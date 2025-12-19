Массированные атаки рф на Одесскую область: власти ищут альтернативные маршруты для транспорта юга Украины
Киев • УНН
После атаки на мост в районе Маяков в Одесской области власти сосредоточились на обеспечении альтернативных маршрутов для транспорта юга Украины. Это касается пассажирских и грузовых перевозок, а также транзитных потоков, с учетом ситуации с безопасностью и пропускной способности дорог.
После атаки на мост в районе Маяков Одесской области фокус работы сосредоточен на обеспечении альтернативных маршрутов для транспорта юга Украины. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины, передает УНН.
По словам Кулебы, вместе с военными администрациями, дорожными службами и пограничниками власти сразу перешли к проработке других путей движения. Это касается пассажирских перевозок, грузового транспорта и транзитных потоков, которые обеспечивают сообщение региона с пунктами пропуска на границе и дунайским направлением. Перенаправление осуществляется с учетом ситуации безопасности и пропускной способности дорожной сети.
Из-за ракетных атак рф возможны задержки доставки посылок в Одесской области: какие города в зоне риска19.12.25, 17:28 • 1110 просмотров
Параллельно продолжается координация с Республикой Молдова. Прорабатываем транзитные маршруты и альтернативные пути сообщения, чтобы обеспечить работу логистики юга Украины
Кулеба отметил, что с начала осени Россия системно применяет одну и ту же тактику — удары шахедами и баллистикой по логистическим путям прифронтовых регионов. Цель — давление на гражданское население, усложнение передвижения, нарушение поставок и работы территорий, которые живут и работают вблизи фронта.
Работаем над восстановлением и защитой нашей логистики. Работа по организации альтернативных маршрутов продолжается
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты19.12.25, 16:08 • 14005 просмотров