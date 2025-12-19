$42.340.00
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Леонид Кучук, основатель клиники "Одрекс", и его партнер Тигран Арутюнян начинали с игорного бизнеса. Кучук, ныне проживающий за границей, продолжает контролировать свой бизнес в Украине.

Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4

Леонид Кучук — основатель клиники «Одрекс», вокруг которой разгорелся скандал из-за предполагаемого ненадлежащего лечения, которое могло привести к потере здоровья и даже смерти пациентов. В предыдущих материалах УНН уже описывал историю возникновения клиники и рассказывал о номинальных владельцах компаний, стоящих за «Одрексом». Очередная часть расследования будет посвящена основателю клиники Леониду Кучуку и его ближайшему партнеру Тиграну Арутюняну.

По нашей информации, Леонид Кучук сейчас проживает за границей. Однако продолжает контролировать все, что происходит с его бизнесом в Украине.

«Похороненный» скандал с оснащением клиники

«Медицинский дом Odrex» открылся в конце 2012 года. Клиника позиционировалась как самая современная и оснащенная по последнему слову медицинской техники. Передовое медицинское оборудование, в частности, МРТ-аппарат производства «Тошиба» — единственный на то время в Украине. Все красиво, дорого, комфортно. Казалось, что Одесса действительно получила больницу европейского уровня.

Руководителем клиники тогда был назначен Сергей Калинчук — медик по образованию, который, однако, уже тогда имел скандальный коррупционный шлейф.

Не обошлась без скандала и его работа в «Одрексе». На сегодняшний день на просторах интернета трудно найти детали событий, которые развернулись в 2012-13 годах, однако нам удалось обнаружить, что тогда возникли подозрения в наличии коррупционной составляющей в процессе оснащения «Одрекса». Что именно имелось в виду? Нам не известно. Возможно, Калинчук «нагрел руки» на покупке оборудования. А возможно, клиника получила оборудование, которое должно было быть поставлено не ей, а, например, коммунальной больнице…

Как бы то ни было, а публично эта история уже «похоронена», а Калинчук довольно быстро ушел с должности руководителя «Одрекса».

Клиника продолжила работу уже без него. Впоследствии руководить ею стал Тигран Арутюнян, а его давний бизнес-партнер Леонид Кучук позиционировал себя как автор идеи и основатель. Как мы уже писали, оба начинали с игорного бизнеса — были владельцами компаний по изготовлению игровых автоматов и управлению игорными залами.

Спонсор Гурвица и родственник беглеца

Помимо основания игорного бизнеса, а затем клиники, Кучука в СМИ называют спонсором бывшего мэра Одессы Эдуарда Гурвица. В 2006 году Кучук якобы имел свою квоту на выборах в городской совет и даже смог провести в него своих людей. Злые языки тогда утверждали, что благодаря этому Кучук зачистил местный игорный рынок от конкурентов.

Кроме того, Леонид Кучук, вероятно, является родственником некоего Михаила Кучука — заместителя городского головы Одессы времен Гурвица. Михаил Кучук подозревается в создании ОПГ и получении взяток. По версии следствия, подозреваемый ежемесячно обогащался на 300 тысяч гривен, принимая решения в пользу олигархов Бориса Кауфмана и Александра Грановского. Подозрение Кучуку объявили заочно, так как он сбежал из Украины. Так же заочно его арестовали.

Кроме того, Леонид Кучук также поддерживает связи с бывшим председателем Центризбиркома и бывшим «регионалом», президентом Одесской юракадемии Сергеем Киваловым. Последний поздравлял клинику с 10-й годовщиной и отправлял в нее студентов на стажировку.

В настоящее время Леонид Кучук официально вышел из числа учредителей и бенефициаров ООО «Дом Медицины», которое фигурирует в расследовании смерти одесского бизнесмена Аднана Кивана. Официально он не имеет отношения и к другим компаниям, под которыми работала или работает клиника (ООО «Медицинский дом «Одрекс» и ООО «Центр медицины»).

В свое время Кучук был совладельцем страховой компании «Одрекс», которая предоставляла услуги в сфере медицинского страхования. Однако, по информации из открытых источников, все лицензии этой компании уже аннулированы.

На сегодняшний день Кучук вместе с Арутюняном являются владельцами ООО «Высшая школа медицины «Одрекс». Но интересно другое — уже в разгар судебного расследования, а именно 10 декабря 2025 года, Кучук вместе с Мариной Арутюнян и Марией Павлусенко, основали еще одну компанию по оказанию медицинских услуг — ООО «МДО Юг». Эта компания еще не успела получить лицензию Министерства здравоохранения на проведение медицинской деятельности. Однако, вполне вероятно, что на фоне скандала вокруг клиники, лишения «Дома медицины» лицензии и возможной проверки соблюдения лицензионных условий другими компаниями, владельцы «Одрекса» решили обезопасить свой бизнес и основать очередную компанию, на которую впоследствии планируют получить еще одну лицензию и продолжить работу.

Марина Арутюнян, очевидно, родственница Тиграна Арутюняна. Сейчас она является бенефициаром только новосозданной компании «МДО Юг». В то же время в открытых источниках человек с аналогичными ФИО фигурирует в материалах суда по иску «УкрСиббанка» и заявлению ООО «Финансовая компания «Позика». Судебное разбирательство началось еще в 2012 году в Харцызском городском суде Донецкой области, а позже продолжилось в Добропольском горрайонном суде Донецкой области. В судебном определении говорится, что Марина Арутюнян взяла на себя ответственность за заем, выданный другому лицу. Размер займа, взятого в швейцарских франках по курсу на то время, превышал 570 тысяч грн. Кроме того, Марина Арутюнян из Харцызска фигурирует в базе Центра «Миротворец». Является ли новоиспеченная владелица «МДО Юг» и фигурантка базы «Миротворец» одним и тем же лицом — нам не известно.

Верный соратник Кучука

В 2020 году Тигран Арутюнян, директор клиники «Одрекс», стал председателем Армянской общины Одессы. Руководил он ею до мая 2023 года. Такая должность добавила положительный штрих к образу респектабельного бизнесмена и руководителя частной клиники. Но, как мы уже знаем, начинал Арутюнян, вместе с Кучуком, с игорного бизнеса.

Ранее мы писали, что компания «Одрекс» возникла в конце 90-х и занималась сначала ремонтом использованных, а позже и производством игровых автоматов. Зарегистрирована эта компания была по адресу ул. Раскидайловская, дом 69/71 в Одессе — место регистрации большого количества компаний, связанных с совладельцами клиники «Одрекс».

До начала «нулевых», как пишут СМИ, фирма «Одрекс» все же начала производить собственные игровые автоматы и выпускала до 4 тысяч «одноруких бандитов» в год, часть из которых отправляла на экспорт, также выпускались игровые столы и рулетки.

Основателями игорного бизнеса выступили Тигран Арутюнян, Леонид Кучук и Ирина Зайкова (также соучредительница компаний из «сетки» «Одрекса»).

В 2001 году, по информации журналистов, Кучук и Арутюнян основали фирму «Невада», которая должна была управлять собственными игровыми залами. «Невада» была зарегистрирована по тому же адресу на Раскидайловской. Позже эта фирма была перерегистрирована на панамскую офшорку «Корпорация ДВД АГ».

«Невада» в свое время работала и на российском рынке. В российских реестрах мы обнаружили еще 16 компаний, причастных к игорному бизнесу, с подобными названиями «Невада-Х», где «Х» — название российского города или региона. Все эти предприятия были открыты в 2002–2003 годах. Именно в то время тогдашний «Одрекс» со своими игровыми автоматами и «Невада» вели активную экспансию на зарубежные рынки, в том числе и на российский. На сегодняшний день все эти фирмы уже ликвидированы.

В 2009 году, после трагедии в игорном зале в Днепре (когда в результате взрыва и последующего пожара погибли 9 человек), власти решили «перекрыть кислород» игорному бизнесу. Тогдашний «Одрекс» и «Невада» столкнулись с вызовом, который заставил владельцев реорганизовать бизнес. Так в 2012 году и была открыта клиника «Одрекс», которую впоследствии возглавил Арутюнян. Также он был и остается соучредителем компаний, которые стоят за клиникой.

Помимо руководства клиникой и армянской общиной Одессы, Арутюнян пытался попробовать себя и в политике — так на выборах 2020 года он баллотировался в Одесский горсовет от партии «Слуга народа». Но стать депутатом ему не удалось.

Примечательно, что Арутюнян, как и Зайкова, не спешил избавляться от причастности к игорному бизнесу. Лишь в мае 2024 года он вышел из учредителей компании «Галаксион», которая занимается компьютерным программированием. В интернете можно найти сайт https://www.galaxion.company/uk/ компании с аналогичным названием. На сайте указано, что компания занимается созданием систем онлайн-мониторинга для казино и слот-клубов.

Вместо выводов

Проведенное расследование и появление все новых историй пациентов «Одрекса» наталкивает на логичный вопрос — не перенесли ли владельцы клиники подходы к ее работе из бизнес-модели игорного рынка начала 2000-х, когда основной целью было выкачивание из клиента денег без учета того, какие это будет иметь последствия?

Лилия Подоляк

