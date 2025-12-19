$42.340.00
12:39 • 2902 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
12:26 • 4952 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10 • 3756 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
11:39 • 9628 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
11:08 • 5750 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
10:10 • 5784 просмотра
"Прямая линия" путина 2025 года: диктатор выдал новые лживые заявления и отказался от прекращения войныVideo
Эксклюзив
09:00 • 20070 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 06:45 • 19984 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
19 декабря, 06:31 • 19638 просмотра
Венгрии, Словакии и Чехии не коснется решение Евросоюза о €90 млрд Украине с привлечением бюджета ЕС без активов рф - выводы
19 декабря, 02:37 • 22979 просмотра
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Справедливость и ответственность: комбриг 125-й бригады корпуса Билецкого отправил некомпетентных офицеров в пехоту

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 650 просмотра

Бригадный генерал Андрей Билецкий прокомментировал решение нового комбрига 125-й ОВМБр перевести некомпетентных офицеров в пехоту. Это решение назвали практическим воплощением реформ, которые Билецкий подчеркивал в статье для The Economist.

Справедливость и ответственность: комбриг 125-й бригады корпуса Билецкого отправил некомпетентных офицеров в пехоту

Командиры несут ответственность за жизнь своих людей и должны знать цену ошибочных решений. Так командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий прокомментировал решение нового комбрига 125-й ОВМБр перевести некомпетентных офицеров в пехоту, передает УНН.

Напомним, несколько месяцев назад родственники военнослужащих 125-й ОВМБр заявляли о десятках пропавших без вести в боях на Запорожском направлении, сообщалось, что на боевые позиции отправляли неподготовленных бойцов.

Билецкий назначил нового командира бригады — Владимира Фокина, который ранее командовал одним из штурмовых батальонов Третьей штурмовой. 19 декабря Фокин отчитался о первых реформах: системная работа с родными военнослужащих, запуск горячей линии, срез знаний офицерского состава.

В течение месяца офицеры имели возможность продемонстрировать свой профессиональный уровень. Я давал им практические задания, следил за дисциплиной, инициативностью и готовностью работать над собой. В конце этого периода мы повторно провели оценивание, чтобы увидеть реальную динамику. Результаты оказались разными. Часть офицеров показала высокий уровень подготовки и ответственности, но были и те, кто относился к службе небрежно, не стремился совершенствоваться и не выполнял своих обязанностей должным образом

- заявил комбриг.

Из таких сформировали офицерские дозоры и направили их в район Купянска, где была потребность в дополнительном усилении из-за сложной ситуации, низкого морального состояния личного состава и необходимости качественно организовать оборону.

Блогер Наумович назвал этот кейс практическим воплощением реформ, на которых Билецкий акцентировал внимание в статье для The Economist. Среди них указывалась и необходимость заменить неэффективных "бумажных генералов" способными молодыми офицерами с боевым опытом.

"Возможно, [личный состав 125-й ОВМБр] впервые увидел в своей бригаде справедливость и ответственность. Не справляешься с офицерской должностью, не хочешь учиться, требуешь от солдат того, о чем понятия не имеешь, — идешь в пехоту и показываешь, как надо. Очень хорошая идея! А иначе как понять практику, если ты только теоретик? А иначе как совместить теорию и практику? Идеально!", — написал Наумович.

Он назвал это решение прецедентом для украинской армии, где не должно быть неприкасаемых офицеров советской закалки, а только эффективные, интеллектуальные и инициативные. "Сделать то же самое на уровне генералитета элементарно. Было бы желание заменить старых бездельников и дураков на способную молодежь", — добавил блогер.

Лилия Подоляк

ОбществоПолитика
Андрей Билецкий
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Блогеры
The Economist
Купянск