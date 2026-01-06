Выборы в Венесуэле откладываются как минимум на месяц - Трамп

Президент США Дональд Трамп сказал, что в Венесуэле не будут проходить выборы по меньшей мере в течение месяца. По его словам, страна находится в состоянии, которое не позволяет организовать голосование, сообщает УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Как отметил Трамп, избирательный процесс "займет некоторое время". Он также добавил, что США "сотрудничают" с новой главой Венесуэлы Делси Родригес.

Рубио (госсекретарь США - ред.) свободно разговаривает с ней на испанском, и их отношения были очень крепкими - сказал Трамп.

Президент США также не исключает повторного военного вмешательства США в Венесуэле в случае прекращения сотрудничества со стороны нового руководства данной латиноамериканской страны.

Однако, по его словам, сейчас в этом нет необходимости. Также, как отметил Трамп, США "не находятся в состоянии войны" с Венесуэлой.

