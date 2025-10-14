Мобилизованного несмотря на инвалидность отца без ухода уволили со службы, на руководителя ТЦК составили протокол - прокуратура

$41.610.01
48.130.03
ukenru
13:31 • 1574 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
13:02 • 3352 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
12:47 • 10777 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
12:39 • 7138 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
11:53 • 12575 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
11:36 • 10134 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
11:14 • 9392 просмотра
Добропольское контрнаступление: освобождено уже 182,4 кв. км, есть продвижение еще на 1,6 км - СырскийVideo
Эксклюзив
09:28 • 12138 просмотра
НАБУ должно пройти внешний аудит и проверку детективов, считают в правоохранительном комитете Рады
09:05 • 14552 просмотра
США могут передать Украине только 20-50 ракет Tomahawk - FT
Эксклюзив
08:16 • 14060 просмотра
Беспомощные и беззащитные: нардеп Яцык поддержала инициативу Генпрокурора о безальтернативности пожизненного заключения за преступления против детей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.1м/с
72%
751мм
Популярные новости
Минус 1200 солдат и 390 БпЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки14 октября, 04:29 • 31469 просмотра
8 детей жили без окон, дверей и еды, отец убил собственную дочь: бездействие служб стоит детям жизни - Лубинец14 октября, 04:44 • 7004 просмотра
Компании Илона Маска SpaceX и xAI покупают непроданные Cybertruck от Tesla14 октября, 05:59 • 9342 просмотра
Алек Болдуин и его брат попали в ДТП на трассе вблизи Нью-Йорка14 октября, 06:35 • 11591 просмотра
В Черном море затонуло грузовое судно, украинский экипаж спасен14 октября, 07:09 • 21185 просмотра
публикации
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы13:31 • 1576 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
Эксклюзив
12:47 • 10778 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
Эксклюзив
11:53 • 12576 просмотра
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 54685 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28 • 54780 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Геннадий Труханов
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Одесса
Реклама
УНН Lite
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto13:19 • 1704 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto13:05 • 2216 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 26615 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 31323 просмотра
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже13 октября, 14:34 • 32725 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
T-72
T-90
Lockheed Martin F-22 Raptor
Financial Times

Мобилизованного несмотря на инвалидность отца без ухода уволили со службы, на руководителя ТЦК составили протокол - прокуратура

Киев • УНН

 • 972 просмотра

Мужчину из Львовской области, мобилизованного несмотря на наличие отца с инвалидностью, уволили со службы после вмешательства прокуратуры. В отношении должностных лиц ТЦК начато служебное расследование, а на и.о. руководителя составлен админпротокол.

Мобилизованного несмотря на инвалидность отца без ухода уволили со службы, на руководителя ТЦК составили протокол - прокуратура

Мужчину из Львовской области, у которого без присмотра остался отец с инвалидностью после его мобилизации, уволили со службы после реагирования прокуратуры, в отношении должностных лиц ТЦК было начато служебное расследование, на врио руководителя составили административный протокол, сообщили в Офисе Генпрокурора во вторник, пишет УНН.

Детали

"Прокуроры Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона обеспечили восстановление конституционных прав гражданина Украины, которого незаконно призвали на военную службу, несмотря на наличие законных оснований для отсрочки", - говорится в сообщении.

Как отмечается, после публикации в медиа о случае в селе Сасов на Львовщине прокуроры оперативно отреагировали на сообщение о мужчине с инвалидностью, который остался без присмотра после мобилизации своего единственного сына.

"Информация подтвердилась: мужчина действительно был призван на службу с нарушением требований закона, поскольку на его иждивении находился отец – лицо с инвалидностью I группы, а других родственников, способных осуществлять уход, не было", - отметили в прокуратуре.

Благодаря действиям прокуроров, как сообщается, "командование воинской части и местных органов власти вопрос об увольнении мужчины с военной службы по семейным обстоятельствам был решен в кратчайшие сроки".

"Прокуратура инициировала служебное расследование в отношении должностных лиц Золочевского районного ТЦК и СП для установления причин и условий незаконного призыва. По его результатам на временно исполняющего обязанности руководителя составлен административный протокол за превышение служебных полномочий военным должностным лицом (ч. 2 ст. 172-14 КУоАП)", - сообщили в прокуратуре.

Материалы, как отмечается, направлены в суд для рассмотрения.

Во Львове мужчина распылил газ против сотрудников ТЦК 21.05.25, 14:00 • 3902 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоПолитика
ТЦК и СП
Львовская область
Генеральный прокурор Украины