Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн

Предложенный бальный зал Белого дома будет стоить до 400 миллионов долларов, и президент США Дональд Трамп заявил, что он также будет оборудован для проведения инаугураций в будущем, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Трамп дал последнюю оценку во вторник вечером, одновременно прогнозируя, что проект обойдется дешевле заявленной стоимости.

"150 лет они хотели бальный зал, - сказал Трамп во время приема на Хануку, сетуя на то, что на мероприятие было ограничено количество приглашений. - Это будет самый красивый бальный зал, и он сможет принимать инаугурации".

Он сказал, что инаугурации, которые обычно проводятся в Капитолии США, часто имеют проблемы с безопасностью и погодными условиями. "С точки зрения безопасности, мы можем сделать лучше", - добавил он. Предложенный бальный зал имеет 5-дюймовые стеклянные окна, "непроницаемые для чего-либо, кроме гаубицы", сказал он.

Предложенная стоимость бального зала постоянно росла, от 200 миллионов долларов до последней оценки Трампа. Масштабы проекта также увеличились: сначала Трамп заявил, что он "не будет мешать существующему зданию", а затем снес все Восточное крыло. По сообщениям, Трамп спорил с архитекторами относительно масштаба проекта, который, как ожидается, затмит существующую резиденцию Белого дома и Западное крыло, где расположен Овальный кабинет.

Белый дом заявил, что финансирование осуществляется за счет частных пожертвований, но публично не уточнил их, что вызвало вопросы о том, какие люди или компании могут финансировать его, чтобы завоевать расположение Трампа.

Ранее во вторник федеральный судья, наблюдавший за иском Национального фонда сохранения исторического наследия, не остановил работу над проектом, на фоне того, как судебное разбирательство продолжается, о чем сообщило CNN.

"Я благодарю судью по делу за смелость в принятии правильного решения", – сказал Трамп.

