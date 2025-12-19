Масовані атаки рф на Одещину: влада шукає альтернативні маршрути для транспорту півдня України

$42.340.00
49.590.04
ukenru
15:48 • 2298 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
15:34 • 5108 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
14:53 • 6754 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
14:21 • 14680 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 14268 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
12:39 • 13431 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
12:26 • 15378 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
12:10 • 12608 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
11:39 • 19772 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
11:08 • 10990 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1.1м/с
92%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Один з найбільших житлових масивів Одеси без світла, води та тепла через атаку рф: показали наслідкиPhotoVideo19 грудня, 06:44 • 6658 перегляди
У військових частинах розпочали тестувати систему "Майно": що передбачається19 грудня, 09:27 • 11999 перегляди
На Одещині після атаки рф рух трасою Одеса-Рені зупинено, низку пунктів пропуску на кордоні закрито: що треба знати19 грудня, 10:04 • 20429 перегляди
За мільйонні розтрати "на Буковель, хрестини, алкоголь" отримали підозри троє голів профспілок: Генпрокурор Кравченко виклав записи розмов фігурантівVideo19 грудня, 10:41 • 19963 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo11:05 • 22263 перегляди
Публікації
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
14:21 • 14679 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
11:39 • 19772 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo11:05 • 22382 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 26321 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 52575 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Савченко Надія
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 57960 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 39958 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 38285 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 44565 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 49518 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
M1 Abrams

Масовані атаки рф на Одещину: влада шукає альтернативні маршрути для транспорту півдня України

Київ • УНН

 • 338 перегляди

Після атаки на міст у районі Маяків на Одещині, влада зосередилася на забезпеченні альтернативних маршрутів для транспорту півдня України. Це стосується пасажирських та вантажних перевезень, а також транзитних потоків, з урахуванням безпекової ситуації та пропускної спроможності доріг.

Масовані атаки рф на Одещину: влада шукає альтернативні маршрути для транспорту півдня України

Після атаки на міст у районі Маяків, що на Одещині, фокус роботи зосереджений на забезпеченні альтернативних маршрутів для транспорту півдня України. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України, передає УНН.

За словами Кулеби, разом із військовими адміністраціями, дорожніми службами та прикордонниками влада одразу перейшла до опрацювання інших шляхів руху. Це стосується пасажирських перевезень, вантажного транспорту та транзитних потоків, які забезпечують сполучення регіону з пунктами пропуску на кордоні та дунайським напрямком. Перенаправлення здійснюється з урахуванням безпекової ситуації та пропускної спроможності дорожньої мережі.

Через ракетні атаки рф можливі затримки доставки посилок на Одещині: які міста у зоні ризику19.12.25, 17:28 • 1148 переглядiв

Паралельно триває координація з Республікою Молдова. Опрацьовуємо транзитні маршрути та альтернативні шляхи сполучення, щоб забезпечити роботу логістики півдня України 

- додав міністр.

Кулеба зауважив, що з початку осені росія системно застосовує одну й ту саму тактику — удари шахедами та балістикою по логістичних шляхах прифронтових регіонів. Мета — тиск на цивільне населення, ускладнення пересування, порушення постачання і роботи територій, які живуть і працюють поблизу фронту.

Працюємо над відновленням та захистом нашої логістики. Робота з організації альтернативних маршрутів триває 

- резюмував міністр.

Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути19.12.25, 16:08 • 14267 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоПолітика
Війна в Україні
Державний кордон України
Україна
Молдова