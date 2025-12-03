"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2

Нещодавно ми писали про те, з чого починалася одеська клініка "Одрекс" та про зв'язки її власників з гральним бізнесом. У цьому матеріалі ми вирішили приділити увагу персоні, яка роками перебуває поряд з власниками "Одрексу" та не побоялася стати засновником фірми на ліцензії якої працював медзаклад у момент смерті в ньому одеського бізнесмена Аднана Ківана. Хто тепер керує ТОВ "Дім медицини", який фігурує у гучному розслідуванні читайте у матеріалі УНН.

ТОВ "Дім медицини" було засноване ще у 2012 році – саме тоді починає свою історію і клініка. Тоді ж "Дім медицини" отримав від МОЗ ліцензію на медичну практику. Ліцензія була видана безстроково і клініка здійснювала на її основі свою діяльність аж до липня 2025 року. В той період вже було відкрите кримінальне провадження і компанія, власниками якої були Тігран Арутюнян, Лариса Мисоцька, Євген Савицький та Ірина Зайкова, перейшла у власність Віктора Бежинару.

Аварійні тепловози від експерта з безпеки

У 2019 році Державне бюро розслідувань заявило, що розслідує закупівлі державним підприємством "Морський торговельний порт "Южний" неякісного обладнання за завищеними цінами.

У 2018 році керівництво держпідприємства уклало договір на постачання двох тепловозів за ціною 26 мільйонів гривень та перерахувало постачальнику аванс у розмірі 50% суми. За висновками експертів, реальна їх вартість становить майже 3 мільйони гривень. Крім того, перед поставкою до України згадані тепловози були списані з балансу залізниці однієї з країн СНД у зв’язку з незадовільним технічним станом — повідомили тоді у ДБР.

Товар не відповідав технічним вимогам. Деякі одиниці перебували в аварійному стані. Було розпочате кримінальне провадження за ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України).

За інформацією журналістів, у період з 2017 по 2018 роки керівництво порту придбало тяговий рухомий склад за завищеними цінами. У тендері брали участь дві компанії: ТОВ "Метком-груп" і ТОВ СК "Укртранс Буд" і реальної конкуренції між ними не було. Перемогла компанія "Метком-груп", вартість контракту становила 26,19 млн грн.

Після укладання угоди фірма отримала від порту попередню оплату в розмірі 50%. За цю суму вона була зобов'язана поставити два тепловози вироблені не пізніше 1984 року та такі, що пройшли капітальний ремонт не раніше 2015 року.

Перший тепловоз прибув до порту лише на початку 2019 року. Керівництво порту тоді вже змінилося і працівники, оглянувши придбання, відмовилися підписувати акт приймання-передачі, вказавши, що техніка перебуває у незадовільному стані. Тоді на ситуацію і звернуло увагу ДБР.

Слідчі відстежили транзакції і виявили, що компанія переможець, після отримання передоплати перевела кошти компанії "Укртранс-ремонт" (яка була замішана у сумнівному тендері "Укрзалізниці" із закупівлі послуг, на проведення яких компанія не мала атестації у якості оплати за постачання тепловозів. Далі кошти були переведені на рахунки "Укртранс Буд" - другого учасника тендеру. А надалі гроші розчинилися на рахунках різних підприємств з ознаками фіктивності.

Правоохоронці встановили, що два тепловози, які були поставлені державному стивідору, справді випущені 1985 року. Перед відправкою в Україну, вони експлуатувалися Залізницями Вірменії, які списали їх у зв'язку з незадовільним технічним станом. Реальну вартість тепловозів, які отримало ДП "Морський торговельний порт "Південний", було оцінено експертами лише у 3 мільйони гривень. Фактично це були не тепловози, а металобрухт.

Керівником та засновником компанії "Метком-груп" за кілька місяців до проведення цього тендеру став Віктор Іванович Бежинару. Коли журналісти зацікавились цією персоною, то окрім того, що вони виявили, що на Бежинару зареєстровано ще кілька компаній, з'ясувалося, що мешканець Одеси з таким самим ПІБ з 2001 року займається питаннями безпеки, зокрема, у гральному бізнесі.

У першій частині нашого розслідування "З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів" ми писали, що власники клініки "Одрекс" починали свій бізнес з ремонту гральних автоматів, з часом перейшовши до їх виробництва та керування власними залами.

"Невада-Самара" або гральний бізнес не відпускає

Але не лише це пов'язує Бежинару з власниками клініки. Дехто зі співвласників клініки був причетний до компаній, з якими мав зв'язок і Бежинару, зокрема, "АВТОМОБІЛІСТ-А", "НКС", "Торговий дім Белладжіо" тощо. Також Бежинару був причетний до ТОВ "Невада", про яку ми згадували у першій частині нашого розслідування, – ця компанія була пов’язана з майбутніми співвласниками клініки і здійснювала керівництво власними гральними залами. Компанія, до речі, досі існує і зареєстрована за тією ж адресою, що й всі юридичні особи, які мають безпосереднє відношення до клініки "Одрекс". Основний вид діяльності ТОВ "Невада" - організація азартних ігор.

Але в "послужному списку" Бежинару є ще одна примітна компанія – дочірнє підприємство "Ослан" Товариства з обмеженою відповідальністю "Невада-Самара". Як ви, мабуть, здогадалися з назви "Невада-Самара" російське підприємство. У російських реєстрах ми виявили ще 16 компаній дотичних до грального бізнесу з подібними назвами "Невада-Х" де "Х" назва російського міста або регіону. Всі ці підприємства були відкриті у 2002 – 2003 роках. Саме в той час тодішній "Одрекс" зі своїми гральними автоматами і "Невада" вели активну експансію на закордонні ринки, зокрема і на російський. На сьогодні всі ці фірми вже ліквідовані.

Та Бежинару, як і деякі власники клініки "Одрекс", досі має зв’язки з гральним бізнесом. Він є співзасновником ТОВ "БіДжі Текнолоджіз", а основний зареєстрований вид діяльності цієї компанії – організація азартних ігор. А партнер Бежинару по цій компанії – Андрій Герус – є власником кількох торговельних марок, пов’язаних з цією сферою розваг.

Далі буде.