Справедливость и ответственность: комбриг 125-й бригады корпуса Билецкого отправил некомпетентных офицеров в пехоту

Командиры несут ответственность за жизнь своих людей и должны знать цену ошибочных решений. Так командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий прокомментировал решение нового комбрига 125-й ОВМБр перевести некомпетентных офицеров в пехоту, передает УНН.

Напомним, несколько месяцев назад родственники военнослужащих 125-й ОВМБр заявляли о десятках пропавших без вести в боях на Запорожском направлении, сообщалось, что на боевые позиции отправляли неподготовленных бойцов.

Билецкий назначил нового командира бригады — Владимира Фокина, который ранее командовал одним из штурмовых батальонов Третьей штурмовой. 19 декабря Фокин отчитался о первых реформах: системная работа с родными военнослужащих, запуск горячей линии, срез знаний офицерского состава.

В течение месяца офицеры имели возможность продемонстрировать свой профессиональный уровень. Я давал им практические задания, следил за дисциплиной, инициативностью и готовностью работать над собой. В конце этого периода мы повторно провели оценивание, чтобы увидеть реальную динамику. Результаты оказались разными. Часть офицеров показала высокий уровень подготовки и ответственности, но были и те, кто относился к службе небрежно, не стремился совершенствоваться и не выполнял своих обязанностей должным образом - заявил комбриг.

Из таких сформировали офицерские дозоры и направили их в район Купянска, где была потребность в дополнительном усилении из-за сложной ситуации, низкого морального состояния личного состава и необходимости качественно организовать оборону.

Блогер Наумович назвал этот кейс практическим воплощением реформ, на которых Билецкий акцентировал внимание в статье для The Economist. Среди них указывалась и необходимость заменить неэффективных "бумажных генералов" способными молодыми офицерами с боевым опытом.

"Возможно, [личный состав 125-й ОВМБр] впервые увидел в своей бригаде справедливость и ответственность. Не справляешься с офицерской должностью, не хочешь учиться, требуешь от солдат того, о чем понятия не имеешь, — идешь в пехоту и показываешь, как надо. Очень хорошая идея! А иначе как понять практику, если ты только теоретик? А иначе как совместить теорию и практику? Идеально!", — написал Наумович.

Он назвал это решение прецедентом для украинской армии, где не должно быть неприкасаемых офицеров советской закалки, а только эффективные, интеллектуальные и инициативные. "Сделать то же самое на уровне генералитета элементарно. Было бы желание заменить старых бездельников и дураков на способную молодежь", — добавил блогер.