність батька без догляду звільнили зі служби, на керівника ТЦК склали протокол - прокуратура14.10.25, 15:33 • 10662 перегляди

Дії правоохоронців кваліфікували за ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівниками правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих їм прав чи повноважень, що супроводжувалися насильством та ображають особисту гідність потерпілого, за відсутності ознак катування).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Київської міської прокуратури проводять слідчі ДБР, де показали відео.

Юлія Шрамко

СуспільствоКиївКримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
Сутички
ТЦК та СП
Київ