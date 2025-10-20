Двое полицейских получили подозрение за избиение мужчины возле ТЦК в Киеве
Двум полицейским сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий за избиение мужчины возле Голосеевского РТЦК. Они нанесли потерпевшему многочисленные удары руками и ногами, когда тот лежал на пороге микроавтобуса.
Двум сотрудникам полиции сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий за избиение мужчины возле Голосеевского районного ТЦК в Киеве, сообщили в понедельник в Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.
Сообщено о подозрении двум сотрудникам полиции, которые на микроавтобусе доставили военнообязанного мужчину к зданию районного ТЦК и СП и нанесли ему многочисленные удары руками и ногами
Детали
По данным прокуратуры, установлено, что 17 октября "сотрудники полиции нанесли мужчине, лежавшему на пороге микроавтобуса и не оказывавшему никакого сопротивления, не менее 10-15 ударов руками и ногами по голове и телу, в результате которых потерпевший получил телесные повреждения". Как отмечается, степень повреждений определит экспертиза.
Действия правоохранителей квалифицировали по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий, то есть умышленное совершение сотрудниками правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных им прав или полномочий, сопровождавшихся насилием и оскорбляющих личное достоинство потерпевшего, при отсутствии признаков пыток).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Досудебное расследование при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры проводят следователи ГБР, где показали видео.