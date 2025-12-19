Через ракетні атаки рф можливі затримки доставки посилок на Одещині: які міста у зоні ризику
Київ • УНН
Через пошкодження мостів на Одещині поштові оператори "Укрпошта" та "Нова пошта" попередили про можливі затримки в доставці посилок. Зокрема, рух транспорту на ділянці автодороги М-15 "Одеса – Рені" було повністю перекрито.
Через атаки рф на Одеську область поштові оператори "Укрпошта" та "Нова пошта" заявили про можливі затримки в графіку доставки посилок, передає УНН.
Сьогодні ворог декілька разів пошкодив мости на моїй рідній Одещині. Зокрема, міст у районі села Маяки. Через це рух транспорту на ділянці автодороги М-15 "Одеса – Рені" (на м. Бухарест) було повністю перекрито
За його словами, відділення Укрпошти працюють у штатному режимі.
Ми знайшли можливість застосувати резервний план доставки готівки, тож усі виплати пенсій, як і опрацювання заяв за програмою "Зимова підтримка", здійснюються за графіком. Проте можливі затримки в графіку доставки посилок до та з таких населених пунктів, як Білгород-Дністровський, Рені, Ізмаїл, а також навколишніх міст і сіл
"Нова пошта" також повідомляє, що через тимчасові складнощі з транспортуванням у західній частині Одеської області можливі затримки доставки.
Команда Нової пошти робить усе можливе, щоб доставити відправлення якнайшвидше. Точний час доставки повідомимо протягом дня
Що ще треба знати?
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що від 19 грудня 2025 року припинено рух вантажного траснпорту автомобільною дорогою М-15 Одеса - Рені.
Враховуючи оперативну ситуацію в регіоні та з метою ліквідації наслідків ворожих обстрілів Одещини, рішенням Ради оборони Одеської області від 19 грудня 2025 року ПРИПИНЕНО РУХ ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ автомобільною дорогою М-15 Одеса - Рені. Просимо власників транспортних компаній та водіїв врахувати вищезазначену інформацію при плануванні маршрутів вантажних перевезень