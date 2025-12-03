"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2

$42.340.08
49.310.42
ukenru
03:01 • 7602 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 13250 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 14228 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 26514 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 65319 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33 • 45434 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36 • 36577 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 33028 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 58833 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 55522 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.9м/с
95%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Сотрудничество и восстановление: во время встречи Зеленский призвал ирландский бизнес инвестировать в УкраинуPhoto2 декабря, 20:40 • 8162 просмотра
США поддерживают командиров в ударах по предполагаемым судам с наркотиками - Хегсет2 декабря, 20:43 • 3878 просмотра
Трамп планирует расширить запрет на въезд в США до 30 стран после стрельбы в Вашингтоне2 декабря, 21:01 • 8930 просмотра
Украина готова начать переговоры о вступлении в ЕС немедленно - ЗеленскийPhoto2 декабря, 21:42 • 4396 просмотра
Чехия останавливает обновление танков T-72, которые планировалось передать Украине05:14 • 10939 просмотра
публикации
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo06:30 • 222 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 26082 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex2 декабря, 14:41 • 35994 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции2 декабря, 14:40 • 34402 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост2 декабря, 11:57 • 35365 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Зеленская
Марк Рютте
Дональд Трамп-младший.
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Германия
Республика Ирландия
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 47138 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 49351 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 105139 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 79443 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 95374 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Нефть марки Brent
T-72

"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Виктор Бежинару, новый номинальный владелец ООО "Дом медицины", на чьей лицензии работала клиника "Одрекс" во время смерти бизнесмена Кивана, также был руководителем компании "Метком-групп". Эта компания фигурирует в расследовании ГБР.

"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2

Недавно мы писали о том, с чего начиналась одесская клиника "Одрекс" и о связях ее владельцев с игорным бизнесом. В этом материале мы решили уделить внимание персоне, которая годами находится рядом с владельцами "Одрекса" и не побоялась стать учредителем фирмы, на лицензии которой работало медучреждение в момент смерти в нем одесского бизнесмена Аднана Кивана. Кто теперь руководит ООО "Дом медицины", фигурирующим в громком расследовании, читайте в материале УНН

ООО "Дом медицины" было основано еще в 2012 году – именно тогда начинает свою историю и клиника. Тогда же "Дом медицины" получил от Минздрава лицензию на медицинскую практику. Лицензия была выдана бессрочно и клиника осуществляла на ее основе свою деятельность вплоть до июля 2025 года. В тот период уже было открыто уголовное производство и компания, владельцами которой были Тигран Арутюнян, Лариса Мысоцкая, Евгений Савицкий и Ирина Зайкова, перешла в собственность Виктора Бежинару.

Аварийные тепловозы от эксперта по безопасности

В 2019 году Государственное бюро расследований заявило, что расследует закупки государственным предприятием "Морской торговый порт "Южный" некачественного оборудования по завышенным ценам.

В 2018 году руководство госпредприятия заключило договор на поставку двух тепловозов по цене 26 миллионов гривен и перечислило поставщику аванс в размере 50% суммы. По выводам экспертов, реальная их стоимость составляет почти 3 миллиона гривен. Кроме того, перед поставкой в Украину упомянутые тепловозы были списаны с баланса железной дороги одной из стран СНГ в связи с неудовлетворительным техническим состоянием 

— сообщили тогда в ГБР.

Товар не соответствовал техническим требованиям. Некоторые единицы находились в аварийном состоянии. Было начато уголовное производство по ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины).

По информации журналистов, в период с 2017 по 2018 годы руководство порта приобрело тяговый подвижной состав по завышенным ценам. В тендере участвовали две компании: ООО "Метком-групп" и ООО СК "Укртранс Строй" и реальной конкуренции между ними не было. Победила компания "Метком-групп", стоимость контракта составила 26,19 млн грн.

После заключения соглашения фирма получила от порта предварительную оплату в размере 50%. За эту сумму она была обязана поставить два тепловоза, произведенные не позднее 1984 года и прошедшие капитальный ремонт не ранее 2015 года.

Первый тепловоз прибыл в порт только в начале 2019 года. Руководство порта тогда уже сменилось и работники, осмотрев приобретение, отказались подписывать акт приема-передачи, указав, что техника находится в неудовлетворительном состоянии. Тогда на ситуацию и обратило внимание ГБР.

Следователи отследили транзакции и обнаружили, что компания-победитель, после получения предоплаты перевела средства компании "Укртранс-ремонт" (которая была замешана в сомнительном тендере "Укрзализныци" по закупке услуг, на проведение которых компания не имела аттестации) в качестве оплаты за поставку тепловозов. Далее средства были переведены на счета "Укртранс Строй" - второго участника тендера. А в дальнейшем деньги растворились на счетах различных предприятий с признаками фиктивности.

Правоохранители установили, что два тепловоза, которые были поставлены государственному стивидору, действительно выпущены в 1985 году. Перед отправкой в Украину, они эксплуатировались Железными дорогами Армении, которые списали их в связи с неудовлетворительным техническим состоянием. Реальная стоимость тепловозов, которые получило ГП "Морской торговый порт "Южный", была оценена экспертами лишь в 3 миллиона гривен. Фактически это были не тепловозы, а металлолом

Руководителем и учредителем компании "Метком-групп" за несколько месяцев до проведения этого тендера стал Виктор Иванович Бежинару. Когда журналисты заинтересовались этой персоной, то кроме того, что они обнаружили, что на Бежинару зарегистрировано еще несколько компаний, выяснилось, что житель Одессы с таким же ФИО с 2001 года занимается вопросами безопасности, в частности, в игорном бизнесе.

В первой части нашего расследования "Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов" мы писали, что владельцы клиники "Одрекс" начинали свой бизнес с ремонта игровых автоматов, со временем перейдя к их производству и управлению собственными залами.

"Невада-Самара" или игорный бизнес не отпускает 

Но не только это связывает Бежинару с владельцами клиники. Некоторые из совладельцев клиники были причастны к компаниям, с которыми имел связь и Бежинару, в частности, "АВТОМОБИЛИСТ-А", "НКС", "Торговый дом Белладжио" и т.д. Также Бежинару был причастен к ООО "Невада", о которой мы упоминали в первой части нашего расследования, – эта компания была связана с будущими совладельцами клиники и осуществляла руководство собственными игорными залами. Компания, кстати, до сих пор существует и зарегистрирована по тому же адресу, что и все юридические лица, имеющие непосредственное отношение к клинике "Одрекс". Основной вид деятельности ООО "Невада" - организация азартных игр.

Но в "послужном списке" Бежинару есть еще одна примечательная компания – дочернее предприятие "Ослан" Общества с ограниченной ответственностью "Невада-Самара". Как вы, наверное, догадались из названия "Невада-Самара" российское предприятие. В российских реестрах мы обнаружили еще 16 компаний, причастных к игорному бизнесу, с подобными названиями "Невада-Х", где "Х" - название российского города или региона. Все эти предприятия были открыты в 2002 – 2003 годах. Именно в то время тогдашний "Одрекс" со своими игровыми автоматами и "Невада" вели активную экспансию на зарубежные рынки, в том числе и на российский. На сегодняшний день все эти фирмы уже ликвидированы.

Но Бежинару, как и некоторые владельцы клиники "Одрекс", до сих пор имеет связи с игорным бизнесом. Он является соучредителем ООО "БиДжи Текнолоджиз", а основной зарегистрированный вид деятельности этой компании – организация азартных игр. А партнер Бежинару по этой компании – Андрей Герус – является владельцем нескольких торговых марок, связанных с этой сферой развлечений.

Продолжение следует.

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровьепубликации
Odrex
Министерство здравоохранения Украины
Техника
Армения
Украина