"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2

Недавно мы писали о том, с чего начиналась одесская клиника "Одрекс" и о связях ее владельцев с игорным бизнесом. В этом материале мы решили уделить внимание персоне, которая годами находится рядом с владельцами "Одрекса" и не побоялась стать учредителем фирмы, на лицензии которой работало медучреждение в момент смерти в нем одесского бизнесмена Аднана Кивана. Кто теперь руководит ООО "Дом медицины", фигурирующим в громком расследовании, читайте в материале УНН.

ООО "Дом медицины" было основано еще в 2012 году – именно тогда начинает свою историю и клиника. Тогда же "Дом медицины" получил от Минздрава лицензию на медицинскую практику. Лицензия была выдана бессрочно и клиника осуществляла на ее основе свою деятельность вплоть до июля 2025 года. В тот период уже было открыто уголовное производство и компания, владельцами которой были Тигран Арутюнян, Лариса Мысоцкая, Евгений Савицкий и Ирина Зайкова, перешла в собственность Виктора Бежинару.

Аварийные тепловозы от эксперта по безопасности

В 2019 году Государственное бюро расследований заявило, что расследует закупки государственным предприятием "Морской торговый порт "Южный" некачественного оборудования по завышенным ценам.

В 2018 году руководство госпредприятия заключило договор на поставку двух тепловозов по цене 26 миллионов гривен и перечислило поставщику аванс в размере 50% суммы. По выводам экспертов, реальная их стоимость составляет почти 3 миллиона гривен. Кроме того, перед поставкой в Украину упомянутые тепловозы были списаны с баланса железной дороги одной из стран СНГ в связи с неудовлетворительным техническим состоянием — сообщили тогда в ГБР.

Товар не соответствовал техническим требованиям. Некоторые единицы находились в аварийном состоянии. Было начато уголовное производство по ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины).

По информации журналистов, в период с 2017 по 2018 годы руководство порта приобрело тяговый подвижной состав по завышенным ценам. В тендере участвовали две компании: ООО "Метком-групп" и ООО СК "Укртранс Строй" и реальной конкуренции между ними не было. Победила компания "Метком-групп", стоимость контракта составила 26,19 млн грн.

После заключения соглашения фирма получила от порта предварительную оплату в размере 50%. За эту сумму она была обязана поставить два тепловоза, произведенные не позднее 1984 года и прошедшие капитальный ремонт не ранее 2015 года.

Первый тепловоз прибыл в порт только в начале 2019 года. Руководство порта тогда уже сменилось и работники, осмотрев приобретение, отказались подписывать акт приема-передачи, указав, что техника находится в неудовлетворительном состоянии. Тогда на ситуацию и обратило внимание ГБР.

Следователи отследили транзакции и обнаружили, что компания-победитель, после получения предоплаты перевела средства компании "Укртранс-ремонт" (которая была замешана в сомнительном тендере "Укрзализныци" по закупке услуг, на проведение которых компания не имела аттестации) в качестве оплаты за поставку тепловозов. Далее средства были переведены на счета "Укртранс Строй" - второго участника тендера. А в дальнейшем деньги растворились на счетах различных предприятий с признаками фиктивности.

Правоохранители установили, что два тепловоза, которые были поставлены государственному стивидору, действительно выпущены в 1985 году. Перед отправкой в Украину, они эксплуатировались Железными дорогами Армении, которые списали их в связи с неудовлетворительным техническим состоянием. Реальная стоимость тепловозов, которые получило ГП "Морской торговый порт "Южный", была оценена экспертами лишь в 3 миллиона гривен. Фактически это были не тепловозы, а металлолом.

Руководителем и учредителем компании "Метком-групп" за несколько месяцев до проведения этого тендера стал Виктор Иванович Бежинару. Когда журналисты заинтересовались этой персоной, то кроме того, что они обнаружили, что на Бежинару зарегистрировано еще несколько компаний, выяснилось, что житель Одессы с таким же ФИО с 2001 года занимается вопросами безопасности, в частности, в игорном бизнесе.

В первой части нашего расследования "Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов" мы писали, что владельцы клиники "Одрекс" начинали свой бизнес с ремонта игровых автоматов, со временем перейдя к их производству и управлению собственными залами.

"Невада-Самара" или игорный бизнес не отпускает

Но не только это связывает Бежинару с владельцами клиники. Некоторые из совладельцев клиники были причастны к компаниям, с которыми имел связь и Бежинару, в частности, "АВТОМОБИЛИСТ-А", "НКС", "Торговый дом Белладжио" и т.д. Также Бежинару был причастен к ООО "Невада", о которой мы упоминали в первой части нашего расследования, – эта компания была связана с будущими совладельцами клиники и осуществляла руководство собственными игорными залами. Компания, кстати, до сих пор существует и зарегистрирована по тому же адресу, что и все юридические лица, имеющие непосредственное отношение к клинике "Одрекс". Основной вид деятельности ООО "Невада" - организация азартных игр.

Но в "послужном списке" Бежинару есть еще одна примечательная компания – дочернее предприятие "Ослан" Общества с ограниченной ответственностью "Невада-Самара". Как вы, наверное, догадались из названия "Невада-Самара" российское предприятие. В российских реестрах мы обнаружили еще 16 компаний, причастных к игорному бизнесу, с подобными названиями "Невада-Х", где "Х" - название российского города или региона. Все эти предприятия были открыты в 2002 – 2003 годах. Именно в то время тогдашний "Одрекс" со своими игровыми автоматами и "Невада" вели активную экспансию на зарубежные рынки, в том числе и на российский. На сегодняшний день все эти фирмы уже ликвидированы.

Но Бежинару, как и некоторые владельцы клиники "Одрекс", до сих пор имеет связи с игорным бизнесом. Он является соучредителем ООО "БиДжи Текнолоджиз", а основной зарегистрированный вид деятельности этой компании – организация азартных игр. А партнер Бежинару по этой компании – Андрей Герус – является владельцем нескольких торговых марок, связанных с этой сферой развлечений.

Продолжение следует.