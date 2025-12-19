$42.340.00
15:48
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
15:34
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
14:53
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
14:21
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:08
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
12:39
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
12:26
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
11:39
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
11:08
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
Массированные атаки рф на Одесскую область: власти ищут альтернативные маршруты для транспорта юга Украины

Киев • УНН

 • 152 просмотра

После атаки на мост в районе Маяков в Одесской области власти сосредоточились на обеспечении альтернативных маршрутов для транспорта юга Украины. Это касается пассажирских и грузовых перевозок, а также транзитных потоков, с учетом ситуации с безопасностью и пропускной способности дорог.

Массированные атаки рф на Одесскую область: власти ищут альтернативные маршруты для транспорта юга Украины

После атаки на мост в районе Маяков Одесской области фокус работы сосредоточен на обеспечении альтернативных маршрутов для транспорта юга Украины. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины, передает УНН.

По словам Кулебы, вместе с военными администрациями, дорожными службами и пограничниками власти сразу перешли к проработке других путей движения. Это касается пассажирских перевозок, грузового транспорта и транзитных потоков, которые обеспечивают сообщение региона с пунктами пропуска на границе и дунайским направлением. Перенаправление осуществляется с учетом ситуации безопасности и пропускной способности дорожной сети.

Из-за ракетных атак рф возможны задержки доставки посылок в Одесской области: какие города в зоне риска19.12.25, 17:28 • 1110 просмотров

Параллельно продолжается координация с Республикой Молдова. Прорабатываем транзитные маршруты и альтернативные пути сообщения, чтобы обеспечить работу логистики юга Украины

- добавил министр.

Кулеба отметил, что с начала осени Россия системно применяет одну и ту же тактику — удары шахедами и баллистикой по логистическим путям прифронтовых регионов. Цель — давление на гражданское население, усложнение передвижения, нарушение поставок и работы территорий, которые живут и работают вблизи фронта.

Работаем над восстановлением и защитой нашей логистики. Работа по организации альтернативных маршрутов продолжается

- резюмировал министр.

Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты19.12.25, 16:08 • 14005 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоПолитика
Война в Украине
Государственная граница Украины
Украина
Молдова