15:34 • 56 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
14:53 • 1750 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
14:21 • 10044 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:08 • 10773 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
12:39 • 12054 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
12:26 • 14454 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10 • 12053 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
11:39 • 17972 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
11:08 • 10714 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
10:10 • 8274 просмотра
"Прямая линия" путина 2025 года: диктатор выдал новые лживые заявления и отказался от прекращения войныVideo
Из-за ракетных атак рф возможны задержки доставки посылок в Одесской области: какие города в зоне риска

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Из-за повреждений мостов в Одесской области почтовые операторы "Укрпочта" и "Новая почта" предупредили о возможных задержках в доставке посылок. В частности, движение транспорта на участке автодороги М-15 "Одесса – Рени" было полностью перекрыто.

Из-за ракетных атак рф возможны задержки доставки посылок в Одесской области: какие города в зоне риска

Из-за атак рф на Одесскую область почтовые операторы "Укрпочта" и "Новая почта" заявили о возможных задержках в графике доставки посылок, передает УНН.

Сегодня враг несколько раз повредил мосты в моей родной Одесской области. В частности, мост в районе села Маяки. Из-за этого движение транспорта на участке автодороги М-15 "Одесса – Рени" (на г. Бухарест) было полностью перекрыто 

- сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

По его словам, отделения Укрпочты работают в штатном режиме.

Мы нашли возможность применить резервный план доставки наличных, поэтому все выплаты пенсий, как и обработка заявлений по программе "Зимняя поддержка", осуществляются по графику. Однако возможны задержки в графике доставки посылок в и из таких населенных пунктов, как Белгород-Днестровский, Рени, Измаил, а также окрестных городов и сел 

- добавил Смелянский.

Добавим

"Новая почта" также сообщает, что из-за временных сложностей с транспортировкой в западной части Одесской области возможны задержки доставки.

Команда Новой почты делает все возможное, чтобы доставить отправления как можно быстрее. Точное время доставки сообщим в течение дня 

- указано в сообщении.

Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты19.12.25, 16:08 • 10783 просмотра

Что еще нужно знать?

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что с 19 декабря 2025 года прекращено движение грузового транспорта по автомобильной дороге М-15 Одесса - Рени.

Учитывая оперативную ситуацию в регионе и с целью ликвидации последствий вражеских обстрелов Одесской области, решением Совета обороны Одесской области от 19 декабря 2025 года ПРЕКРАЩЕНО ДВИЖЕНИЕ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА по автомобильной дороге М-15 Одесса - Рени. Просим владельцев транспортных компаний и водителей учесть вышеуказанную информацию при планировании маршрутов грузовых перевозок 

- сообщил Кипер.

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине