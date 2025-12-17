Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн

$42.180.06
49.670.01
ukenru
Эксклюзив
11:22 • 5024 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
10:56 • 6944 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
10:33 • 8700 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
08:46 • 12268 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
07:35 • 16718 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
06:31 • 15756 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 26503 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 45258 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 37217 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 37767 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.7м/с
85%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
путин подписал закон о конфискации жилья украинцев на оккупированных территориях17 декабря, 02:53 • 28126 просмотра
Уран и Нептун, возможно, вовсе не "ледяные гиганты": исследование ученых17 декабря, 03:11 • 17459 просмотра
"Европейцам нечего здесь шуметь" - лукашенко заявил, что завершение войны в Украине зависит от Трампа17 декабря, 04:37 • 21316 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 10656 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям07:15 • 18388 просмотра
публикации
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
11:22 • 5014 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям07:15 • 18386 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 37152 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 51344 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 53030 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Барт Де Вевер
Виктор Орбан
Антониу Кошта
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Одесская область
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн12:18 • 244 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 10656 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 52483 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 69764 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 69224 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Старлинк

Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн

Киев • УНН

 • 252 просмотра

Дональд Трамп оценил новый бальный зал Белого дома в 400 миллионов долларов, который также сможет принимать инаугурации. Проект, финансируемый частными пожертвованиями, предусматривает 5-дюймовые стеклянные окна и снос Восточного крыла.

Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн
скриншот / youtube.com/@AssociatedPress

Предложенный бальный зал Белого дома будет стоить до 400 миллионов долларов, и президент США Дональд Трамп заявил, что он также будет оборудован для проведения инаугураций в будущем, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Трамп дал последнюю оценку во вторник вечером, одновременно прогнозируя, что проект обойдется дешевле заявленной стоимости.

"150 лет они хотели бальный зал, - сказал Трамп во время приема на Хануку, сетуя на то, что на мероприятие было ограничено количество приглашений. - Это будет самый красивый бальный зал, и он сможет принимать инаугурации".

Он сказал, что инаугурации, которые обычно проводятся в Капитолии США, часто имеют проблемы с безопасностью и погодными условиями. "С точки зрения безопасности, мы можем сделать лучше", - добавил он. Предложенный бальный зал имеет 5-дюймовые стеклянные окна, "непроницаемые для чего-либо, кроме гаубицы", сказал он.

Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома05.12.25, 08:50 • 79073 просмотра

Предложенная стоимость бального зала постоянно росла, от 200 миллионов долларов до последней оценки Трампа. Масштабы проекта также увеличились: сначала Трамп заявил, что он "не будет мешать существующему зданию", а затем снес все Восточное крыло. По сообщениям, Трамп спорил с архитекторами относительно масштаба проекта, который, как ожидается, затмит существующую резиденцию Белого дома и Западное крыло, где расположен Овальный кабинет.

В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала Трампа10.12.25, 09:53 • 41425 просмотров

Белый дом заявил, что финансирование осуществляется за счет частных пожертвований, но публично не уточнил их, что вызвало вопросы о том, какие люди или компании могут финансировать его, чтобы завоевать расположение Трампа.

Ранее во вторник федеральный судья, наблюдавший за иском Национального фонда сохранения исторического наследия, не остановил работу над проектом, на фоне того, как судебное разбирательство продолжается, о чем сообщило CNN.

"Я благодарю судью по делу за смелость в принятии правильного решения", – сказал Трамп.

В США против Трампа подали иск из-за строительства бального зала в Белом доме13.12.25, 08:38 • 5266 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираУНН LiteНедвижимость
Недвижимость
Выборы в США
Капитолий (Вашингтон)
благотворительность
Белый дом
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Соединённые Штаты