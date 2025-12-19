Масовані атаки рф на Одещину: влада шукає альтернативні маршрути для транспорту півдня України

Після атаки на міст у районі Маяків, що на Одещині, фокус роботи зосереджений на забезпеченні альтернативних маршрутів для транспорту півдня України. Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України, передає УНН.

За словами Кулеби, разом із військовими адміністраціями, дорожніми службами та прикордонниками влада одразу перейшла до опрацювання інших шляхів руху. Це стосується пасажирських перевезень, вантажного транспорту та транзитних потоків, які забезпечують сполучення регіону з пунктами пропуску на кордоні та дунайським напрямком. Перенаправлення здійснюється з урахуванням безпекової ситуації та пропускної спроможності дорожньої мережі.

Паралельно триває координація з Республікою Молдова. Опрацьовуємо транзитні маршрути та альтернативні шляхи сполучення, щоб забезпечити роботу логістики півдня України

Кулеба зауважив, що з початку осені росія системно застосовує одну й ту саму тактику — удари шахедами та балістикою по логістичних шляхах прифронтових регіонів. Мета — тиск на цивільне населення, ускладнення пересування, порушення постачання і роботи територій, які живуть і працюють поблизу фронту.

Працюємо над відновленням та захистом нашої логістики. Робота з організації альтернативних маршрутів триває