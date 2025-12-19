Через ракетні атаки рф можливі затримки доставки посилок на Одещині: які міста у зоні ризику

Через атаки рф на Одеську область поштові оператори "Укрпошта" та "Нова пошта" заявили про можливі затримки в графіку доставки посилок, передає УНН.

Сьогодні ворог декілька разів пошкодив мости на моїй рідній Одещині. Зокрема, міст у районі села Маяки. Через це рух транспорту на ділянці автодороги М-15 "Одеса – Рені" (на м. Бухарест) було повністю перекрито

За його словами, відділення Укрпошти працюють у штатному режимі.

Ми знайшли можливість застосувати резервний план доставки готівки, тож усі виплати пенсій, як і опрацювання заяв за програмою "Зимова підтримка", здійснюються за графіком. Проте можливі затримки в графіку доставки посилок до та з таких населених пунктів, як Білгород-Дністровський, Рені, Ізмаїл, а також навколишніх міст і сіл

"Нова пошта" також повідомляє, що через тимчасові складнощі з транспортуванням у західній частині Одеської області можливі затримки доставки.

Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що від 19 грудня 2025 року припинено рух вантажного траснпорту автомобільною дорогою М-15 Одеса - Рені.

Враховуючи оперативну ситуацію в регіоні та з метою ліквідації наслідків ворожих обстрілів Одещини, рішенням Ради оборони Одеської області від 19 грудня 2025 року ПРИПИНЕНО РУХ ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ автомобільною дорогою М-15 Одеса - Рені. Просимо власників транспортних компаній та водіїв врахувати вищезазначену інформацію при плануванні маршрутів вантажних перевезень