Через ракетні атаки рф можливі затримки доставки посилок на Одещині: які міста у зоні ризику

$42.340.00
49.590.04
ukenru
15:48 • 116 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
15:34 • 806 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
14:53 • 2922 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
14:21 • 11174 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 11702 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
12:39 • 12570 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
12:26 • 14769 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
12:10 • 12258 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
11:39 • 18432 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
11:08 • 10800 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
95%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Один з найбільших житлових масивів Одеси без світла, води та тепла через атаку рф: показали наслідкиPhotoVideo19 грудня, 06:44 • 4548 перегляди
У військових частинах розпочали тестувати систему "Майно": що передбачається19 грудня, 09:27 • 10762 перегляди
На Одещині після атаки рф рух трасою Одеса-Рені зупинено, низку пунктів пропуску на кордоні закрито: що треба знати10:04 • 19114 перегляди
За мільйонні розтрати "на Буковель, хрестини, алкоголь" отримали підозри троє голів профспілок: Генпрокурор Кравченко виклав записи розмов фігурантівVideo10:41 • 17531 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo11:05 • 20110 перегляди
Публікації
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
14:21 • 11174 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
11:39 • 18432 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo11:05 • 20175 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 25280 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 51621 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Джорджа Мелоні
Барт Де Вевер
Актуальні місця
Україна
Польща
Білорусь
Сполучені Штати Америки
Куп'янськ
Реклама
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 57448 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 39458 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 37848 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 44161 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 49120 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
M1 Abrams
Дипломатка

Через ракетні атаки рф можливі затримки доставки посилок на Одещині: які міста у зоні ризику

Київ • УНН

 • 476 перегляди

Через пошкодження мостів на Одещині поштові оператори "Укрпошта" та "Нова пошта" попередили про можливі затримки в доставці посилок. Зокрема, рух транспорту на ділянці автодороги М-15 "Одеса – Рені" було повністю перекрито.

Через ракетні атаки рф можливі затримки доставки посилок на Одещині: які міста у зоні ризику

Через атаки рф на Одеську область поштові оператори "Укрпошта" та "Нова пошта" заявили про можливі затримки в графіку доставки посилок, передає УНН.

Сьогодні ворог декілька разів пошкодив мости на моїй рідній Одещині. Зокрема, міст у районі села Маяки. Через це рух транспорту на ділянці автодороги М-15 "Одеса – Рені" (на м. Бухарест) було повністю перекрито 

- повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

За його словами, відділення Укрпошти працюють у штатному режимі.

Ми знайшли можливість застосувати резервний план доставки готівки, тож усі виплати пенсій, як і опрацювання заяв за програмою "Зимова підтримка", здійснюються за графіком. Проте можливі затримки в графіку доставки посилок до та з таких населених пунктів, як Білгород-Дністровський, Рені, Ізмаїл, а також навколишніх міст і сіл 

- додав Смілянський.

Додамо

"Нова пошта" також повідомляє, що через тимчасові складнощі з транспортуванням у західній частині Одеської області можливі затримки доставки.

Команда Нової пошти робить усе можливе, щоб доставити відправлення якнайшвидше. Точний час доставки повідомимо протягом дня 

- зазначено у повідомленні.

Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути19.12.25, 16:08 • 11693 перегляди

Що ще треба знати?

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що від 19 грудня 2025 року припинено рух вантажного траснпорту автомобільною дорогою М-15 Одеса - Рені.

Враховуючи оперативну ситуацію в регіоні та з метою ліквідації наслідків ворожих обстрілів Одещини, рішенням Ради оборони Одеської області від 19 грудня 2025 року ПРИПИНЕНО РУХ ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ автомобільною дорогою М-15 Одеса - Рені. Просимо власників транспортних компаній та водіїв врахувати вищезазначену інформацію при плануванні маршрутів вантажних перевезень 

- повідомив Кіпер.

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні