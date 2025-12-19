Из-за ракетных атак рф возможны задержки доставки посылок в Одесской области: какие города в зоне риска
Киев • УНН
Из-за повреждений мостов в Одесской области почтовые операторы "Укрпочта" и "Новая почта" предупредили о возможных задержках в доставке посылок. В частности, движение транспорта на участке автодороги М-15 "Одесса – Рени" было полностью перекрыто.
Из-за атак рф на Одесскую область почтовые операторы "Укрпочта" и "Новая почта" заявили о возможных задержках в графике доставки посылок, передает УНН.
Сегодня враг несколько раз повредил мосты в моей родной Одесской области. В частности, мост в районе села Маяки. Из-за этого движение транспорта на участке автодороги М-15 "Одесса – Рени" (на г. Бухарест) было полностью перекрыто
По его словам, отделения Укрпочты работают в штатном режиме.
Мы нашли возможность применить резервный план доставки наличных, поэтому все выплаты пенсий, как и обработка заявлений по программе "Зимняя поддержка", осуществляются по графику. Однако возможны задержки в графике доставки посылок в и из таких населенных пунктов, как Белгород-Днестровский, Рени, Измаил, а также окрестных городов и сел
Добавим
"Новая почта" также сообщает, что из-за временных сложностей с транспортировкой в западной части Одесской области возможны задержки доставки.
Команда Новой почты делает все возможное, чтобы доставить отправления как можно быстрее. Точное время доставки сообщим в течение дня
Что еще нужно знать?
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что с 19 декабря 2025 года прекращено движение грузового транспорта по автомобильной дороге М-15 Одесса - Рени.
Учитывая оперативную ситуацию в регионе и с целью ликвидации последствий вражеских обстрелов Одесской области, решением Совета обороны Одесской области от 19 декабря 2025 года ПРЕКРАЩЕНО ДВИЖЕНИЕ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА по автомобильной дороге М-15 Одесса - Рени. Просим владельцев транспортных компаний и водителей учесть вышеуказанную информацию при планировании маршрутов грузовых перевозок