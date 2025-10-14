Мобилизованного несмотря на инвалидность отца без ухода уволили со службы, на руководителя ТЦК составили протокол - прокуратура
Киев • УНН
Мужчину из Львовской области, мобилизованного несмотря на наличие отца с инвалидностью, уволили со службы после вмешательства прокуратуры. В отношении должностных лиц ТЦК начато служебное расследование, а на и.о. руководителя составлен админпротокол.
Детали
"Прокуроры Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона обеспечили восстановление конституционных прав гражданина Украины, которого незаконно призвали на военную службу, несмотря на наличие законных оснований для отсрочки", - говорится в сообщении.
Как отмечается, после публикации в медиа о случае в селе Сасов на Львовщине прокуроры оперативно отреагировали на сообщение о мужчине с инвалидностью, который остался без присмотра после мобилизации своего единственного сына.
"Информация подтвердилась: мужчина действительно был призван на службу с нарушением требований закона, поскольку на его иждивении находился отец – лицо с инвалидностью I группы, а других родственников, способных осуществлять уход, не было", - отметили в прокуратуре.
Благодаря действиям прокуроров, как сообщается, "командование воинской части и местных органов власти вопрос об увольнении мужчины с военной службы по семейным обстоятельствам был решен в кратчайшие сроки".
"Прокуратура инициировала служебное расследование в отношении должностных лиц Золочевского районного ТЦК и СП для установления причин и условий незаконного призыва. По его результатам на временно исполняющего обязанности руководителя составлен административный протокол за превышение служебных полномочий военным должностным лицом (ч. 2 ст. 172-14 КУоАП)", - сообщили в прокуратуре.
Материалы, как отмечается, направлены в суд для рассмотрения.
