"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2

$42.340.08
49.310.42
ukenru
03:01 • 7630 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 13273 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 14244 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 26526 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 65340 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 45442 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 36585 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 33031 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 58834 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 55524 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.9м/с
95%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Співпраця та відбудова: під час зустрічі Зеленський закликав ірландський бізнес інвестувати в УкраїнуPhoto2 грудня, 20:40 • 8162 перегляди
США підтримують командирів у ударах по ймовірних суднах з наркотиками - Гегсет2 грудня, 20:43 • 3878 перегляди
Трамп планує розширити заборону на в'їзд до США до 30 країн після стрілянини у Вашингтоні2 грудня, 21:01 • 8930 перегляди
Україна готова розпочати переговори про вступ до ЄС негайно - ЗеленськийPhoto2 грудня, 21:42 • 4396 перегляди
Чехія зупиняє оновлення танків T-72, які планувалося передати Україні05:14 • 10939 перегляди
Публікації
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo06:30 • 232 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 26089 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 36001 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції2 грудня, 14:40 • 34411 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання2 грудня, 11:57 • 35375 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олена Зеленська
Марк Рютте
Дональд Трамп-молодший
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Німеччина
Ірландія
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 47145 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 49361 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 105148 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 79451 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 95382 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Brent
Т-72

"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2

Київ • УНН

 • 242 перегляди

Віктор Бежинару, новий номінальний власник ТОВ "Дім медицини", на чиїй ліцензії працювала клініка "Одрекс" під час смерті бізнесмена Ківана, також був керівником компанії "Метком-груп". Ця компанія фігурує у розслідуванні ДБР.

"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2

Нещодавно ми писали про те, з чого починалася одеська клініка "Одрекс" та про зв'язки її власників з гральним бізнесом. У цьому матеріалі ми вирішили приділити увагу персоні, яка роками перебуває поряд з власниками "Одрексу" та не побоялася стати засновником фірми на ліцензії якої працював медзаклад у момент смерті в ньому одеського бізнесмена Аднана Ківана. Хто тепер керує ТОВ "Дім медицини", який фігурує у гучному розслідуванні читайте у матеріалі УНН

ТОВ "Дім медицини" було засноване ще у 2012 році – саме тоді починає свою історію і клініка. Тоді ж "Дім медицини" отримав від МОЗ ліцензію на медичну практику. Ліцензія була видана безстроково і клініка здійснювала на її основі свою діяльність аж до липня 2025 року. В той період вже було відкрите кримінальне провадження і компанія, власниками якої були Тігран Арутюнян, Лариса Мисоцька, Євген Савицький та Ірина Зайкова, перейшла у власність Віктора Бежинару.

Аварійні тепловози від експерта з безпеки

У 2019 році Державне бюро розслідувань заявило, що розслідує закупівлі державним підприємством "Морський торговельний порт "Южний" неякісного обладнання за завищеними цінами.

У 2018 році керівництво держпідприємства уклало договір на постачання двох тепловозів за ціною 26 мільйонів гривень та перерахувало постачальнику аванс у розмірі 50% суми. За висновками експертів, реальна їх вартість становить майже 3 мільйони гривень. Крім того, перед поставкою до України згадані тепловози були списані з балансу залізниці однієї з країн СНД у зв’язку з незадовільним технічним станом 

— повідомили тоді у ДБР.

Товар не відповідав технічним вимогам. Деякі одиниці перебували в аварійному стані. Було розпочате кримінальне провадження за ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України).

За інформацією журналістів, у період з 2017 по 2018 роки керівництво порту придбало тяговий рухомий склад за завищеними цінами. У тендері брали участь дві компанії: ТОВ "Метком-груп" і ТОВ СК "Укртранс Буд" і реальної конкуренції між ними не було. Перемогла компанія "Метком-груп", вартість контракту становила 26,19 млн грн.

Після укладання угоди фірма отримала від порту попередню оплату в розмірі 50%. За цю суму вона була зобов'язана поставити два тепловози вироблені не пізніше 1984 року та такі, що пройшли капітальний ремонт не раніше 2015 року.

Перший тепловоз прибув до порту лише на початку 2019 року. Керівництво порту тоді вже змінилося і працівники, оглянувши придбання, відмовилися підписувати акт приймання-передачі, вказавши, що техніка перебуває у незадовільному стані. Тоді на ситуацію і звернуло увагу ДБР.

Слідчі відстежили транзакції і виявили, що компанія переможець, після отримання передоплати перевела кошти компанії "Укртранс-ремонт" (яка була замішана у сумнівному тендері "Укрзалізниці" із закупівлі послуг, на проведення яких компанія не мала атестації у якості оплати за постачання тепловозів. Далі кошти були переведені на рахунки "Укртранс Буд" - другого учасника тендеру. А надалі гроші розчинилися на рахунках різних підприємств з ознаками фіктивності.

Правоохоронці встановили, що два тепловози, які були поставлені державному стивідору, справді випущені 1985 року. Перед відправкою в Україну, вони експлуатувалися Залізницями Вірменії, які списали їх у зв'язку з незадовільним технічним станом. Реальну вартість тепловозів, які отримало ДП "Морський торговельний порт "Південний", було оцінено експертами лише у 3 мільйони гривень. Фактично це були не тепловози, а металобрухт

Керівником та засновником компанії "Метком-груп" за кілька місяців до проведення цього тендеру став Віктор Іванович Бежинару. Коли журналісти зацікавились цією персоною, то окрім того, що вони виявили, що на Бежинару зареєстровано ще кілька компаній, з'ясувалося, що мешканець Одеси з таким самим ПІБ з 2001 року займається питаннями безпеки, зокрема, у гральному бізнесі.

У  першій частині нашого розслідування "З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів" ми писали, що власники клініки "Одрекс" починали свій бізнес з ремонту гральних автоматів, з часом перейшовши до їх виробництва та керування власними залами.

"Невада-Самара" або гральний бізнес не відпускає 

Але не лише це пов'язує Бежинару з власниками клініки. Дехто зі співвласників клініки був причетний до компаній, з якими мав зв'язок і Бежинару, зокрема, "АВТОМОБІЛІСТ-А", "НКС", "Торговий дім Белладжіо" тощо. Також Бежинару був причетний до ТОВ "Невада", про яку ми згадували у першій частині нашого розслідування, – ця компанія була пов’язана з майбутніми співвласниками клініки і здійснювала керівництво власними гральними залами. Компанія, до речі, досі існує і зареєстрована за тією ж адресою, що й всі юридичні особи, які мають безпосереднє відношення до клініки "Одрекс". Основний вид діяльності ТОВ "Невада" - організація азартних ігор.

Але в "послужному списку" Бежинару є ще одна примітна компанія – дочірнє підприємство "Ослан" Товариства з обмеженою відповідальністю "Невада-Самара". Як ви, мабуть, здогадалися з назви "Невада-Самара" російське підприємство. У російських реєстрах ми виявили ще 16 компаній дотичних до грального бізнесу з подібними назвами "Невада-Х" де "Х" назва російського міста або регіону. Всі ці підприємства були відкриті у 2002 – 2003 роках. Саме в той час тодішній "Одрекс" зі своїми гральними автоматами і "Невада" вели активну експансію на закордонні ринки, зокрема і на російський. На сьогодні всі ці фірми вже ліквідовані.

Та Бежинару, як і деякі власники клініки "Одрекс", досі має зв’язки з гральним бізнесом. Він є співзасновником ТОВ "БіДжі Текнолоджіз", а основний зареєстрований вид діяльності цієї компанії – організація азартних ігор. А партнер Бежинару по цій компанії – Андрій Герус – є власником кількох торговельних марок, пов’язаних з цією сферою розваг.

Далі буде.

Лілія Подоляк

СуспільствоЗдоров'яПублікації
Odrex
Міністерство охорони здоров'я України
Техніка
Вірменія
Україна